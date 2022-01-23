Кайо не позволил Жермену пройти вперёд по правому флангу.

Кайо слева с острого угла из-за пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Кайо на фланге уложил на газон Молле и получил жёлтую карточку.

Молле справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Нюбель.

8' Сахо исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

7' Молле справа навесил на Мавидиди, которому помешал пробить по воротам Желсон.

6' Лукас слева с двадцати метров пробил по воротам. Омлин мяч поймал.

5' Молле от углового флага навесил к ближней штанге. Диоп бедром выбил мяч на Ферри, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

4' Бен-Йеддер справа перед воротам не поймал мяч на ногу после заброса Агилара с фланга.

3' Вахи откликнулся на длинный заброс вперёд, но Нюбель вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки.

2' "Монпелье" играет в синих футболках и оранжевых трусах, "Монако" - в красных футболках и белых трусах.