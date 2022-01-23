Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
0:1
11' ГолДомингес Брэндон
1:1
26' ПенальтиМангани Тома
36' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
2:1
37' ПенальтиМангани Тома
56' Желтая карточкаСальмье Йоанн
88' Желтая карточкаТаиби Ванисс
89' Желтая карточкаГаллон Готье
Ход матча
11'
0:1
26'
1:1
36'
37'
2:1
56'
88'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
29
Мансо
Венсан
11
Кабо
Джимми
30
Галлон
Готье
14
Шамбос
Дилан
12
Конте
Абду
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
33 Медда ДейламПолузащитник
-
35 Мбок ДжейсонНападающий
-
32 Надже ГуэдеНападающий
-
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Конте АбдуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
-
36 Anas Namri
-
37 Bachir Diop
-
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Анже
Труа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.29
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.24
|Фюльжени Анжело
|3
|0.14
|Траоре Исмаэль
|3
|0.14
|Баокен Стефан
|2
|0.1
|Ромен Тома
|2
|0.1
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.1
|Унаи Аззедин
|2
|0.1
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.05
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.23
|Бальде Мама
|3
|0.14
|Дингом Тристан
|2
|0.09
|Рами Адиль
|2
|0.09
|Тузгар Йоанн
|2
|0.09
|Рипар Рено
|1
|0.05
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.05
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.05
|Родригес Жерсон
|1
|0.05
|Домингес Брэндон
|1
|0.05
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|4
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|7
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Каборе Исса
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|4
|0
|Батлле Лоран
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
27%
4
31%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
1
4%
5
24%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
6
23%
3
14%
76-90
Пропущено
30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
6
20%
4
13%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
8
27%
9
30%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
6
20%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1
Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1
Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|33 - 23
|34
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|34 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 2:1 Труа
Исход игры
Анже
77.6% (104)
Ничья
20.1% (27)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (31)
Меньше
76.52% (101)
Обе команды забьют
Да
37.88% (50)
Нет
62.12% (82)
Популярный счёт
1:0 Анже
46.3% (62)
2:1 Анже
19.4% (26)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Анже
9.7% (13)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Труа
2.2% (3)
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