Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Эзкан Салих оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Плохо сыграл Лёвен Эдуард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Ут Марк получил желтую карточку от судьи

91' Гамбоа Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Данило Соарес не смог попасть в створ ударом издали

86' Шиндлер Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи

84' Хорошую попытку сделал Патрик Остерхаге. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

83' Риман Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Реджбекай Элвис уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

81' Удар от ворот произведет Бохум

81' Удар от ворот произведет Кёльн

79' Удар от ворот произведет Бохум

78' Хорн Яннес из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лёвен Эдуард из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Плохо сыграл Хюберс Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Асано Такума из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

76' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Кёльн

75' Лёвен Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

74' Асано Такума из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Асано Такума из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

72' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Г О О О О Л - Асано Такума забивает с правой ноги!

70' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Бохум выполняет удар от ворот.

68' Кёльн выполняет удар от ворот.

68' Белла-Котчап Армель не смог попасть в створ ударом издали

68' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Кёльн выполняет удар от ворот.

65' Полтер Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Ох, нехорошо это выглядит. Любичич Деян получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Любичич Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

62' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Бохум выполняет удар от ворот.

61' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Тактическая замена. Шауб Луис уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

60' Хектор Йонас получил желтую карточку от судьи

60' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 750 болельщиков

59' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Модест Антони бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

57' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Локадия Юрген получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Локадия Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Кёльн выполняет удар от ворот.

53' Как он промахнулся? Лёвен Эдуард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

53' Хольтманн Геррит нанес удар издали, а Марвин Швабе отбил его обратно в игру!

52' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бохум выполняет удар от ворот.

46' Хектор Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.