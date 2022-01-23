Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Стад де ля Моссон
10' Желтая карточкаКайо Энрике
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
25
Молле
Флоран
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
36
Матазо
Элио
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Вратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Монако
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|6
|0.27
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.23
|Молле Флоран
|5
|0.23
|Жермен Валер
|4
|0.18
|Вахи Элю
|4
|0.18
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.14
|Делор Анди
|3
|0.14
|Коцца Николя
|2
|0.09
|Ристич Михайло
|1
|0.05
|Самбья Саломон
|1
|0.05
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|12 (6)
|0.55
|Диоп Софьян
|6
|0.27
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.23
|Желсон Мартиньш
|3
|0.14
|Головин Александр
|2
|0.09
|Кайо Энрике
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Дьятта Крепен
|1
|0.05
|Чуамени Орельен
|1
|0.05
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|8
|1
|Саванье Тежи
|6
|2
|Молле Флоран
|5
|0
|Самбья Саломон
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
5
45%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
24%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Забито
34
35
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
8
24%
7
20%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
6
18%
6
17%
76-90
Пропущено
28
21
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
14%
4
19%
1-15
8
29%
2
10%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
7
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1
Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1
Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|33 - 23
|34
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|34 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Монако
Исход игры
Монпелье
8.1% (11)
Ничья
32.6% (44)
Монако
59.3% (80)
Тотал 2.5
Больше
54.96% (72)
Меньше
45.04% (59)
Обе команды забьют
Да
86.26% (113)
Нет
13.74% (18)
Популярный счёт
1:2 Монако
44.4% (60)
1:1 Ничья
30.4% (41)
0:1 Монако
8.9% (12)
2:1 Монпелье
4.4% (6)
1:0 Монпелье
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:3 Монако
1.5% (2)
0:2 Монако
1.5% (2)
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