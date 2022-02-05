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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Боруссия М
0'
1:0
19' Гол
Серра Янни
28' Желтая карточка
Коне Куадио
1:1
38' Гол
Плеа Алассан
52'

Ход матча

19'
Серра Янни
(Виммер Патрик)
1:0
28'
 
Коне Куадио
38'
1:1
Плеа Алассан
(Хофманн Йонас)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 134
Арминия 14.9% (20)
X 23.1% (31)
Боруссия М 61.9% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Боруссия М
3.70
3.52
4.12
Все Коэффициенты
Новости
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
15
Де
Медина
Натан
16
Кунце
Фабиан
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Арминия
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
Боруссия М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
5:0
Б
0:1
ТМК
4:1
ТМК
2:1
К
1:1
ТМК
2:0
Б
1:1
Б
0:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.33
Виммер Патрик 3 0.14
Клос Фабиан 3 (2) 0.14
Серра Янни 2 0.1
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.1
Ласм Бриан 2 0.1
Кастро Гонсало 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.33
Плеа Алассан 4 0.19
Нойхаус Флориан 4 0.19
Штиндль Ларс 2 0.1
Эмболо Брель 2 0.1
Закария Денис 2 0.1
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.1
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Коне Куадио 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Андраде Андреас 4 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Нильссон Йоаким 2 0
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
9
47%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
6
38%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
15%
7
26%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
9
33%
31-45
5
25%
2
7%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
4
15%
76-90

Пропущено

26
36
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
1
4%
5
14%
1-15
6
23%
7
19%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
8
31%
1
3%
61-75
3
12%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3
Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Фрайбург 1:1 Заявка 21 9 7 5 34 - 24 34
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 21 9 7 5 29 - 26 34
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 21 9 5 7 41 - 32 32
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 21 8 7 6 32 - 31 31
9. Кёльн 1:1 Заявка 21 7 9 5 33 - 35 30
10. Майнц 0:0 Заявка 21 8 4 9 28 - 23 28
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М 1:1 Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия 1:1 Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург 1:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 21 4 6 11 23 - 37 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 5 22
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург 1:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт 1:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 22 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия 1:1 Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 18 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 1:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
7. Арминия 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 20 12
9. Кёльн 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М 1:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Штуттгарт 1:2 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург 1:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц 0:0 Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Арминия 14.9% (20)
X 23.1% (31)
Боруссия М 61.9% (83)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Боруссия М
3.70
3.52
4.12
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Где смотреть матч Арминия 1:1 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:1 Боруссия М

Исход игры
Арминия
14.9% (20)
Ничья
23.1% (31)
Боруссия М
61.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
60.31% (79)
Меньше
39.69% (52)
Обе команды забьют
Да
82.44% (108)
Нет
17.56% (23)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
41% (55)
1:1 Ничья
21.6% (29)
2:1 Арминия
9.7% (13)
0:1 Боруссия М
9.7% (13)
1:3 Боруссия М
4.5% (6)
1:0 Арминия
3.7% (5)
0:2 Боруссия М
3% (4)
2:3 Боруссия М
2.2% (3)
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Арминия
Боруссия М

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