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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5000
Ницца
0'
45' Желтая карточка
Кана-Бийик Жан-Армель
55' Желтая карточка
Мбенге Амаду
57' Желтая карточка
Яде Папа Ндиага
0:1
58' Гол
Тюрам Кефрен
64' Желтая карточка
Росарио Пабло
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Гуйри Амин
0:2
86' Пенальти
Гуйри Амин
90'+5

Ход матча

45'
Кана-Бийик Жан-Армель
 
46'
Тшимбембе Варрен
Булая Фарид
 
55'
Мбенге Амаду
 
57'
Яде Папа Ндиага
 
58'
0:1
Тюрам Кефрен
(Гуйри Амин)
59'
Louis Mafouta
Ньяне Ибраима
 
64'
 
Росарио Пабло
70'
 
Шнайдерлин Морган
Росарио Пабло
70'
 
Гессан Эванн
Дольберг Каспер
73'
Йосеф Ленни
Нгетте Опа
 
73'
 
Клод-Морис Алексис
Стенгс Келвин
77'
 
Гуйри Амин
84'
 
Лемина Марио
Будауи Хишем
86'
0:2
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Метц 11.5% (15)
X 14.5% (19)
Ницца 74% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
32
Амаду
Ибраим
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
33
Мбенге
Амаду
17
Делен
Тома
14
Пажо
Венсан
8
Траоре
Бубакар
26
Яде
Папа
Ндиага
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетте
Опа
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
12
Амави
Жордан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
8
Росарио
Пабло
22
Стенгс
Келвин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Метц
3-4-1-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Метц
Ницца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
0:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
К
2:3
Л1
1:2
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.18
Сентонз Фабьен 4 0.18
Булая Фарид 3 0.14
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.14
Нгетте Опа 2 0.09
Сарр Пап 1 0.05
Бронн Дилан 1 0.05
Юдоль Матьё 1 0.05
Траоре Бубакар 1 0.05
Маига Хабиб 1 0.05
Куяте Кики 1 0.05
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.45
Дольберг Каспер 7 (2) 0.32
Делор Анди 6 (1) 0.27
Тюрам Кефрен 3 0.14
Клюйверт Джастин 2 0.09
Аталь Юсеф 2 0.09
Будауи Хишем 2 0.09
Гессан Эванн 1 0.05
Бар Мельвен 1 0.05
Лемина Марио 1 0.05
Стенгс Келвин 1 0.05
Тодибо Жан-Клер 1 0.05
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Пажо Венсан 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Тодибо Жан-Клер 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Будауи Хишем 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
23%
4
20%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
1
8%
8
40%
76-90

Пропущено

24
5
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
1
20%
1-15
4
17%
3
60%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
1
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
5
38%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
5
38%
76-90

Забито

23
36
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
5
22%
6
17%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
7
30%
4
11%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
1
4%
13
36%
76-90

