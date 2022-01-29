  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 22247
Лугано
0'
12' Желтая карточка
Лаупер Сандро
33' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
66' Желтая карточка
Ловрич Санди
69' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:0
72' Гол
Фасснахт Кристиан
90'+4
1
Расьоппи
Антони
24
Масейрас
Кентен
30
Лаупер
Сандро
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
17
Сибачо
Жордан
19
Мамбимби
Феликс
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
4
Kreshnik
Hajrizi
3
Циглер
Рето
30
Дапрела
Фабио
21
Yuri
VI
8
Дуррер
Адриан
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
18
Хайле-Селассие
Марен
19
Целар
Жан
Янг Бойз
4-4-2
Лугано
5-4-1

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

27 матчей

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 11 (2) 0.58
Фасснахт Кристиан 8 0.42
Канга Вилфрид 8 0.42
Элиа Мешак 5 0.26
Нгамале Муми 3 (2) 0.16
Эбишер Мишель 2 0.11
Сулеймани Миралем 1 0.05
Мамбимби Феликс 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Али Мохамед 1 0.05
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.21
Циглер Рето 4 (2) 0.21
Абубакар-Анкра Асума 3 0.16
Целар Жан 2 (1) 0.11
Ловрич Санди 2 0.11
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.11
Лаванши Нума 1 0.05
Фаччинетти Микаэль 1 0.05
Саббатини Хонатан 1 0.05
Кустодио Оливье 1 0.05
Kreshnik Hajrizi 1 0.05
Hadj Mahmoud 1 0.05
Марич Мият 1 (1) 0.05
Yuri VI 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 5 0
Лаупер Сандро 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Гарсия Улиссес 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 8 0
Дапрела Фабио 6 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Боттани Маттиа 4 0
Саббатини Хонатан 4 0
Лаванши Нума 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Ловрич Санди 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
7
35%
4
33%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

24
12
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
3
25%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

44
24
14 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
4
9%
9
38%
31-45
8
18%
3
13%
46-60
10
23%
0
0%
61-75
12
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
6
27%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Лугано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
3. Базель 18 8 9 1 38 - 19 33
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Грасcхоппер 18 5 8 5 32 - 26 23
7. Сьон 18 6 3 9 24 - 35 21
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 18 2 6 10 18 - 37 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Сьон 9 4 1 4 12 - 11 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 9 2 4 3 15 - 13 10
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Мартинс Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Лугано онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 