Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Шюко-Арена
1:0
19' ГолСерра Янни
28' Желтая карточкаКоне Куадио
1:1
38' ГолПлеа Алассан
Ход матча
19'
1:0
28'
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
16
Кунце
Фабиан
23
Серра
Янни
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
17 Burak Ince
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арминия
Боруссия М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|7
|0.33
|Виммер Патрик
|3
|0.14
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.14
|Серра Янни
|2
|0.1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.1
|Ласм Бриан
|2
|0.1
|Кастро Гонсало
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.33
|Плеа Алассан
|4
|0.19
|Нойхаус Флориан
|4
|0.19
|Штиндль Ларс
|2
|0.1
|Эмболо Брель
|2
|0.1
|Закария Денис
|2
|0.1
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.1
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Коне Куадио
|1
|0.05
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Виммер Патрик
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Луис
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
9
47%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
6
38%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
15%
7
26%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
9
33%
31-45
5
25%
2
7%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
4
15%
76-90
Пропущено
26
36
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
1
4%
5
14%
1-15
6
23%
7
19%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
8
31%
1
3%
61-75
3
12%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3
Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|34 - 24
|34
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 26
|34
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|41 - 32
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 31
|31
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|21
|7
|9
|5
|33 - 35
|30
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|28 - 23
|28
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|15.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 35
|22
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|17.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|23 - 37
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|7.
|Арминия
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Арминия 1:1 Боруссия М
Исход игры
Арминия
14.9% (20)
Ничья
23.1% (31)
Боруссия М
61.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
60.31% (79)
Меньше
39.69% (52)
Обе команды забьют
Да
82.44% (108)
Нет
17.56% (23)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
41% (55)
1:1 Ничья
21.6% (29)
2:1 Арминия
9.7% (13)
0:1 Боруссия М
9.7% (13)
1:3 Боруссия М
4.5% (6)
1:0 Арминия
3.7% (5)
0:2 Боруссия М
3% (4)
2:3 Боруссия М
2.2% (3)
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