Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Стад де ля Моссон
История личных встреч
Монпелье
Монако
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|6
|0.29
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.24
|Молле Флоран
|5
|0.24
|Жермен Валер
|4
|0.19
|Вахи Элю
|4
|0.19
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.14
|Делор Анди
|3
|0.14
|Коцца Николя
|2
|0.1
|Ристич Михайло
|1
|0.05
|Самбья Саломон
|1
|0.05
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|12 (6)
|0.57
|Диоп Софьян
|6
|0.29
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.24
|Желсон Мартиньш
|3
|0.14
|Головин Александр
|2
|0.1
|Кайо Энрике
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Дьятта Крепен
|1
|0.05
|Чуамени Орельен
|1
|0.05
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|8
|1
|Саванье Тежи
|6
|2
|Молле Флоран
|5
|0
|Самбья Саломон
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
5
45%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
24%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Забито
34
35
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
8
24%
7
20%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
6
18%
6
17%
76-90
Пропущено
28
21
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
14%
4
19%
1-15
8
29%
2
10%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
7
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1
Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1
Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лилль
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 28
|32
|9.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|8.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 25
|4
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Прогнозы на матч Монпелье - Монако
Исход игры
Монпелье
4.5% (2)
Ничья
31.8% (14)
Монако
63.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
95.45% (42)
Нет
4.55% (2)
Популярный счёт
1:2 Монако
54.5% (24)
1:1 Ничья
29.5% (13)
2:3 Монако
4.5% (2)
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