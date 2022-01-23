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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
4:3
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
17' Гол
Хван Ый-Чжо
2:0
21' Гол
Элис Альберт
34' Желтая карточка
Лакукс Том
37' Желтая карточка
Прчич Саньин
3:0
39' Гол
Хван Ый-Чжо
3:1
43' Гол
Гамейро Кевин
3:2
57' Гол
Гамейро Кевин
77' Желтая карточка
Мешер Андре
83' Желтая карточка
Адли Ясин
87' Желтая карточка
Франсержио Родригес
89' Желтая карточка
Томассон Адриен
4:2
90' Гол
Хван Ый-Чжо
4:3
90' Гол
Уорис Маджид
90' Желтая карточка
Пуссен Гаэтан
90'+9

Ход матча

17'
Хван Ый-Чжо
(Уден Реми)
1:0
21'
Элис Альберт
(Уден Реми)
2:0
34'
Лакукс Том
 
37'
 
Прчич Саньин
39'
Хван Ый-Чжо
(Франсержио Родригес)
3:0
43'
3:1
Гамейро Кевин
(Ажорк Людовик)
46'
 
Джику Александр
Аолу Жан-Эде
57'
3:2
Гамейро Кевин
63'
 
Фила Карол
Гильберт Фредерик
64'
 
Каси Антони
Льенар Димитри
64'
 
Кандил Нордин
Прчич Саньин
69'
Кватенг Энок
Лакукс Том
 
69'
Дилросун Джавайро
Уден Реми
 
77'
Мешер Андре
 
77'
 
Уорис Маджид
Перрен Люка
83'
Адли Ясин
 
86'
Грегерсен Стиан
Пембеле Тимоте
 
87'
Франсержио Родригес
 
89'
 
Томассон Адриен
90'
Хван Ый-Чжо
(Элис Альберт)
4:2
90'
Баква Дилан
Элис Альберт
 
90'
Майя Джош
Хван Ый-Чжо
 
90'
4:3
Уорис Маджид
(Каси Антони)
90'
Пуссен Гаэтан
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Бордо 28.6% (38)
X 18% (24)
Страсбург 53.4% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Пуссен
Гаэтан
22
Пембеле
Тимоте
3
Медиуб
Абдель
4
Мешер
Андре
12
Мангаш
Рикарду
27
Лакукс
Том
13
Франсержио
Родригес
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
27
Сиссоко
Ибраима
2
Гильберт
Фредерик
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Бордо
4-2-3-1
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Бордо
Страсбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
5:2
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
0:1
КЛ
3:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:3
Л1
3:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 9 0.41
Элис Альберт 8 0.36
Уден Реми 3 0.14
Онана Жан 2 0.09
Бриан Джимми 2 (1) 0.09
Адли Ясин 1 0.05
Калу Самуэль 1 0.05
Мангаш Рикарду 1 0.05
Пембеле Тимоте 1 0.05
Мешер Андре 1 0.05
Ньянг М'Байе 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Мара Секу 1 0.05
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.45
Гамейро Кевин 8 (1) 0.36
Диалло Хабиб 8 (1) 0.36
Томассон Адриен 7 0.32
Уорис Маджид 2 0.09
Сиссоко Ибраима 1 0.05
Льенар Димитри 1 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Аолу Жан-Эде 1 0.05
Ле Маршан Максим 1 0.05
Прчич Саньин 1 0.05
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Мара Секу 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Томассон Адриен 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Прчич Саньин 2 0
Льенар Димитри 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
10
40%
2
12%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
14%
1
4%
1-15
3
21%
5
21%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
7%
2
13%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
10
33%
3
20%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
4
13%
2
13%
76-90

Забито

32
41
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
9%
1
2%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
4
13%
8
20%
31-45
7
22%
5
12%
46-60
3
9%
8
20%
61-75
9
28%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

55
32
27 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
2
4%
5
16%
1-15
5
9%
9
28%
16-30
20
36%
5
16%
31-45
7
13%
4
13%
46-60
11
20%
2
6%
61-75
10
18%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3
Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0
Страсбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0
Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Монако 0:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 23 34
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
9. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
10. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
11. Монпелье 0:0 Заявка 22 9 5 8 34 - 28 32
12. Анже Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 21 2 6 13 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 10 5 1 4 14 - 13 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Монако 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 12 13
7. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
13. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Бордо 28.6% (38)
X 18% (24)
Страсбург 53.4% (71)
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Где смотреть матч Бордо 4:3 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Бордо 4:3 Страсбург

Исход игры
Бордо
28.6% (38)
Ничья
18% (24)
Страсбург
53.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (69)
Меньше
47.33% (62)
Обе команды забьют
Да
68.7% (90)
Нет
31.3% (41)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
32.3% (43)
1:1 Ничья
15.8% (21)
2:1 Бордо
12.8% (17)
1:0 Бордо
11.3% (15)
0:1 Страсбург
10.5% (14)
0:2 Страсбург
4.5% (6)
2:0 Бордо
3.8% (5)
2:3 Страсбург
3% (4)
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