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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 500
Штуттгарт
0'
24' Желтая карточка
Хёфлер Николас
36' Undefined phrase: football_event_
Кюблер Лукас
1:0
37' Гол в свои ворота
Ито Хироки
2:0
72' Гол
Шаде Кевин
90' Желтая карточка
Соса Борна
90'+5

Ход матча

24'
Хёфлер Николас
 
36'
Кюблер Лукас
 
37'
Ито Хироки
1:0
66'
 
Мвумпа Силас
Тибиди Алексис
67'
Гульде Мануэль
Кюблер Лукас
 
72'
Шаде Кевин
(Демирович Эрмедин)
2:0
72'
 
Ахамада Науиру
Мангаля Орель
72'
 
Эглофф Лилиан
Кулибали Танги
74'
Чон У-Ён
Демирович Эрмедин
 
74'
Шаллаи Роланд
Шаде Кевин
 
86'
 
Беяз Омер
Ито Хироки
86'
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
 
86'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
90'
 
Соса Борна

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Фрайбург 80.9% (110)
X 15.4% (21)
Штуттгарт 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
20
Шаде
Кевин
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
7
Кулибали
Танги
50
Тибиди
Алексис
9
Калайджич
Саша
Фрайбург
4-2-3-1
Штуттгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Штуттгарт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.2
Хёлер Лукас 4 0.2
Линхарт Филипп 4 0.2
Чон У-Ён 4 0.2
Шаде Кевин 3 0.15
Хёфлер Николас 2 0.1
Хаберер Яник 2 0.1
Шлоттербек Нико 2 0.1
Демирович Эрмедин 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 0.05
Шаллаи Роланд 1 0.05
Петерсен Нильс 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Гюнтер Кристиан 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.2
Кемпф Марк-Оливер 3 0.15
Мармуш Омар 2 0.1
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.1
Массимо Роберто 2 0.1
Соса Борна 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Ито Хироки 1 0.05
Клемент Филипп 1 0.05
Фюрих Крис 1 0.05
Фагир Вахид 1 0.05
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
20%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
46%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
31%
1
6%
1-15
5
31%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Забито

31
23
19 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
8
26%
3
13%
1-15
7
23%
5
22%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Пропущено

25
34
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
2
8%
4
12%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
9
36%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
4
16%
8
24%
61-75
5
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. Кёльн 2:1 Заявка 20 8 7 5 32 - 33 31
8. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум 1:2 Заявка 20 7 2 11 18 - 29 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
9. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
10. Бохум 1:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум 1:2 Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Фрайбург 80.9% (110)
X 15.4% (21)
Штуттгарт 3.7% (5)
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Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Штуттгарт

Исход игры
Фрайбург
80.9% (110)
Ничья
15.4% (21)
Штуттгарт
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
69.7% (92)
Нет
30.3% (40)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
42.6% (58)
1:0 Фрайбург
14.7% (20)
2:0 Фрайбург
11.8% (16)
1:1 Ничья
11% (15)
3:1 Фрайбург
7.4% (10)
1:2 Штуттгарт
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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