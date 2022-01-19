Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Реймс
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|0.52
|Икарди Мауро
|4
|0.19
|Ди Мария Анхель
|3
|0.14
|Хакими Ашраф
|3
|0.14
|Неймар
|3 (1)
|0.14
|Эррера Андер
|3
|0.14
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.14
|Маркиньос Маркос
|3
|0.14
|Дракслер Юлиан
|2
|0.1
|Керер Тило
|2
|0.1
|Месси Лионель
|1
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Данилу Перейра
|1
|0.05
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|8 (1)
|0.38
|Фас Ваут
|2
|0.1
|Кассама Морету
|2
|0.1
|Кеббаль Илан
|1
|0.05
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.05
|Конан Гислен
|1
|0.05
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.05
|Абдельамид Юнис
|1
|0.05
|Фокет Томас
|1
|0.05
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|Локо Банзузи
|1
|0.05
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.05
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|4
|2
|Матусива Азор
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
18%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
4
18%
4
36%
61-75
6
27%
1
9%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
5%
2
18%
1-15
5
26%
2
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
7
37%
4
36%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
5
45%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
41
22
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
5
12%
4
18%
1-15
8
20%
4
18%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
2
5%
3
14%
46-60
7
17%
5
23%
61-75
13
32%
5
23%
76-90
Пропущено
19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
2
11%
8
35%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1
Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1
Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лилль
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 28
|32
|9.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|8.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 25
|4
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Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс
Исход игры
ПСЖ
100% (47)
Ничья
0% (0)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
19.57% (9)
Нет
80.43% (37)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
53.2% (25)
3:0 ПСЖ
21.3% (10)
3:1 ПСЖ
14.9% (7)
2:1 ПСЖ
4.3% (2)
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