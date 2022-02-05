Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion Зрители: 6000
1:0
5' ГолДиттген Макс
1:1
37' ГолСрбени Деннис
2:1
44' ГолАменийдо Этьенн
74' Желтая карточкаСмит Эрик
83' Желтая карточкаТальхаммер Максимилиан
2:2
84' ГолШтайперманн Марко
Ход матча
5'
1:0
37'
1:1
44'
2:1
74'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
46 Владение мячом, % 54
18
Медич
Яков
11
Диттген
Макс
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Хенке ЮстусЗащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Санкт-Паули
Падерборн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.6%
61.1%
33.3%
1 победа 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|15 (2)
|0.71
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.24
|Диттген Макс
|4
|0.19
|Макиенок Симон
|3
|0.14
|Пакарада Леарт
|2
|0.1
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.1
|Беккер Финн
|2
|0.1
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.1
|Хартель Марсель
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.05
|Джигала Адам
|1
|0.05
|Ирвайн Джексон
|1
|0.05
|Байфус Марцель
|1
|0.05
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.67
|Платте Феликс
|8
|0.38
|Прёгер Кай
|4
|0.19
|Штайперманн Марко
|3
|0.14
|Муслия Флоран
|2 (1)
|0.1
|Шалленберг Рон
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Србени Деннис
|1
|0.05
|Карльс Йонас
|1
|0.05
|Мехлем Марсель
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Хартель Марсель
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Шалленберг Рон
|4
|0
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|Шустер Марко
|3
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Мехлем Марсель
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
6
21%
5
22%
1-15
4
14%
7
30%
16-30
3
11%
6
26%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
6
21%
2
9%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Забито
42
37
19 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
19%
6
16%
1-15
6
14%
8
22%
16-30
5
12%
9
24%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
8
19%
5
14%
61-75
7
17%
5
14%
76-90
Пропущено
29
29
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
14%
3
10%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
1
3%
8
28%
46-60
9
31%
6
21%
61-75
5
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2
Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|3.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|6.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|34 - 32
|26
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7