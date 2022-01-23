Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 5000
45' Желтая карточкаКана-Бийик Жан-Армель
55' Желтая карточкаМбенге Амаду
57' Желтая карточкаЯде Папа Ндиага
0:1
58' ГолТюрам Кефрен
64' Желтая карточкаРосарио Пабло
77' Undefined phrase: football_event_Гуйри Амин
0:2
86' ПенальтиГуйри Амин
Ход матча
55'
57'
58'
0:1
64'
77'
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
32
Амаду
Ибраим
33
Мбенге
Амаду
17
Делен
Тома
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
12
Амави
Жордан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Амаду ИбраимЗащитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
21 Басси АминеНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Marie De Zerbi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Метц
Ницца
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.18
|Сентонз Фабьен
|4
|0.18
|Булая Фарид
|3
|0.14
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.14
|Нгетте Опа
|2
|0.09
|Сарр Пап
|1
|0.05
|Бронн Дилан
|1
|0.05
|Юдоль Матьё
|1
|0.05
|Траоре Бубакар
|1
|0.05
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|Куяте Кики
|1
|0.05
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.45
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.32
|Делор Анди
|6 (1)
|0.27
|Тюрам Кефрен
|3
|0.14
|Клюйверт Джастин
|2
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.09
|Будауи Хишем
|2
|0.09
|Гессан Эванн
|1
|0.05
|Бар Мельвен
|1
|0.05
|Лемина Марио
|1
|0.05
|Стенгс Келвин
|1
|0.05
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.05
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|6
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Пажо Венсан
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|6
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|1
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
23%
4
20%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
1
8%
8
40%
76-90
Пропущено
24
5
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
1
20%
1-15
4
17%
3
60%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
1
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
5
38%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
5
38%
76-90
Забито
23
36
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
5
22%
6
17%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
7
30%
4
11%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
1
4%
13
36%
76-90
Пропущено
44
18
21 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
7
16%
1
6%
1-15
6
14%
5
28%
16-30
8
18%
5
28%
31-45
9
20%
1
6%
46-60
4
9%
1
6%
61-75
10
23%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0
Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1
Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|33 - 23
|34
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|34 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 0:2 Ницца
Исход игры
Метц
11.5% (15)
Ничья
14.5% (19)
Ницца
74% (97)
Тотал 2.5
Больше
60% (78)
Меньше
40% (52)
Обе команды забьют
Да
71.54% (93)
Нет
28.46% (37)
Популярный счёт
1:2 Ницца
44.3% (58)
0:1 Ницца
14.5% (19)
1:1 Ничья
12.2% (16)
0:2 Ницца
7.6% (10)
2:1 Метц
6.9% (9)
1:3 Ницца
6.1% (8)
1:0 Метц
4.6% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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