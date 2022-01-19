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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Реймс
Прогнозы 47
ПСЖ 100% (47)
X 0% (0)
Реймс 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Реймс
1.25
7.09
17.51
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Новости

История личных встреч

ПСЖ
Реймс

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 11 (2) 0.52
Икарди Мауро 4 0.19
Ди Мария Анхель 3 0.14
Хакими Ашраф 3 0.14
Неймар 3 (1) 0.14
Эррера Андер 3 0.14
Гуэйе Идрисса 3 0.14
Маркиньос Маркос 3 0.14
Дракслер Юлиан 2 0.1
Керер Тило 2 0.1
Месси Лионель 1 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Данилу Перейра 1 0.05
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 8 (1) 0.38
Фас Ваут 2 0.1
Кассама Морету 2 0.1
Кеббаль Илан 1 0.05
Флипс Алексис 1 (1) 0.05
Конан Гислен 1 0.05
Туре Эль Билал 1 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.05
Фокет Томас 1 0.05
Манетси Маршал 1 0.05
Мбюкю Натанаэль 1 0.05
Локо Банзузи 1 0.05
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.05
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 0
Мбаппе Килиан 5 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 4 2
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Фокет Томас 3 0
Манетси Маршал 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Лопи Дион 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
18%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
4
18%
4
36%
61-75
6
27%
1
9%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
5%
2
18%
1-15
5
26%
2
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
7
37%
4
36%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
5
45%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

41
22
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
5
12%
4
18%
1-15
8
20%
4
18%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
2
5%
3
14%
46-60
7
17%
5
23%
61-75
13
32%
5
23%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
32%
6
26%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
2
11%
8
35%
61-75
5
26%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1
Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1
Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лилль Заявка 21 8 8 5 30 - 28 32
9. Монпелье Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян Заявка 21 3 8 10 16 - 34 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
8. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 11 0 4 7 8 - 25 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    ПСЖ 100% (47)
    X 0% (0)
    Реймс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Реймс
    1.25
    7.09
    17.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Реймс онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Реймс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    19.57% (9)
    Нет
    80.43% (37)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    53.2% (25)
    3:0 ПСЖ
    21.3% (10)
    3:1 ПСЖ
    14.9% (7)
    2:1 ПСЖ
    4.3% (2)
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