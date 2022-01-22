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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Унион Берлин
0'
3' Желтая карточка
Прёмель Гриша
0:1
18' Пенальти
Крузе Макс
28' Желтая карточка
Фридрих Марвин
1:1
40' Гол
Коне Куадио
66' Желтая карточка
Кнохе Робин
1:2
84' Гол
Крузе Макс
90'+4

Ход матча

3'
 
Прёмель Гриша
18'
0:1
Крузе Макс
28'
Фридрих Марвин
 
40'
Коне Куадио
(Хофманн Йонас)
1:1
58'
 
Мёхвальд Кевин
Прёмель Гриша
66'
 
Кнохе Робин
70'
 
Озтунали Левин
Бекер Шеральдо
71'
 
Бехренс Кевин
Фогльзаммер Андреас
79'
Херрманн Патрик
Хофманн Йонас
 
84'
1:2
Крузе Макс
(Гисельман Нико)
87'
Скалли Джозеф
Нец Лука
 
87'
Плеа Алассан
Гинтер Маттиас
 
88'
 
Ощипка Бастиан
Гисельман Нико
88'
 
Харагути Генки
Крузе Макс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Боруссия М 58% (80)
X 32.6% (45)
Унион Берлин 9.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
9
Фогльзаммер
Андреас
Боруссия М
3-4-2-1
Унион Берлин
3-4-3

История личных встреч

Боруссия М
Унион Берлин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.35
Нойхаус Флориан 4 0.2
Плеа Алассан 3 0.15
Штиндль Ларс 2 0.1
Эмболо Брель 2 0.1
Закария Денис 2 0.1
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.1
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Коне Куадио 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.45
Крузе Макс 5 (3) 0.25
Прёмель Гриша 4 0.2
Гисельман Нико 3 0.15
Фогльзаммер Андреас 2 0.1
Рюэрсон Юлиан 2 0.1
Бехренс Кевин 1 0.05
Бекер Шеральдо 1 0.05
Баумгартль Тимо 1 0.05
Триммель Кристофер 1 0.05
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 5 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 4 0
Хедира Рани 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
38%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
24%
3
20%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
5
33%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
1
5%
3
38%
1-15
4
21%
1
13%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
9
47%
2
25%
76-90

Забито

27
31
18 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
26%
5
16%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
9
33%
5
16%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
4
15%
4
13%
76-90

Пропущено

36
23
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
5
14%
6
26%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
1
3%
1
4%
61-75
11
31%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2
Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. Кёльн 2:1 Заявка 20 8 7 5 32 - 33 31
8. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум 1:2 Заявка 20 7 2 11 18 - 29 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
9. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
10. Бохум 1:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум 1:2 Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Боруссия М 58% (80)
X 32.6% (45)
Унион Берлин 9.4% (13)
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Где смотреть матч Боруссия М 1:2 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Унион Берлин

Исход игры
Боруссия М
58% (80)
Ничья
32.6% (45)
Унион Берлин
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
75.76% (100)
Нет
24.24% (32)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
33.3% (46)
1:1 Ничья
22.5% (31)
1:0 Боруссия М
10.9% (15)
2:0 Боруссия М
9.4% (13)
2:2 Ничья
8% (11)
1:2 Унион Берлин
4.3% (6)
0:1 Унион Берлин
2.9% (4)
3:1 Боруссия М
2.2% (3)
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