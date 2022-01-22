Второй тайм

94' Сегодняшная посещаемость составляет 750 болельщиков

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Унион Берлин заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Баумгартль Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Херрманн Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

87' Тактическая замена. Лука Нец уходит с поля и его заменяет Скалли Джозеф

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

84' Г О О О О Л - Крузе Макс забивает с левой ноги!

84' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Как он промахнулся? Лука Нец имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Вратарь парирует удар, который нанес Гинтер Маттиас , и мяч снова в игре

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

74' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Фогльзаммер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' [player1] из команды [team] подал угловой слева.

69' Триммель Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Лука Нец из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Кнохе Робин получает желтую карточку за игру рукой

64' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Хорошую попытку сделал Коне Куадио . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля