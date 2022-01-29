Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 22247
12' Желтая карточкаЛаупер Сандро
33' Желтая карточкаМартинс Кристофер
66' Желтая карточкаЛоврич Санди
69' Желтая карточкаСьерро Венсан
1:0
72' ГолФасснахт Кристиан
Ход матча
12'
66'
69'
72'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
56 Владение мячом, % 44
25
Лефор
Жордан
32
Ридер
Фабиан
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
21
Yuri
VI
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
69 Аменда ОрельЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leonid Srdic
-
99 Nikolas Muci
-
32 Luca Molino
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
27 матчей
63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|11 (2)
|0.58
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.42
|Канга Вилфрид
|8
|0.42
|Элиа Мешак
|5
|0.26
|Нгамале Муми
|3 (2)
|0.16
|Эбишер Мишель
|2
|0.11
|Сулеймани Миралем
|1
|0.05
|Мамбимби Феликс
|1
|0.05
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Али Мохамед
|1
|0.05
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.21
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.21
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.16
|Целар Жан
|2 (1)
|0.11
|Ловрич Санди
|2
|0.11
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.11
|Лаванши Нума
|1
|0.05
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.05
|Саббатини Хонатан
|1
|0.05
|Кустодио Оливье
|1
|0.05
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.05
|Hadj Mahmoud
|1
|0.05
|Марич Мият
|1 (1)
|0.05
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Лаупер Сандро
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Дапрела Фабио
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Ловрич Санди
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
7
35%
4
33%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Забито
24
12
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
3
25%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
44
24
14 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
4
9%
9
38%
31-45
8
18%
3
13%
46-60
10
23%
0
0%
61-75
12
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
6
27%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Лугано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|19
|13
|4
|2
|44 - 26
|43
|2.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|3.
|Базель
|18
|8
|9
|1
|38 - 19
|33
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|19
|7
|4
|8
|32 - 34
|25
|6.
|Грасcхоппер
|18
|5
|8
|5
|32 - 26
|23
|7.
|Сьон
|18
|6
|3
|9
|24 - 35
|21
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|18
|2
|6
|10
|18 - 37
|12
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Сьон
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6