Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 6000
Падерборн
0'
1:0
5' Гол
Диттген Макс
1:1
37' Гол
Србени Деннис
2:1
44' Гол
Аменийдо Этьенн
74' Желтая карточка
Смит Эрик
83' Желтая карточка
Тальхаммер Максимилиан
2:2
84' Гол
Штайперманн Марко
90'+4
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
11
Диттген
Макс
30
Хартель
Марсель
7
Ирвайн
Джексон
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Аменийдо
Этьенн
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
25
Коррейя
Марсель
2
Хюнемайер
Уве
24
Хеуэр
Яннис
30
Муслия
Флоран
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
31
Клемент
Филипп
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Падерборн
4-5-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Падерборн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.6%
61.1%
33.3%
1 победа 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
2:1
К
2:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
0:2
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 15 (2) 0.71
Киере Даниэль-Кофи 5 0.24
Диттген Макс 4 0.19
Макиенок Симон 3 0.14
Пакарада Леарт 2 0.1
Аменийдо Этьенн 2 0.1
Беккер Финн 2 0.1
Бухтманн Кристофер 2 0.1
Хартель Марсель 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Цандер Лука-Милан 1 0.05
Джигала Адам 1 0.05
Ирвайн Джексон 1 0.05
Байфус Марцель 1 0.05
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.67
Платте Феликс 8 0.38
Прёгер Кай 4 0.19
Штайперманн Марко 3 0.14
Муслия Флоран 2 (1) 0.1
Шалленберг Рон 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Србени Деннис 1 0.05
Карльс Йонас 1 0.05
Мехлем Марсель 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Ирвайн Джексон 3 0
Хартель Марсель 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Киере Даниэль-Кофи 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Беккер Финн 1 0
Аремю Афииз 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 4 0
Хюнемайер Уве 3 0
Шустер Марко 3 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Ялчин Робин 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
6
21%
5
22%
1-15
4
14%
7
30%
16-30
3
11%
6
26%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
6
21%
2
9%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Забито

42
37
19 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
19%
6
16%
1-15
6
14%
8
22%
16-30
5
12%
9
24%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
8
19%
5
14%
61-75
7
17%
5
14%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
14%
3
10%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
1
3%
8
28%
46-60
9
31%
6
21%
61-75
5
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2
Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
3. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
6. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
10. Карлсруэ Заявка 20 6 8 6 34 - 32 26
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 20 5 5 10 22 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
10. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Где смотреть матч Санкт-Паули 2:2 Падерборн онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 