Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Омер Беяз нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Фрайбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

46' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

45' Игрок Демирович Эрмедин из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Г О О О О Л - Ито Хироки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

36' Удар от ворот произведет Фрайбург

36' После проверки VAR рефери поменял решение - Штуттгарт не будет бить пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Отличные скиллы показывает Тибиди Алексис , обводя своих соперников

33' Фрайбург выполняет удар от ворот.

33' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Удар от ворот произведет Штуттгарт

32' Как он промахнулся? Эггештайн Максимилиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

30' ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

30' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Штуттгарт

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' ШАНС! Грифо Винченцо нанес удар с лета, но не попал по воротам!

28' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

24' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Эндо Ватару из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Шлоттербек Нико из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Эггештайн Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

13' Удар от ворот произведет Фрайбург

12' Тибиди Алексис из команды Штуттгарт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Калайджич Саша не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

6' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

4' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 500 болельщиков

1' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Штуттгарт начинает с центра поля