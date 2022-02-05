Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Рамос Гильерме нанес удар головой, но Янн Зоммер перевел мяч на угловой!

45' Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Арминия

41' Серра Янни из команды Арминия делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

40' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

39' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Плохо сыграл Рамос Гильерме - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Плохо сыграл Фридрих Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Рефери не любит споров - именно за это Коне Куадио сейчас получил желтую

26' Плохо сыграл Рамос Гильерме - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Команда Арминия довольна результатом к этому моменту.

24' Рамос Гильерме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кунце Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал Бенсебаини Рами . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Отличная индивидуальная работа от Серра Янни , гол забит с изяществом.

19' Г О О О О Л - Серра Янни из команды Арминия левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

18' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Арминия выполняет удар от ворот.

16' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Виммер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Серра Янни пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер ловит мяч

13' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Де Медина Натан не смог попасть в створ ударом издали

7' Плохо сыграл Фридрих Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Штефан Ортега отбил мяч на угловой после удара Хофманн Йонас из штрафной площади.

4' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Арминия начинает с центра поля