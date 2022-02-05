Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
0:1
Перерыв

Стадион:
Ян
0'
16' Желтая карточка
Брайткройц Стив
29' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
0:1
32' Гол
Альберс Андреас
45' Желтая карточка
Идризи Бленди
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
26
Сане
Салиф
35
Каминьски
Марцин
16
Виннхейм
Андреас
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
36
Идризи
Бленди
21
Пирингер
Марвин
9
Теродде
Симон
1
Майер
Александер
II
13
Векессер
Эрик
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
11
Фабер
Конрад
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
22
Бухальфа
Карло
Шальке 04
3-3-2-2
Ян
4-2-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Ян

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 14 0.67
Бюльтер Мариус 6 0.29
Оуведжан Томас 3 0.14
Пирингер Марвин 2 0.1
Каминьски Марцин 2 0.1
Саласар Родриго 2 0.1
Латца Данни 2 0.1
Итакура Ко 2 0.1
Дрекслер Доминик 1 0.05
Виннхейм Андреас 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Айдин Мехмет 1 0.05
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.24
Безушков Макс 5 (1) 0.24
Бесте Ян-Никлас 3 0.14
Альберс Андреас 3 (1) 0.14
Брайткройц Стив 3 0.14
Гимбер Бенедикт 3 0.14
Макридис Хараламбос 3 0.14
Бухальфа Карло 3 0.14
Отто Давид 2 0.1
Кеннеди Скотт 2 0.1
Калисканер Каан 2 0.1
Звартс Йоэл 2 0.1
Векессер Эрик 1 0.05
Саллер Бенедикт 1 0.05
Гувара Леон 1 0.05
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Саласар Родриго 4 0
Каминьски Марцин 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Виннхейм Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 7 0
Саллер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Отто Давид 1 1
Векессер Эрик 2 0
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
9
43%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
3
25%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Забито

16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
6%
5
20%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
5
31%
2
8%
61-75
4
25%
8
32%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
8
42%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Забито

37
38
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
1 Не забивали 3
4
11%
8
21%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
8
22%
5
13%
61-75
13
35%
8
21%
76-90

Пропущено

27
31
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
6
22%
1
3%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
4
15%
9
29%
29%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
8
30%
30%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Ян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2
Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
4. Вердер 0:0 Заявка 21 10 6 5 39 - 28 36
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Ян 1:0 Заявка 21 10 4 7 40 - 30 34
7. Шальке 04 0:1 Заявка 21 10 4 7 40 - 25 34
8. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ 0:0 Заявка 20 6 9 5 33 - 30 27
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен 1:0 Заявка 20 5 5 10 21 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Ян 1:0 Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
6. Шальке 04 0:1 Заявка 11 5 2 4 24 - 16 17
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Вердер 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
10. Карлсруэ 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен 1:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Ян 1:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
5. Шальке 04 0:1 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
6. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
7. Зандхаузен 1:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 15 11
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Ян
3.90
4.30
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шальке 04 0:1 Ян онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шальке 04
Ян

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 