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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
2:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
19' Гол
Сантамария Батист
44' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
1:1
60' Гол
Да Кунья Лукас
65' Желтая карточка
Трюффер Адриен
2:1
71' Гол
Телль Жордан
75' Желтая карточка
Мартин Йонас
86' Желтая карточка
Угочукву Лесли
90' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Сантамария Батист
(Буриго Бенжамен)
44'
Абдул-Самед Салис
 
46'
Телль Жордан
Амель Пьер-Ив
 
46'
Маньен Йоанн
Абдул-Самед Салис
 
60'
Да Кунья Лукас
1:1
65'
 
Трюффер Адриен
70'
 
Майер Ловро
Докю Жереми
70'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
71'
Телль Жордан
(Рашани Эльбасан)
2:1
74'
Доссу Жодель
Да Кунья Лукас
 
75'
 
Мартин Йонас
76'
 
Угочукву Лесли
Мартин Йонас
86'
 
Угочукву Лесли
88'
 
Диуф Энди
Угочукву Лесли
90'
Унтонджи Седрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Клермон 5.3% (7)
X 12.8% (17)
Ренн 82% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
8
Бертомье
Жезон
25
Гастьен
Йоан
10
Да
Кунья
Лукас
26
Амель
Пьер-Ив
18
Рашани
Эльбасан
40
Алемдар
Доган
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
4
Баде
Луак
3
Трюффер
Адриен
11
Докю
Жереми
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
7
Терье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
Клермон
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Клермон
Ренн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.41
Рашани Эльбасан 4 0.18
Бертомье Жезон 1 0.05
Н'Симба Виталь 1 0.05
Доссу Жодель 1 0.05
Телль Жордан 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Маньен Йоанн 1 0.05
Да Кунья Лукас 1 0.05
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Аллевина Джим 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 10 0.45
Лаборд Гаэтан 7 0.32
Сулемана Камалдин 4 0.18
Буриго Бенжамен 3 0.14
Трюффер Адриен 3 0.14
Гирасси Серу 3 0.14
Тэт Флавьен 2 0.09
Агер Наиф 2 0.09
Майер Ловро 1 0.05
Траоре Амари 1 0.05
Мартин Йонас 1 0.05
Сантамария Батист 1 0.05
Докю Жереми 1 0.05
Угочукву Лесли 1 0.05
Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 6 1
Гастьен Йоан 4 2
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Доссу Жодель 2 0
Зедатка Аким 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Сейду Алиду 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 5 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

9
25
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
11%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
22%
6
24%
46-60
1
11%
3
12%
61-75
5
56%
7
28%
76-90

Пропущено

26
8
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
6
23%
2
25%
31-45
5
19%
1
13%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
6
23%
1
13%
76-90

Забито

23
40
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
3
13%
3
8%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
2
9%
8
20%
31-45
5
22%
8
20%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
6
26%
11
28%
76-90

Пропущено

38
22
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
8
21%
6
27%
31-45
8
21%
4
18%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
9
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0
ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1
Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Монако 0:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 23 34
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
10. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 22 9 5 8 34 - 28 32
12. Анже Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 10 5 1 4 14 - 13 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Монако 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 12 13
7. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
13. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Клермон совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Да Кунья Лукас из команды Клермон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Клермон: 47%, Ренн: 53%.
  • 96'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Клермон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Бертомье Жезон из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Диуф Энди
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 47%, Ренн: 53%.
  • 94'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Уормед Омари задерживает мяч рукой
  • Желтая карточка
    91'
    Унтонджи Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    91'
    Унтонджи Седрик из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Терье Мартен пострадал.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Диуф Энди из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маньен Йоанн
  • Офсайд
    90'
    Диуф Энди из команды Ренн в офсайде
  • 90'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ренн: 52%.
  • 90'
    Сантамария Батист из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 89'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 89'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Матч возобновлен
  • 88'
    Лесли Угочукву получил травму и заменен. Диуф Энди выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    88'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лесли Угочукву получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    87'
    Лесли Угочукву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    86'
    Лесли Угочукву из команды Ренн предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    86'
    Лесли Угочукву из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Маньен Йоанн пострадал.
  • 85'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ренн: 52%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Лесли Угочукву из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Джоко Упарин пострадал.
  • 85'
    Плохо сыграл Н'Симба Виталь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 85'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    85'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • Угловой
    85'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 84'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 84'
    Лесли Угочукву из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    83'
    Телль Жордан наказан за толчок Лоренц Ассиньон
  • 82'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    82'
    Майер Ловро из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Сейду Алиду пострадал.
  • 82'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Алемдар Доган из команды Ренн плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 81'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Клермон: 50%, Ренн: 50%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маньен Йоанн
  • 79'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    79'
    Доссу Жодель из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Терье Мартен пострадал.
  • 79'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
  • Офсайд
    76'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон в офсайде
  • Желтая карточка
    75'
    Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Унтонджи Седрик пострадал.
  • 75'
    Контроль мяча: Клермон: 49%, Ренн: 51%.
  • 74'
    Тактическая замена. Да Кунья Лукас уходит с поля и его заменяет Доссу Жодель
  • 74'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Клермон будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    72'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 71'
    Рашани Эльбасан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    71'
    ГОООООЛ - Телль Жордан Клермон забивает ударом головой
  • 71'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 70'
    Контроль мяча: Клермон: 49%, Ренн: 51%.
  • 70'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
  • 70'
    Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
  • 69'
    Клермон контролирует мяч.
  • 68'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 65'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Клермон: 49%, Ренн: 51%.
  • Желтая карточка
    65'
    Адриен Трюффер из команды Ренн получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    65'
    Адриен Трюффер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Зедатка Аким пострадал.
  • Офсайд
    64'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн в офсайде
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    62'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Н'Симба Виталь пострадал.
  • 61'
    Команда Клермон сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Да Кунья Лукас забивает ударом с правой ноги!
  • 60'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 60'
    Опасность! Н'Симба Виталь из команды Клермон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 60'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Клермон: 50%, Ренн: 50%.
  • 60'
    Лоик Баде нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 59'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон подал угловой слева.
  • 59'
    Доган Алемдар отбил мяч на угловой после удара Телль Жордан из штрафной площади.
  • 59'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 58'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    58'
    Терье Мартен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Зедатка Аким пострадал.
  • 57'
    Гастьен Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 57'
    Плохо сыграл Уормед Омари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 57'
    Да Кунья Лукас из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    56'
    Лоренц Ассиньон наказан за толчок Рашани Эльбасан
  • 56'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Клермон: 50%, Ренн: 50%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 54'
    Зедатка Аким из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Угловой
    54'
    Бертомье Жезон из команды Клермон подал угловой слева.
  • 53'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 53'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 52'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Маньен Йоанн из команды Клермон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 51'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 51'
    Ренн начинает контратаку
  • 51'
    Маньен Йоанн из команды Клермон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ренн: 52%.
  • 50'
    Игрок Буриго Бенжамен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 50'
    Терье Мартен из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 49'
    Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 48'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 48'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 48'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Опасность! Терье Мартен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 47'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Клермон выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Абдул-Самед Салис уходит с поля и его заменяет Маньен Йоанн
  • 46'
    Тактическая замена. Амель Пьер-Ив уходит с поля и его заменяет Телль Жордан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Клермон: 50%, Ренн: 50%.
  • 48'
    Шанс! Рашани Эльбасан из команды Клермон пробил головой, но мимо
  • 47'
    Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Бертомье Жезон пострадал.
  • 46'
    Мартин Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 46'
    Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 45'
    Лоренц Ассиньон мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Клермон: 52%, Ренн: 48%.
  • Желтая карточка
    44'
    Абдул-Самед Салис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Абдул-Самед Салис из команды Клермон заходит слишком далеко, он валит Терье Мартен.
  • 44'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Адриен Трюффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Абдул-Самед Салис из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Клермон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    42'
    Уормед Омари наказан за толчок Амель Пьер-Ив
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 40'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ренн: 52%.
  • 40'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Бертомье Жезон из команды Клермон подал угловой слева.
  • 39'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Клермон контролирует мяч.
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Зедатка Аким из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • 36'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Зедатка Аким из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Клермон: 45%, Ренн: 55%.
  • Травма, повреждение
    34'
    Амель Пьер-Ив возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    34'
    Абдул-Самед Салис возвращается на поле.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абдул-Самед Салис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Амель Пьер-Ив получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Абдул-Самед Салис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    32'
    Амель Пьер-Ив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Амель Пьер-Ив пострадал.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ренн: 52%.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сейду Алиду
  • 28'
    Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 27'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Джоко Упарин из команды Клермон сделал отличный сейв!
  • 27'
    Буриго Бенжамен имел все шансы забить, но Упарин Джоко сделал отличный сейв!
  • 27'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 26'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 26'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    26'
    Унтонджи Седрик возвращается на поле.
  • 25'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Клермон: 53%, Ренн: 47%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Унтонджи Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    24'
    Унтонджи Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Клермон контролирует мяч.
  • 22'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 22'
    Команда Ренн довольна результатом к этому моменту.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
  • 21'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Терье Мартен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 20'
    Контроль мяча: Клермон: 50%, Ренн: 50%.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 19'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    ГОООООЛ - Сантамария Батист Ренн забивает ударом головой
  • 19'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный кросс...
  • Угловой
    18'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 18'
    Удивительный сейв сделал Джоко Упарин из команды Клермон! А был бы точно гол!
  • 18'
    Буриго Бенжамен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 18'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Шанс! Лоик Баде из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    16'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 15'
    Должен был быть гол! Терье Мартен имел отличный шанс, но Упарин Джоко не дал голу состоятся!
  • 15'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Опасность! Сантамария Батист из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 15'
    Контроль мяча: Клермон: 57%, Ренн: 43%.
  • Офсайд
    14'
    Амель Пьер-Ив из команды Клермон в офсайде
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 14'
    Шанс! Амель Пьер-Ив из команды Клермон пробил головой, но мимо
  • 14'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Назначен штрафной. Пострадал Терье Мартен, его свалил Унтонджи Седрик.
  • 11'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Терье Мартен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Н'Симба Виталь пострадал.
  • 11'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Клермон: 58%, Ренн: 42%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бертомье Жезон из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Лоренц Ассиньон пострадал.
  • 9'
    Клермон контролирует мяч.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Лоренц Ассиньон пострадал.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    Да Кунья Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Игрок Рашани Эльбасан из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 5'
    Гастьен Йоан из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Бертомье Жезон из команды Клермон разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Контроль мяча: Клермон: 48%, Ренн: 52%.
  • 4'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 3'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Клермон контролирует мяч.
  • 2'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Н'Симба Виталь из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Клермон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Клермон 5.3% (7)
X 12.8% (17)
Ренн 82% (109)
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Прогнозы на матч Клермон 2:1 Ренн

Исход игры
Клермон
5.3% (7)
Ничья
12.8% (17)
Ренн
82% (109)
Тотал 2.5
Больше
44.7% (59)
Меньше
55.3% (73)
Обе команды забьют
Да
54.55% (72)
Нет
45.45% (60)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.1% (44)
0:1 Ренн
25.6% (34)
0:2 Ренн
15.8% (21)
1:1 Ничья
9.8% (13)
1:3 Ренн
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Клермон
2.3% (3)
2:1 Клермон
2.3% (3)
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