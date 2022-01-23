Второй тайм

99' Хван Ый-Чжо из команды Бордо сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Судье надоело, что Пуссен Гаэтан тянет время и он наказал его горчичником

97' Г О О О О Л - Уорис Маджид забивает с левой ноги!

97' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

97' Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Дилросун Джавайро пробил со штрафного прямо в стенку

92' Нордине Кандил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Хван Ый-Чжо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Третий свой гол забил Хван Ый-Чжо . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

90' Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо из команды Бордо правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

90' Опасность! Элис Альберт из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

90' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи

87' Франсержио Родригес получил желтую карточку от судьи

87' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

87' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

83' Адли Ясин получил желтую карточку от судьи

83' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Опасность! Ажорк Людовик из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

81' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матц Зельс не дал случится голу! Мангаш Рикарду должен был забивать, но Матц Зельс сделал отличный сейв

79' Нордине Кандил из команды Страсбург пасует в штрафную, но Пуссен Гаэтан выходит и ловит мяч.

78' Удар от ворот произведет Бордо

78' Уорис Маджид не смог попасть в створ ударом издали

78' Дилросун Джавайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Нордине Кандил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Уорис Маджид

77' Мешер Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Игрок Сиссоко Ибраима из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

75' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Нордине Кандил из команды Страсбург подал угловой справа.

75' Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Удар от ворот произведет Бордо

72' Нордине Кандил нанес удар, но промахнулся очень сильно.

72' Хорошую попытку сделал Элис Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Том Лаку уходит с поля и его заменяет Кватенг Энок

68' Удар от ворот произведет Бордо

67' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Нордине Кандил из команды Страсбург подал угловой справа.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Уден Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Уден Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Гамейро Кевин из команды Страсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

65' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Нордине Кандил

63' Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Удар от ворот произведет Бордо

62' Отличный пас сделал Томассон Адриен из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

62' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Бордо

59' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Адли Ясин не смог попасть в створ ударом издали

57' Г О О О О Л - Гамейро Кевин забивает ударом с правой ноги!

57' Опасность! Прчич Саньин из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

57' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ажорк Людовик нанес удар головой, но Гаэтан Пуссен спокойно отбил мяч.

53' Удар от ворот произведет Бордо

53' Джику Александр из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Плохо сыграл Том Лаку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Гамейро Кевин пробует нанести удар издали, но Гаэтан Пуссен держит все под контролем

50' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Бордо

49' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

48' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Томассон Адриен из команды Страсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Бордо

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля