Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
0:1
19' ГолСантамария Батист
44' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
1:1
60' ГолДа Кунья Лукас
65' Желтая карточкаТрюффер Адриен
2:1
71' ГолТелль Жордан
75' Желтая карточкаМартин Йонас
86' Желтая карточкаУгочукву Лесли
90' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
Ход матча
19'
60'
1:1
65'
71'
2:1
75'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
23
Омари
Вармед
11
Докю
Жереми
28
Мартин
Йонас
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
-
15 Менди АриалНападающий
- Нападающий
-
28 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Клермон
Ренн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.41
|Рашани Эльбасан
|4
|0.18
|Бертомье Жезон
|1
|0.05
|Н'Симба Виталь
|1
|0.05
|Доссу Жодель
|1
|0.05
|Телль Жордан
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Маньен Йоанн
|1
|0.05
|Да Кунья Лукас
|1
|0.05
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|10
|0.45
|Лаборд Гаэтан
|7
|0.32
|Сулемана Камалдин
|4
|0.18
|Буриго Бенжамен
|3
|0.14
|Трюффер Адриен
|3
|0.14
|Гирасси Серу
|3
|0.14
|Тэт Флавьен
|2
|0.09
|Агер Наиф
|2
|0.09
|Майер Ловро
|1
|0.05
|Траоре Амари
|1
|0.05
|Мартин Йонас
|1
|0.05
|Сантамария Батист
|1
|0.05
|Докю Жереми
|1
|0.05
|Угочукву Лесли
|1
|0.05
|Мелинг Биргер
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|6
|1
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Доссу Жодель
|2
|0
|Зедатка Аким
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Сейду Алиду
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|5
|0
|Сантамария Батист
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
9
25
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
11%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
22%
6
24%
46-60
1
11%
3
12%
61-75
5
56%
7
28%
76-90
Пропущено
26
8
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
6
23%
2
25%
31-45
5
19%
1
13%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
6
23%
1
13%
76-90
Забито
23
40
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
3
13%
3
8%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
2
9%
8
20%
31-45
5
22%
8
20%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
6
26%
11
28%
76-90
Пропущено
38
22
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
8
21%
6
27%
31-45
8
21%
4
18%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
9
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0
ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1
Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|33 - 23
|34
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|34 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 2:1 Ренн
Исход игры
Клермон
5.3% (7)
Ничья
12.8% (17)
Ренн
82% (109)
Тотал 2.5
Больше
44.7% (59)
Меньше
55.3% (73)
Обе команды забьют
Да
54.55% (72)
Нет
45.45% (60)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.1% (44)
0:1 Ренн
25.6% (34)
0:2 Ренн
15.8% (21)
1:1 Ничья
9.8% (13)
1:3 Ренн
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Клермон
2.3% (3)
2:1 Клермон
2.3% (3)
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