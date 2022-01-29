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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
1:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Серветт
0'
45' Желтая карточка
Крамер Блаж
1:0
48' Гол в свои ворота
Сеспедес Борис
68' Желтая карточка
Герреро Адрия
77' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
82'

Ход матча

45'
Крамер Блаж
 
48'
Сеспедес Борис
1:0
56'
 
Дулин Давид
Сеспедес Борис
60'
Маркезано Антонио
Ньонто Вильфред
 
68'
Герреро Адрия
 
72'
 
Схалк Алекс
Роделен Ронни
72'
 
Антунес Алексис
Конья Тимоте
74'
Зайлер Штефан
Красничи Бледиан
 
74'
Метс Кароль
Джемаили Блерим
 
77'
Крюезиу Мирлинд
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Серветт
2.20
4.86
3.22
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
18
Крамер
Блаж
22
Ньонто
Вильфред
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
17
Имери
Кастриот
Цюрих
3-4-1-2
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Цюрих
Серветт

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 11 (1) 0.58
Маркезано Антонио 8 (3) 0.42
Ньонто Вильфред 4 0.21
Герреро Адрия 3 0.16
Крюезиу Мирлинд 3 0.16
Боранияшевич Никола 2 0.11
Крамер Блаж 2 0.11
Тосин Айегун 2 0.11
Гогия Акакий 2 0.11
Rodrigo Pollero 2 0.11
Джемаили Блерим 1 0.05
Чорич Анте 1 0.05
Lindrit Kamberi 1 0.05
Красничи Бледиан 0 0
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.42
Киэ Грежон 6 0.32
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.21
Конья Тимоте 4 0.21
Руй Стив 3 0.16
Антунес Алексис 2 0.11
Роделен Ронни 1 0.05
Валь Тео 1 (1) 0.05
Сотье Антони 1 0.05
Вуйоз Николя 1 0.05
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 7 0
Сисей Ассан 6 0
Герреро Адрия 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Красничи Бледиан 3 1
Алити Фидан 4 0
Боранияшевич Никола 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Думбия Усман 2 0
Крамер Блаж 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Руй Стив 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Роделен Ронни 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
7
27%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
8
31%
4
27%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
4
25%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Забито

44
32
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
10
23%
2
6%
1-15
5
11%
7
22%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
6
14%
7
22%
61-75
10
23%
6
19%
76-90

Пропущено

25
33
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
3
12%
3
9%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
6
24%
8
24%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
6
24%
5
15%
61-75
4
16%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2
Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Базель 18 8 9 1 38 - 19 33
3. Янг Бойз 18 9 5 4 43 - 22 32
4. Лугано 18 9 3 6 25 - 24 30
5. Серветт 0:1 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Грасcхоппер 18 5 8 5 32 - 26 23
7. Сьон 18 6 3 9 24 - 35 21
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 18 2 6 10 18 - 37 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Сьон 9 4 1 4 12 - 11 13
7. Серветт 0:1 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 1:0 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 0:1 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
6. Грасcхоппер 9 2 4 3 15 - 13 10
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Серветт
2.20
4.86
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 1:0 Серветт онлайн


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