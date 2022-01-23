Второй тайм

96' После классного второго тайма Клермон совершает камбэк и уходит с поля победителем!

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Рашани Эльбасан из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

94' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Уормед Омари задерживает мяч рукой

91' Унтонджи Седрик получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Лесли Угочукву получил травму и заменен. Диуф Энди выходит на поле.

88' Ох, нехорошо это выглядит. Лесли Угочукву получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Лесли Угочукву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Лесли Угочукву из команды Ренн предупрежден после нескольких фолов.

85' Плохо сыграл Н'Симба Виталь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Лоренц Ассиньон из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Лесли Угочукву из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

83' Телль Жордан наказан за толчок Лоренц Ассиньон

82' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

75' Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Клермон будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Удар от ворот произведет Клермон

70' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Адриен Трюффер из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

65' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Адриен Трюффер из команды Ренн получает желтую после опасной игры.

64' Лоренц Ассиньон из команды Ренн в офсайде

63' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Команда Клермон сравняла счет! Игра продолжается!

60' Г О О О О Л - Да Кунья Лукас забивает ударом с правой ноги!

60' Опасность! Н'Симба Виталь из команды Клермон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

60' Лоик Баде нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Доган Алемдар отбил мяч на угловой после удара Телль Жордан из штрафной площади.

58' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Плохо сыграл Уормед Омари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Лоренц Ассиньон наказан за толчок Рашани Эльбасан

56' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Клермон

54' Зедатка Аким из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

50' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Игрок Буриго Бенжамен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Удар от ворот произведет Клермон

49' Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

48' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

47' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Опасность! Терье Мартен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Клермон выполняет удар от ворот.

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля