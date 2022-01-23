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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
2:1
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
0:1
11' Гол
Домингес Брэндон
1:1
26' Пенальти
Мангани Тома
36' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
2:1
37' Пенальти
Мангани Тома
56' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
88' Желтая карточка
Таиби Ванисс
89' Желтая карточка
Галлон Готье
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Домингес Брэндон
26'
Мангани Тома
1:1
36'
 
Бьянкон Жулиан
37'
Мангани Тома
2:1
46'
 
Бальде Мама
Эль-Хаджам Уалид
56'
 
Сальмье Йоанн
74'
 
Камара Мамаду
Домингес Брэндон
74'
Капель Пьеррик
Кабо Джимми
 
81'
 
Дингом Тристан
Шамбос Дилан
84'
Таиби Ванисс
Нинга Казимир
 
88'
Таиби Ванисс
 
89'
 
Галлон Готье
90'
Фатар Ноа
Бенталеб Набиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Анже 77.6% (104)
X 20.1% (27)
Труа 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
2
Менди
Батиста
11
Кабо
Джимми
23
Бенталеб
Набиль
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
27
Перейра-Лаже
Матиаш
14
Браими
Билаль
9
Нинга
Казимир
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Эль-Хаджам
Уалид
27
Домингес
Брэндон
14
Шамбос
Дилан
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
12
Конте
Абду
11
Родригес
Жерсон
Анже
3-5-2
Труа
4-5-1

История личных встреч

Анже
Труа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
0:3
Л2
1:1
Л2
3:3
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
0:0
КЛ
2:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.29
Буфаль Софьян 5 (2) 0.24
Фюльжени Анжело 3 0.14
Траоре Исмаэль 3 0.14
Баокен Стефан 2 0.1
Ромен Тома 2 0.1
Чо Мохамед-Али 2 0.1
Унаи Аззедин 2 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.23
Бальде Мама 3 0.14
Дингом Тристан 2 0.09
Рами Адиль 2 0.09
Тузгар Йоанн 2 0.09
Рипар Рено 1 0.05
Н'Гессан Куаме 1 0.05
Эль-Хаджам Уалид 1 0.05
Родригес Жерсон 1 0.05
Домингес Брэндон 1 0.05
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 4 1
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 7 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Каборе Исса 4 1
Сальмье Йоанн 4 0
Батлле Лоран 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
27%
4
31%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
1
4%
5
24%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
6
23%
3
14%
76-90

Пропущено

30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
6
20%
4
13%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
8
27%
9
30%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
6
20%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1
Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1
Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Монако 0:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 23 34
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
10. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 22 9 5 8 34 - 28 32
12. Анже Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 10 5 1 4 14 - 13 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Монако 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 12 13
7. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
13. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Родригес Жерсон нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Домингес Брэндон из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Перейра-Лаже Матиаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Труа: 52%.
  • 45'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Труа контролирует мяч.
  • 43'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Игрок команды Анже выполняет не слишком точный удар, но Готье Галлон все равно хватает мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды Труа поставил подножку. Пострадал Билал Браими
  • Фол, нарушение
    41'
    Конте Абду из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Кабо Джимми.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Труа: 52%.
  • 39'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Труа поставил подножку. Пострадал Нинга Казимир
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Труа контролирует мяч.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Анже забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Готье Галлон прыгнул вправо!
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    36'
    Бьянкон Жулиан получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    35'
    Бьянкон Жулиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Труа: 50%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    35'
    ПЕНАЛЬТИ - Бьянкон Жулиан из команды Труа привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш.
  • 33'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Родригес Жерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Мансо Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конте Абду
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Анже контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Труа: 50%.
  • 30'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Труа контролирует мяч.
  • 28'
    Труа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
  • 27'
    Труа контролирует мяч.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Анже забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Готье Галлон прыгнул вправо!
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Труа: 46%.
  • Фол, нарушение
    24'
    ПЕНАЛЬТИ - Сальмье Йоанн из команды Труа привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Билал Браими.
  • Офсайд
    24'
    Конте Абду из команды Труа в офсайде
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Отличный пас сделал Фюльжени Анжело из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 52%, Труа: 48%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Шамбос Дилан
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
  • Офсайд
    18'
    Менди Батиста из команды Анже в офсайде
  • Фол, нарушение
    18'
    Родригес Жерсон из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Мангани Тома заработал фол
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Менди Батиста из команды Анже делает пас партнеру.
  • 17'
    Фюльжени Анжело из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 16'
    Шамбос Дилан нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.
  • 16'
    Домингес Брэндон из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Труа: 42%.
  • 14'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    12'
    Менди Батиста из команды Анже опасно и грубо сыграл. Домингес Брэндон пострадал.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Домингес Брэндон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 11'
    Родригес Жерсон нанес удар, мяч был парирован, но Даниел Петкович не удержал его в руках.
  • 10'
    Конте Абду из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • 10'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Труа: 42%.
  • 10'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Домингес Брэндон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 7'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Эль-Хаджам Уалид из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Билал Браими.
  • 6'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Домингес Брэндон из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Мангани Тома.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 71%, Труа: 29%.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Труа контролирует мяч.
  • 3'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Анже 77.6% (104)
X 20.1% (27)
Труа 2.2% (3)
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Прогнозы на матч Анже 2:1 Труа

Исход игры
Анже
77.6% (104)
Ничья
20.1% (27)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (31)
Меньше
76.52% (101)
Обе команды забьют
Да
37.88% (50)
Нет
62.12% (82)
Популярный счёт
1:0 Анже
46.3% (62)
2:1 Анже
19.4% (26)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Анже
9.7% (13)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Труа
2.2% (3)
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