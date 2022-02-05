Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
2:0
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
9' Желтая карточка
Айдини Басхким
43' Желтая карточка
Барилла Энтони
1:0
44' Пенальти
Суку Себио
47' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
49' Желтая карточка
Цолински Бен
49' Желтая карточка
Суку Себио
63' Желтая карточка
Бахманн Яник
2:0
69' Гол
Кинсомби Кристиан
88' Желтая карточка
Трибулл Том
89' Желтая карточка
Бюссманн Гаэтен
90' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
90'+6
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
28
Трибулл
Том
22
Рицмайер
Марсель
8
Кинсомби
Кристиан
37
Теструт
Паскаль
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
2
Бюссманн
Гаэтен
3
Карлсон
Дирк
9
Йонжич
Антонио
5
Фандрих
Клеменс
30
Шрек
Сэм
31
Цолински
Бен
10
Назаров
Дмитрий
II
29
Овусу
Принс-Осеи
Зандхаузен
4-5-1
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2

История личных встреч

Зандхаузен
Эрцгебирге Ауэ

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:4
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б3
0:0
Б3
3:1
Б3
0:2
Б3
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 6 (1) 0.3
Суку Себио 3 (1) 0.15
Хён Иммануэль 3 0.15
Эшвайн Александер 2 0.1
Бахманн Яник 2 0.1
Жиров Александр 1 0.05
Зикер Арне 1 0.05
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.05
Рицмайер Марсель 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Айдини Басхким 1 0.05
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.24
Кюн Николас 2 0.1
Гуйе Бабакар 2 0.1
Назаров Дмитрий II 1 0.05
Цолински Бен 1 0.05
Сиярич Омар 1 0.05
Хоксхайдт Ян 1 0.05
Бюссманн Гаэтен 1 0.05
Труич Никола 1 0.05
Барилла Энтони 1 0.05
Хертель Саша 1 0.05
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 6 1
Дикмайер Деннис 5 0
Ценга Эрик 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Суку Себио 4 0
Хён Иммануэль 4 0
Айдини Басхким 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Жиров Александр 2 0
Бахманн Яник 2 0
Уахим Анас 2 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Гонтер Сёрен 4 0
Цолински Бен 4 0
Карлсон Дирк 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Шрек Сэм 3 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Барилла Энтони 2 0
Кюн Николас 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Бюссманн Гаэтен 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
24%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Забито

15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
7
41%
3
16%
76-90

Забито

23
18
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
7
30%
4
22%
61-75
6
26%
5
28%
76-90

Пропущено

38
38
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
7
18%
6
16%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
6
16%
7
18%
61-75
12
32%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
3. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
6. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 20 6 8 6 34 - 32 26
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 20 5 5 10 22 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
10. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
9. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
10. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Суку Себио из команды Зандхаузен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Барилла Энтони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Айдини Басхким получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зандхаузен 2:0 Эрцгебирге Ауэ онлайн


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