Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Виммер Патрик из команды Арминия сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Тюрам Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Плеа Алассан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Удар от ворот произведет Арминия

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Лайнер Штефан не смог попасть в створ ударом издали

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Игрок из команды Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рамос Гильерме из команды Арминия

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Плохо сыграл Нильссон Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Безумный фол. Лайнер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Джордж Белло

81' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Арминия

76' Плеа Алассан пробует нанести удар издали, но Штефан Ортега держит все под контролем

76' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Арминия

75' Бенсебаини Рами решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Нильссон Йоаким получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Арминия

74' Как он промахнулся? Эмболо Брель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Тактическая замена. Де Медина Натан уходит с поля и его заменяет Джордж Белло

70' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Шёпф Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

66' Коне Куадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Удар от ворот произведет Арминия

65' Плохо сыграл Серра Янни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Виммер Патрик получил желтую карточку от судьи

62' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Арминия

61' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

61' Кунце Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Виммер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Арминия выполняет удар от ворот.

59' Эмболо Брель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Серра Янни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Кунце Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Арминия выполняет удар от ворот.

53' Кунце Фабиан имел все шансы забить, но Янн Зоммер сделал отличный сейв!

52' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Крюгер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Де Медина Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

46' Плохо сыграл Ортега Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности