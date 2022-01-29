Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Летцигрунд
45' Желтая карточкаКрамер Блаж
1:0
48' Гол в свои воротаСеспедес Борис
68' Желтая карточкаГерреро Адрия
77' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
Ход матча
45'
48'
1:0
68'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
49 Владение мячом, % 51
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
41 Theo Magnin
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Цюрих
Серветт
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|11 (1)
|0.58
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|0.42
|Ньонто Вильфред
|4
|0.21
|Герреро Адрия
|3
|0.16
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.16
|Боранияшевич Никола
|2
|0.11
|Крамер Блаж
|2
|0.11
|Тосин Айегун
|2
|0.11
|Гогия Акакий
|2
|0.11
|Rodrigo Pollero
|2
|0.11
|Джемаили Блерим
|1
|0.05
|Чорич Анте
|1
|0.05
|Lindrit Kamberi
|1
|0.05
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.42
|Киэ Грежон
|6
|0.32
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.21
|Конья Тимоте
|4
|0.21
|Руй Стив
|3
|0.16
|Антунес Алексис
|2
|0.11
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Валь Тео
|1 (1)
|0.05
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Вуйоз Николя
|1
|0.05
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Сисей Ассан
|6
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Красничи Бледиан
|3
|1
|Алити Фидан
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|6
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Фрик Джереми
|2
|1
|Руй Стив
|3
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
7
27%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
8
31%
4
27%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
18
17
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
4
25%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Забито
44
32
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
10
23%
2
6%
1-15
5
11%
7
22%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
7
22%
61-75
10
23%
6
19%
76-90
Пропущено
25
33
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
3
12%
3
9%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
6
24%
8
24%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
6
24%
5
15%
61-75
4
16%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2
Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|19
|13
|4
|2
|44 - 26
|43
|2.
|Базель
|18
|8
|9
|1
|38 - 19
|33
|3.
|Янг Бойз
|18
|9
|5
|4
|43 - 22
|32
|4.
|Лугано
|18
|9
|3
|6
|25 - 24
|30
|5.
|Серветт
|0:1
|19
|7
|4
|8
|32 - 34
|25
|6.
|Грасcхоппер
|18
|5
|8
|5
|32 - 26
|23
|7.
|Сьон
|18
|6
|3
|9
|24 - 35
|21
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|18
|2
|6
|10
|18 - 37
|12
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Сьон
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|7.
|Серветт
|0:1
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|1:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|6.
|Грасcхоппер
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6