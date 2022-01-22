Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Europa-Park Stadion Зрители: 500
24' Желтая карточкаХёфлер Николас
36' Undefined phrase: football_event_Кюблер Лукас
1:0
37' Гол в свои воротаИто Хироки
2:0
72' ГолШаде Кевин
90' Желтая карточкаСоса Борна
Ход матча
24'
36'
37'
1:0
72'
2:0
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
24
Соса
Борна
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Фрайбург
Штуттгарт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (3)
|0.2
|Хёлер Лукас
|4
|0.2
|Линхарт Филипп
|4
|0.2
|Чон У-Ён
|4
|0.2
|Шаде Кевин
|3
|0.15
|Хёфлер Николас
|2
|0.1
|Хаберер Яник
|2
|0.1
|Шлоттербек Нико
|2
|0.1
|Демирович Эрмедин
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.05
|Шаллаи Роланд
|1
|0.05
|Петерсен Нильс
|1
|0.05
|Кюблер Лукас
|1
|0.05
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.15
|Мармуш Омар
|2
|0.1
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.1
|Фёрстер Филипп
|2
|0.1
|Массимо Роберто
|2
|0.1
|Соса Борна
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Ито Хироки
|1
|0.05
|Клемент Филипп
|1
|0.05
|Фюрих Крис
|1
|0.05
|Фагир Вахид
|1
|0.05
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|6
|0
|Каразор Атакан
|4
|1
|Антон Вальдемар
|3
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
20%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
46%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
31%
1
6%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
3
15%
76-90
Забито
31
23
19 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
8
26%
3
13%
1-15
7
23%
5
22%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Пропущено
25
34
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
2
8%
4
12%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
9
36%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
4
16%
8
24%
61-75
5
20%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|29 - 25
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 23
|33
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|41 - 32
|31
|7.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 33
|31
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 23
|27
|11.
|Бохум
|1:2 Заявка
|20
|7
|2
|11
|18 - 29
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 35
|19
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 35
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|10.
|Бохум
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|7.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|16.
|Бохум
|1:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Штуттгарт
Исход игры
Фрайбург
80.9% (110)
Ничья
15.4% (21)
Штуттгарт
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
69.7% (92)
Нет
30.3% (40)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
42.6% (58)
1:0 Фрайбург
14.7% (20)
2:0 Фрайбург
11.8% (16)
1:1 Ничья
11% (15)
3:1 Фрайбург
7.4% (10)
1:2 Штуттгарт
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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