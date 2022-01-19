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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 45
Монпелье 4.4% (2)
X 33.3% (15)
Монако 62.2% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Монако
3.79
3.76
2.18
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монпелье
Монако

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 6 0.29
Саванье Тежи 5 (1) 0.24
Молле Флоран 5 0.24
Жермен Валер 4 0.19
Вахи Элю 4 0.19
Лаборд Гаэтан 3 0.14
Делор Анди 3 0.14
Коцца Николя 2 0.1
Ристич Михайло 1 0.05
Самбья Саломон 1 0.05
Джоаккини Николас 0 0
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 12 (6) 0.57
Диоп Софьян 6 0.29
Фолланд Кевин 5 (1) 0.24
Желсон Мартиньш 3 0.14
Головин Александр 2 0.1
Кайо Энрике 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Дьятта Крепен 1 0.05
Чуамени Орельен 1 0.05
Фофана Юссуф 0 0
Лукас Жан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 8 1
Саванье Тежи 6 2
Молле Флоран 5 0
Самбья Саломон 3 1
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Макуана Бени 2 0
Суке Арно 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Марипан Гильермо 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
5
45%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
40%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
24%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Забито

34
35
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
8
24%
7
20%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
6
18%
6
17%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
14%
4
19%
1-15
8
29%
2
10%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
7
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1
Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1
Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лилль Заявка 21 8 8 5 30 - 28 32
9. Монпелье Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян Заявка 21 3 8 10 16 - 34 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
8. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 11 0 4 7 8 - 25 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.

    Главный судья: Jeremie Pignard

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Монпелье 4.4% (2)
    X 33.3% (15)
    Монако 62.2% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Монако
    3.79
    3.76
    2.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монпелье - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Монпелье - Монако

    Исход игры
    Монпелье
    4.5% (2)
    Ничья
    31.8% (14)
    Монако
    63.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    95.45% (42)
    Нет
    4.55% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    54.5% (24)
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    2:3 Монако
    4.5% (2)
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    Монпелье
    Монако

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