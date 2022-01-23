Франция: Лига 1 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
1:0
39' ГолЖиротто Андрей
45' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
2:0
53' ГолКоло-Муани Рандаль
2:1
56' ГолМоффи Теремас
3:1
69' ГолБукари Осман
77' Желтая карточкаФабио да Сильва
83' Желтая карточкаАппиа Деннис
3:2
85' ГолСумано Самбу
4:2
86' ГолЖеббель Виллем
Ход матча
39'
1:0
53'
56'
2:1
69'
77'
83'
84'
85'
3:2
86'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
12
Аппиа
Деннис
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Манвелян ГорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
35 Pablo Pagis
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Лорьян
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|8
|0.36
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.32
|Жиротто Андрей
|5
|0.23
|Саймон Мозес
|2
|0.09
|Чиривелья Педро
|2
|0.09
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Жеббель Виллем
|1
|0.05
|Букари Осман
|1
|0.05
|Кулибали Калифа
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.18
|Моффи Теремас
|3 (1)
|0.14
|Монкондю Томас
|3
|0.14
|Лапорт Жульен
|2
|0.09
|Сумано Самбу
|2
|0.09
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Грбич Адриан
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|1
|0.05
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Аппиа Деннис
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|5
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
7
41%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
13
28
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
3
23%
5
18%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
2
15%
5
18%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
29%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90
Забито
30
19
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
10%
4
21%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
4
21%
76-90
Пропущено
27
37
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
22%
4
11%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
6
22%
7
19%
46-60
7
26%
6
16%
61-75
4
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1
Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0
Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|33 - 23
|34
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|34 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Нант 4:2 Лорьян
Исход игры
Нант
88.6% (117)
Ничья
11.4% (15)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (41)
Меньше
68.46% (89)
Обе команды забьют
Да
40.77% (53)
Нет
59.23% (77)
Популярный счёт
1:0 Нант
40.2% (53)
2:1 Нант
26.5% (35)
2:0 Нант
17.4% (23)
1:1 Ничья
9.1% (12)
3:1 Нант
3.8% (5)
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