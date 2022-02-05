Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
34' Желтая карточкаО'Шоунесси Даниэль
Ход матча
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Вердер
Карлсруэ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|8 (1)
|0.38
|Фридль Марко
|3
|0.14
|Шмид Романо
|3
|0.14
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.1
|Рапп Николай
|2
|0.1
|Сарджент Джош
|2
|0.1
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Юнг Антони
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Топрак Омер
|1
|0.05
|Вайзер Митчелл
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|9
|0.45
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.25
|Чой Кён-Рок
|4
|0.2
|Батмаз Малик
|3
|0.15
|Гордон Даниэль
|2
|0.1
|Тиеде Марко
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Котер Доминик
|1
|0.05
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|7
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Рапп Николай
|5
|0
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Брайтхаупт Тим
|5
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Кобальд Кристоф
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
6
40%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
9
64%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
5
24%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
2
14%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Забито
36
35
9 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
6%
7
20%
1-15
2
6%
7
20%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
11
31%
4
11%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
11
31%
8
23%
76-90
Пропущено
31
28
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
4
13%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
5
16%
10
36%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
4
13%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0
Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2
Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|4.
|Вердер
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Ян
|1:0 Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 30
|34
|7.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 25
|34
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|33 - 30
|27
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Ян
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|6.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 16
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Ян
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|5.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|7.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7