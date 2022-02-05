Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
2:1
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
34' Желтая карточка
О'Шоунесси Даниэль
47' Желтая карточка
Кобальд Кристоф
1:0
51' Гол
Дукш Марвин
1:1
59' Гол
Хофманн Филипп
2:1
76' Гол
Юнг Антони
90'+4
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
24
Шлойзенер
Фабиан
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
11
Чой
Кён-Рок
33
Хофманн
Филипп
Вердер
3-5-2
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Вердер
Карлсруэ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:0
ТМК
0:3
ТМК
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:3
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 8 (1) 0.38
Фридль Марко 3 0.14
Шмид Романо 3 0.14
Биттенкорт Леонардо 2 0.1
Юнг Антони 2 0.1
Рапп Николай 2 0.1
Сарджент Джош 2 0.1
Шмидт Никлас 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Топрак Омер 1 0.05
Вайзер Митчелл 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.05
Агу Феликс 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 10 0.5
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.25
Шлойзенер Фабиан 5 0.25
Чой Кён-Рок 4 0.2
Батмаз Малик 3 0.15
Гордон Даниэль 2 0.1
Тиеде Марко 1 0.05
Юнг Себастьян 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Котер Доминик 1 0.05
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 7 0
Гросс Кристиан 4 1
Рапп Николай 5 0
Биттенкорт Леонардо 4 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Кобальд Кристоф 5 0
Брайтхаупт Тим 5 0
Хофманн Филипп 4 0
Гондорф Жером 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Хайзе Филип 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
7
41%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
10
63%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Забито

21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
5
24%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
5
25%
2
14%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Забито

38
36
9 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
5%
7
19%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
12
32%
5
14%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
12
32%
8
22%
76-90

Пропущено

32
30
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
4
13%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
22%
2
7%
31-45
6
19%
11
37%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
4
13%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0
Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2
Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
3. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
6. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 20 6 8 6 34 - 32 26
11. Хольштайн Киль Заявка 20 6 7 7 26 - 32 25
12. Динамо Дрезден Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
13. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 20 5 5 10 22 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
10. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
9. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
10. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    О'Шоунесси Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Вердер 2:1 Карлсруэ онлайн


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