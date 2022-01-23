Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

94' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Родригес Жерсон наказан за толчок Билал Браими

90' Тактическая замена. Бенталеб Набиль уходит с поля и его заменяет Ной Фатар

89' Рефери не любит споров - именно за это Галлон Готье сейчас получил желтую

89' Готье Галлон отбил мяч на угловой после удара Билал Браими из штрафной площади.

89' Билал Браими из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...

89' Mamadou Camara нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.

88' Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Ванисс Таиби получил желтую карточку от судьи

87' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Нинга Казимир уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

82' Билал Браими из команды Анже отправил кросс в штрафную...

82' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Анже

78' Отличный пас сделал Шамбос Дилан из команды Труа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

78' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Домингес Брэндон уходит с поля и его заменяет Mamadou Camara

73' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Анже выполняет удар от ворот.

66' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

65' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тардьё Флориан из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Хорошую попытку сделал Родригес Жерсон . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Домингес Брэндон из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

59' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сальмье Йоанн получил желтую карточку от судьи

56' Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Шамбос Дилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Труа

52' Билал Браими оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

49' Выглядело как неплохой момент. Домингес Брэндон из команды Труа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

48' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля