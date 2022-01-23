Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

44' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Отличные скиллы показывает Лотомба Жордан , обводя своих соперников

42' Ницца выполняет удар от ворот.

42' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

41' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Метц

39' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

37' Ницца выполняет удар от ворот.

37' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Метц

32' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Марк-Орель Кайар вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Стенгс Келвин . Отличный был шанс, чтобы забить!

31' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

25' Траоре Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Амаду Ибраим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ницца выполняет удар от ворот.

21' Траоре Бубакар из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Дольберг Каспер пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар ловит мяч

17' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Должен был быть гол! Гуйри Амин имел отличный шанс, но Марк-Орель Кайар не дал голу состоятся!

15' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ницца выполняет удар от ворот.

10' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

9' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

8' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ницца выполняет удар от ворот.

1' Мбенге Амаду из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Ницца начинает с центра поля