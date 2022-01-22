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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Штуттгарт
0'
24' Желтая карточка
Хёфлер Николас
36' Undefined phrase: football_event_
Кюблер Лукас
1:0
37' Гол в свои ворота
Ито Хироки

Ход матча

24'
Хёфлер Николас
 
36'
Кюблер Лукас
 
37'
Ито Хироки
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 136
Фрайбург 80.9% (110)
X 15.4% (21)
Штуттгарт 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Штуттгарт
1.92
5.35
4.60
Все Коэффициенты
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
20
Шаде
Кевин
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
7
Кулибали
Танги
50
Тибиди
Алексис
9
Калайджич
Саша
Фрайбург
4-2-3-1
Штуттгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Штуттгарт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.2
Хёлер Лукас 4 0.2
Линхарт Филипп 4 0.2
Чон У-Ён 4 0.2
Хёфлер Николас 2 0.1
Шаде Кевин 2 0.1
Хаберер Яник 2 0.1
Шлоттербек Нико 2 0.1
Эггештайн Максимилиан 1 0.05
Шаллаи Роланд 1 0.05
Демирович Эрмедин 1 0.05
Петерсен Нильс 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Гюнтер Кристиан 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.2
Кемпф Марк-Оливер 3 0.15
Мармуш Омар 2 0.1
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.1
Массимо Роберто 2 0.1
Соса Борна 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Ито Хироки 1 0.05
Клемент Филипп 1 0.05
Фюрих Крис 1 0.05
Фагир Вахид 1 0.05
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
21%
2
33%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
5
31%
1
6%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Забито

30
22
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
8
27%
3
14%
1-15
7
23%
5
23%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
4
13%
4
18%
76-90

Пропущено

24
33
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
8%
4
12%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
8
33%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
5
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 20 13 2 5 50 - 30 41
3. Байер Л 2:0 Заявка 20 10 5 5 46 - 31 35
4. Фрайбург 1:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 23 33
5. Унион Берлин 1:1 Заявка 20 8 8 4 28 - 25 32
6. Хоффенхайм 1:1 Заявка 20 9 5 6 40 - 30 32
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц 0:1 Заявка 20 8 3 9 27 - 22 27
11. Боруссия М 1:1 Заявка 20 6 5 9 26 - 36 23
12. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
13. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург 0:2 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
17. Штуттгарт 0:1 Заявка 20 4 6 10 22 - 34 18
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 20 2 4 14 16 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин 1:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц 0:1 Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм 1:1 Заявка 10 6 3 1 22 - 10 21
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург 1:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
9. Байер Л 2:0 Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
10. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
11. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
12. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург 0:2 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л 2:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
6. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
7. Унион Берлин 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 16 11
8. Хоффенхайм 1:1 Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М 1:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург 0:2 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц 0:1 Заявка 10 2 0 8 8 - 17 6
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Прогнозы 136
Фрайбург 80.9% (110)
X 15.4% (21)
Штуттгарт 3.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Штуттгарт
1.92
5.35
4.60
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Где смотреть матч Фрайбург 1:0 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Штуттгарт

Исход игры
Фрайбург
80.9% (110)
Ничья
15.4% (21)
Штуттгарт
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
69.7% (92)
Нет
30.3% (40)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
42.6% (58)
1:0 Фрайбург
14.7% (20)
2:0 Фрайбург
11.8% (16)
1:1 Ничья
11% (15)
3:1 Фрайбург
7.4% (10)
1:2 Штуттгарт
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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