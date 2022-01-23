Франция: Лига 1 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
1:0
17' ГолХван Ый-Чжо
2:0
21' ГолЭлис Альберт
34' Желтая карточкаЛакукс Том
37' Желтая карточкаПрчич Саньин
3:0
39' ГолХван Ый-Чжо
3:1
43' ГолГамейро Кевин
3:2
57' ГолГамейро Кевин
77' Желтая карточкаМешер Андре
83' Желтая карточкаАдли Ясин
87' Желтая карточкаФрансержио Родригес
89' Желтая карточкаТомассон Адриен
4:2
90' ГолХван Ый-Чжо
4:3
90' ГолУорис Маджид
90' Желтая карточкаПуссен Гаэтан
Ход матча
17'
1:0
21'
2:0
34'
37'
39'
43'
3:1
57'
3:2
77'
83'
89'
90'
4:2
90'
90'
4:3
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
5 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
27
Лакукс
Том
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Бордо
Страсбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|9
|0.41
|Элис Альберт
|8
|0.36
|Уден Реми
|3
|0.14
|Онана Жан
|2
|0.09
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.09
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Калу Самуэль
|1
|0.05
|Мангаш Рикарду
|1
|0.05
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|Мешер Андре
|1
|0.05
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.05
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.45
|Гамейро Кевин
|8 (1)
|0.36
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.36
|Томассон Адриен
|7
|0.32
|Уорис Маджид
|2
|0.09
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.05
|Льенар Димитри
|1
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.05
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|Ле Маршан Максим
|1
|0.05
|Прчич Саньин
|1
|0.05
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
10
40%
2
12%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
14%
1
4%
1-15
3
21%
5
21%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
30
15
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
7%
2
13%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
10
33%
3
20%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
4
13%
2
13%
76-90
Забито
32
41
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
9%
1
2%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
4
13%
8
20%
31-45
7
22%
5
12%
46-60
3
9%
8
20%
61-75
9
28%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
55
32
27 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
2
4%
5
16%
1-15
5
9%
9
28%
16-30
20
36%
5
16%
31-45
7
13%
4
13%
46-60
11
20%
2
6%
61-75
10
18%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3
Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0
Страсбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0
Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|33 - 23
|34
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|9.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|34 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо 4:3 Страсбург
Исход игры
Бордо
28.6% (38)
Ничья
18% (24)
Страсбург
53.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (69)
Меньше
47.33% (62)
Обе команды забьют
Да
68.7% (90)
Нет
31.3% (41)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
32.3% (43)
1:1 Ничья
15.8% (21)
2:1 Бордо
12.8% (17)
1:0 Бордо
11.3% (15)
0:1 Страсбург
10.5% (14)
0:2 Страсбург
4.5% (6)
2:0 Бордо
3.8% (5)
2:3 Страсбург
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!