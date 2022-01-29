  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
1:0
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
45' Желтая карточка
Крамер Блаж
1:0
48' Гол в свои ворота
Сеспедес Борис
68' Желтая карточка
Герреро Адрия
77' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
83' Желтая карточка
Вуйоз Николя
90' Желтая карточка
Клиши Гаэль
90'+5
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
18
Крамер
Блаж
22
Ньонто
Вильфред
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
17
Имери
Кастриот
Цюрих
3-4-1-2
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Цюрих
Серветт

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 11 (1) 0.58
Маркезано Антонио 8 (3) 0.42
Ньонто Вильфред 4 0.21
Герреро Адрия 3 0.16
Крюезиу Мирлинд 3 0.16
Боранияшевич Никола 2 0.11
Крамер Блаж 2 0.11
Тосин Айегун 2 0.11
Гогия Акакий 2 0.11
Rodrigo Pollero 2 0.11
Джемаили Блерим 1 0.05
Чорич Анте 1 0.05
Lindrit Kamberi 1 0.05
Красничи Бледиан 0 0
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.42
Киэ Грежон 6 0.32
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.21
Конья Тимоте 4 0.21
Руй Стив 3 0.16
Антунес Алексис 2 0.11
Роделен Ронни 1 0.05
Валь Тео 1 (1) 0.05
Сотье Антони 1 0.05
Вуйоз Николя 1 0.05
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 7 0
Сисей Ассан 6 0
Герреро Адрия 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Красничи Бледиан 3 1
Алити Фидан 4 0
Боранияшевич Никола 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Думбия Усман 2 0
Крамер Блаж 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 3 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
7
27%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
8
31%
4
25%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
4
25%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Забито

44
33
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
10
23%
2
6%
1-15
5
11%
7
21%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
6
14%
7
21%
61-75
10
23%
6
18%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
12%
3
9%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
23%
8
24%
31-45
3
12%
8
24%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
4
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2
Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Янг Бойз 1:0 19 10 5 4 44 - 22 35
3. Базель 18 8 9 1 38 - 19 33
4. Лугано 0:1 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Грасcхоппер 18 5 8 5 32 - 26 23
7. Сьон 18 6 3 9 24 - 35 21
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 18 2 6 10 18 - 37 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 1:0 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 0:1 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Сьон 9 4 1 4 12 - 11 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 1:0 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 0:1 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 9 2 4 3 15 - 13 10
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 1:0 Серветт онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 