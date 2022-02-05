Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
16' Желтая карточкаБрайткройц Стив
29' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
0:1
32' ГолАльберс Андреас
45' Желтая карточкаИдризи Бленди
53' Желтая карточкаВекессер Эрик
1:1
63' ГолТеродде Симон
2:1
73' ГолТиау Малик
74' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
Ход матча
16'
29'
32'
45'
53'
63'
63'
1:1
73'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
46 Владение мячом, % 54
26
Сане
Салиф
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
11
Фабер
Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Шальке 04
Ян
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|15
|0.71
|Бюльтер Мариус
|6
|0.29
|Оуведжан Томас
|3
|0.14
|Пирингер Марвин
|2
|0.1
|Каминьски Марцин
|2
|0.1
|Саласар Родриго
|2
|0.1
|Латца Данни
|2
|0.1
|Итакура Ко
|2
|0.1
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Виннхейм Андреас
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Айдин Мехмет
|1
|0.05
|Тиау Малик
|1
|0.05
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.24
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.24
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.14
|Альберс Андреас
|3 (1)
|0.14
|Брайткройц Стив
|3
|0.14
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.14
|Макридис Хараламбос
|3
|0.14
|Бухальфа Карло
|3
|0.14
|Отто Давид
|2
|0.1
|Кеннеди Скотт
|2
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.1
|Звартс Йоэл
|2
|0.1
|Векессер Эрик
|1
|0.05
|Саллер Бенедикт
|1
|0.05
|Гувара Леон
|1
|0.05
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|7
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 13
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
22%
3
21%
61-75
9
39%
0
0%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
5
26%
5
36%
61-75
5
26%
4
29%
76-90
Забито
16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
6%
5
20%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
5
31%
2
8%
61-75
4
25%
8
32%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
8
42%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Забито
39
39
12 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
1 Не забивали 3
4
10%
8
21%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
10
26%
5
13%
61-75
13
33%
8
21%
76-90
Пропущено
28
33
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 17
6
21%
1
3%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
2
7%
6
18%
31-45
4
14%
9
27%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
8
29%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Ян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2
Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|6.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|34 - 32
|26
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|10.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7