Пропущено

44
18
21 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
7
16%
1
6%
1-15
6
14%
5
28%
16-30
8
18%
5
28%
31-45
9
20%
1
6%
46-60
4
9%
1
6%
61-75
10
23%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0
Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1
Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Монако 0:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 23 34
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
10. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 22 9 5 8 34 - 28 32
12. Анже Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 10 5 1 4 14 - 13 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Монако 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 12 13
7. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
13. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Гуйри Амин из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ницца: 47%.
  • 94'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тюрам Кефрен
  • 94'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Лотомба Жордан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 94'
    Гессан Эванн из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    94'
    Louis Mafouta из команды Метц в офсайде
  • 93'
    Метц контролирует мяч.
  • 93'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Отличный пас сделал Гуйри Амин из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 93'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Ницца контролирует мяч.
  • 92'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Ницца контролирует мяч.
  • 91'
    Louis Mafouta нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
  • 91'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Метц пытается что-то создать.
  • 90'
    Метц контролирует мяч.
  • 90'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ницца: 46%.
  • 89'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 89'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 88'
    Гуйри Амин из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 88'
    Ницца начинает контратаку
  • Описание гола
    86'
    'Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забивает с пенальти! Он пробил правой. Марк-Орель Кайар был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Фол, нарушение
    85'
    ПЕНАЛЬТИ - Пажо Венсан из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гессан Эванн.
  • 85'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 85'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ницца: 46%.
  • 85'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Будауи Хишем уходит с поля и его заменяет Лемина Марио
  • 83'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 83'
    Ницца начинает контратаку
  • 83'
    Метц контролирует мяч.
  • 83'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 82'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Тшимбембе Варрен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
  • 81'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 81'
    Метц пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ницца: 47%.
  • 80'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Матч возобновлен
  • Офсайд
    79'
    Гуйри Амин из команды Ницца в офсайде
  • 79'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ницца отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    78'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 77'
    Гессан Эванн сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О О Л! Ницца забивает! Гуйри Амин отличился.
  • 77'
    ШАНС! Гуйри Амин вышел один на один с голкипером...
  • 77'
    Гессан Эванн из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 77'
    Ницца начинает контратаку
  • 77'
    Кана-Бийик Жан-Армель ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    76'
    Кана-Бийик Жан-Армель из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Гессан Эванн.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Гессан Эванн из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тшимбембе Варрен
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Ницца: 50%.
  • 74'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис
  • 73'
    Тактическая замена. Нгетте Опа уходит с поля и его заменяет Ленни Йозеф
  • 72'
    Метц контролирует мяч.
  • 72'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Метц пытается что-то создать.
  • 71'
    Метц контролирует мяч.
  • 71'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ницца: 52%.
  • 70'
    Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Гессан Эванн
  • 70'
    Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Шнайдерлин Морган
  • 69'
    Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Метц пытается что-то создать.
  • 68'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Команда Ницца довольна результатом к этому моменту.
  • 68'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 67'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 67'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 66'
    Отличный пас сделал Гуйри Амин из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 66'
    Ницца начинает контратаку
  • 65'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Ницца: 51%.
  • Желтая карточка
    64'
    Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Траоре Бубакар
  • 63'
    Данте Бонфим из команды Ницца четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 63'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Метц пытается что-то создать.
  • 63'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
  • 62'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Ницца: 54%.
  • 60'
    Метц контролирует мяч.
  • 59'
    Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Louis Mafouta
  • 58'
    Гуйри Амин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Тюрам Кефрен забивает с левой ноги!
  • 58'
    Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Росарио Пабло из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 58'
    Плохо сыграл Ньяне Ибраима - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 58'
    Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    57'
    Яде Папа Ндиага получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Безумный фол. Яде Папа Ндиага грубо играет против соперника. Пострадал Лотомба Жордан
  • 57'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 56'
    Ницца контролирует мяч.
  • 56'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    55'
    Мбенге Амаду получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Мбенге Амаду из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
  • 55'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ницца: 52%.
  • 54'
    Игрок Ньяне Ибраима из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 54'
    Метц начинает контратаку
  • 54'
    Росарио Пабло ошибается в защите.
  • 54'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Гуйри Амин из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Стенгс Келвин мяча так и не получил
  • 53'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5000 болельщиков
  • 53'
    Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • 53'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 53'
    Траоре Бубакар из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 53'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 52'
    Метц пытается что-то создать.
  • 52'
    Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 52'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 52'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Делен Тома из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 52'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    Метц пытается что-то создать.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    51'
    Амаду Ибраим наказан за толчок Гуйри Амин
  • 50'
    Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Нгетте Опа из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 50'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ницца: 52%.
  • 50'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ницца контролирует мяч.
  • 49'
    Метц контролирует мяч.
  • 48'
    Метц контролирует мяч.
  • 48'
    Метц начинает контратаку
  • 48'
    Метц контролирует мяч.
  • 47'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 47'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Делен Тома из команды Метц делает неудачный навес.
  • 47'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Булая Фарид уходит с поля и его заменяет Тшимбембе Варрен
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Метц 11.5% (15)
X 14.5% (19)
Ницца 74% (97)
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Где смотреть матч Метц 0:2 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:2 Ницца

Исход игры
Метц
11.5% (15)
Ничья
14.5% (19)
Ницца
74% (97)
Тотал 2.5
Больше
60% (78)
Меньше
40% (52)
Обе команды забьют
Да
71.54% (93)
Нет
28.46% (37)
Популярный счёт
1:2 Ницца
44.3% (58)
0:1 Ницца
14.5% (19)
1:1 Ничья
12.2% (16)
0:2 Ницца
7.6% (10)
2:1 Метц
6.9% (9)
1:3 Ницца
6.1% (8)
1:0 Метц
4.6% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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