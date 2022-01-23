Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Нант

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Sambou Soumano из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...

91' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Г О О О О Л - Жеббель Виллем забивает ударом с правой ноги!

85' Г О О О О О Л - Sambou Soumano из команды Лорьян легко посылает мяч в пустые ворота левой! Sambou Soumano легко с этим справился!

85' Отличные скиллы показывает Sambou Soumano, обводя своих соперников

85' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

83' Аппиа Деннис получил желтую карточку от судьи

83' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Нант

82' Лемуан Фабьен из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

82' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Буасгар Кентен пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

78' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Мендес Убулан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Буасгар Кентен имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

76' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Нант

74' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Жеббель Виллем нанес удар головой, но Поль Нарди спокойно отбил мяч.

72' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Букари Осман наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

69' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Нант

65' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мерлин Квентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Лемуан Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Матч возобновлен

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Абергель Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Лорьенте Арман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Лорьян легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

56' Лорьенте Арман имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

55' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Нант выполняет удар от ворот.

55' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Мендес Убулан из команды Лорьян навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

53' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с левой ноги!

52' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Мендес Убулан из команды Лорьян делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

48' Буасгар Кентен пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля