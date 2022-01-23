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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
4:2
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
39' Гол
Жиротто Андрей
45' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
2:0
53' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:1
56' Гол
Моффи Теремас
3:1
69' Гол
Букари Осман
77' Желтая карточка
Фабио да Сильва
83' Желтая карточка
Аппиа Деннис
3:2
85' Гол
Сумано Самбу
4:2
86' Гол
Жеббель Виллем
90'+4

Ход матча

39'
Жиротто Андрей
1:0
45'
Мутуссами Самуэль
 
53'
Коло-Муани Рандаль
(Фабио да Сильва)
2:0
56'
2:1
Моффи Теремас
60'
 
Лемуан Фабьен
Абергель Лоран
68'
 
Диарра Стефан
Ле Фе Энцо
69'
Букари Осман
(Мутуссами Самуэль)
3:1
70'
Жеббель Виллем
Букари Осман
 
70'
Де Са Роли Перейра
Мутуссами Самуэль
 
77'
Фабио да Сильва
 
83'
Аппиа Деннис
 
84'
 
Сумано Самбу
Моффи Теремас
84'
 
Силва Игор
Эрго Жером
85'
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
 
85'
3:2
Сумано Самбу
(Монкондю Томас)
86'
Огюстен Жан-Кевин
Блас Людовик
 
86'
Жеббель Виллем
4:2
90'
М'Бемба Яннис
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Нант 88.6% (117)
X 11.4% (15)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
29
Мерлин
Квентин
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
26
Букари
Осман
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
14
Эрго
Жером
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
11
Буасгар
Кентен
Нант
4-4-2
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

Нант
Лорьян

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 8 0.36
Блас Людовик 7 (2) 0.32
Жиротто Андрей 5 0.23
Саймон Мозес 2 0.09
Чиривелья Педро 2 0.09
Сиприен Вилан 1 0.05
Жеббель Виллем 1 0.05
Букари Осман 1 0.05
Кулибали Калифа 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.18
Моффи Теремас 3 (1) 0.14
Монкондю Томас 3 0.14
Лапорт Жульен 2 0.09
Сумано Самбу 2 0.09
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Грбич Адриан 1 0.05
Дженц Мориц 1 0.05
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Жиротто Андрей 5 0
Блас Людовик 5 0
Чиривелья Педро 4 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Аппиа Деннис 2 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
7
41%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

13
28
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
3
23%
5
18%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
2
15%
5
18%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
29%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Забито

30
19
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
10%
4
21%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Пропущено

27
37
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
22%
4
11%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
6
22%
7
19%
46-60
7
26%
6
16%
61-75
4
15%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1
Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0
Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Монако 0:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 23 34
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
10. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 22 9 5 8 34 - 28 32
12. Анже Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 10 5 1 4 14 - 13 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Монако 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 12 13
7. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
13. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Нант 88.6% (117)
X 11.4% (15)
Лорьян 0% (0)
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Где смотреть матч Нант 4:2 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Нант 4:2 Лорьян

Исход игры
Нант
88.6% (117)
Ничья
11.4% (15)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (41)
Меньше
68.46% (89)
Обе команды забьют
Да
40.77% (53)
Нет
59.23% (77)
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