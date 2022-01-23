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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Монако
0'
10' Желтая карточка
Кайо Энрике
11'

Ход матча

10'
 
Кайо Энрике

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 131
Монпелье 6.9% (9)
X 32.8% (43)
Монако 60.3% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Монако
4.45
3.70
1.99
Все Коэффициенты
Новости
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
25
Молле
Флоран
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
8
Чуамени
Орельен
36
Матазо
Элио
7
Желсон
Мартиньш
10
Бен-Йеддер
Виссам
37
Диоп
Софьян
Монпелье
4-2-3-1
Монако
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Монако

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 6 0.27
Саванье Тежи 5 (1) 0.23
Молле Флоран 5 0.23
Жермен Валер 4 0.18
Вахи Элю 4 0.18
Лаборд Гаэтан 3 0.14
Делор Анди 3 0.14
Коцца Николя 2 0.09
Ристич Михайло 1 0.05
Самбья Саломон 1 0.05
Джоаккини Николас 0 0
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 12 (6) 0.55
Диоп Софьян 6 0.27
Фолланд Кевин 5 (1) 0.23
Желсон Мартиньш 3 0.14
Головин Александр 2 0.09
Кайо Энрике 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Дьятта Крепен 1 0.05
Чуамени Орельен 1 0.05
Фофана Юссуф 0 0
Лукас Жан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 8 1
Саванье Тежи 6 2
Молле Флоран 5 0
Самбья Саломон 3 1
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Макуана Бени 2 0
Суке Арно 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Марипан Гильермо 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
5
45%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
24%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Забито

34
35
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
8
24%
7
20%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
6
18%
6
17%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
14%
4
19%
1-15
8
29%
2
10%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
7
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1
Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1
Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Монако 0:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 23 34
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
10. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 22 9 5 8 34 - 28 32
12. Анже Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 10 5 1 4 14 - 13 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Монако 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 12 13
7. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
13. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 13'
    Удар Ферри с дальней дистанции получился выше ворот.
  • 12'
    Молле справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Нюбель.
  • Желтая карточка
    11'
    Кайо на фланге уложил на газон Молле и получил жёлтую карточку.
  • 10'
    Кайо слева с острого угла из-за пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 9'
    Кайо не позволил Жермену пройти вперёд по правому флангу.
  • Угловой
    8'
    Сахо исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • 7'
    Молле справа навесил на Мавидиди, которому помешал пробить по воротам Желсон.
  • 6'
    Лукас слева с двадцати метров пробил по воротам. Омлин мяч поймал.
  • Угловой
    5'
    Молле от углового флага навесил к ближней штанге. Диоп бедром выбил мяч на Ферри, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 4'
    Бен-Йеддер справа перед воротам не поймал мяч на ногу после заброса Агилара с фланга.
  • 3'
    Вахи откликнулся на длинный заброс вперёд, но Нюбель вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Монпелье" играет в синих футболках и оранжевых трусах, "Монако" - в красных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де ля Моссон"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монпелье 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Монако

Исход игры
Монпелье
8.1% (11)
Ничья
32.6% (44)
Монако
59.3% (80)
Тотал 2.5
Больше
54.96% (72)
Меньше
45.04% (59)
Обе команды забьют
Да
86.26% (113)
Нет
13.74% (18)
Популярный счёт
1:2 Монако
44.4% (60)
1:1 Ничья
30.4% (41)
0:1 Монако
8.9% (12)
2:1 Монпелье
4.4% (6)
1:0 Монпелье
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:3 Монако
1.5% (2)
0:2 Монако
1.5% (2)
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Монпелье
Монако

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