Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
9' Желтая карточкаАйдини Басхким
43' Желтая карточкаБарилла Энтони
1:0
44' ПенальтиСуку Себио
Ход матча
43'
44'
1:0
26
Бахманн
Яник
28
Трибулл
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
11 Кюн НиколасНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
История личных встреч
Зандхаузен
Эрцгебирге Ауэ
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|6 (1)
|0.3
|Суку Себио
|3 (1)
|0.15
|Хён Иммануэль
|3
|0.15
|Эшвайн Александер
|2
|0.1
|Бахманн Яник
|2
|0.1
|Жиров Александр
|1
|0.05
|Зикер Арне
|1
|0.05
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.05
|Рицмайер Марсель
|1
|0.05
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.24
|Кюн Николас
|2
|0.1
|Гуйе Бабакар
|2
|0.1
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.05
|Цолински Бен
|1
|0.05
|Сиярич Омар
|1
|0.05
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.05
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.05
|Труич Никола
|1
|0.05
|Барилла Энтони
|1
|0.05
|Хертель Саша
|1
|0.05
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Дикмайер Деннис
|5
|0
|Ценга Эрик
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Хён Иммануэль
|4
|0
|Айдини Басхким
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Суку Себио
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Цолински Бен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Кюн Николас
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
24%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
24%
3
18%
76-90
Забито
15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
7
41%
3
16%
76-90
Забито
21
18
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
5%
1
6%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
6
29%
4
22%
61-75
6
29%
5
28%
76-90
Пропущено
38
36
13 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 15
7
18%
6
17%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
7
18%
6
17%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
12
32%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|4.
|Вердер
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Ян
|1:0 Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 30
|34
|7.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 25
|34
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|33 - 30
|27
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Ян
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|6.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 16
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Ян
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|7.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7