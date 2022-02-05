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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:1
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
1:0
19' Гол
Серра Янни
28' Желтая карточка
Коне Куадио
1:1
38' Гол
Плеа Алассан
57' Желтая карточка
Кунце Фабиан
64' Желтая карточка
Виммер Патрик
74' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
82' Желтая карточка
Лайнер Штефан
90' Желтая карточка
Плеа Алассан
90'+5

Ход матча

19'
Серра Янни
(Виммер Патрик)
1:0
28'
 
Коне Куадио
38'
1:1
Плеа Алассан
(Хофманн Йонас)
57'
Кунце Фабиан
 
62'
Шёпф Алессандро
Василиадис Себастиан
 
64'
Виммер Патрик
 
71'
Клос Фабиан
Серра Янни
 
71'
Белло Джордж
Де Медина Натан
 
74'
Нильссон Йоаким
 
82'
 
Лайнер Штефан
82'
 
Тюрам Маркус
Эмболо Брель
87'
Притль Мануэль
Кунце Фабиан
 
87'
Кастро Гонсало
Окугава Масая
 
90'
 
Плеа Алассан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 13
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 11
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Арминия 14.9% (20)
X 23.1% (31)
Боруссия М 61.9% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
15
Де
Медина
Натан
16
Кунце
Фабиан
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Арминия
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
Боруссия М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
5:0
Б
0:1
ТМК
4:1
ТМК
2:1
К
1:1
ТМК
2:0
Б
1:1
Б
0:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.33
Виммер Патрик 3 0.14
Клос Фабиан 3 (2) 0.14
Серра Янни 2 0.1
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.1
Ласм Бриан 2 0.1
Кастро Гонсало 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.33
Плеа Алассан 4 0.19
Нойхаус Флориан 4 0.19
Штиндль Ларс 2 0.1
Эмболо Брель 2 0.1
Закария Денис 2 0.1
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.1
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Коне Куадио 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Лайнер Штефан 2 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
5
31%
5
25%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
9
45%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
6
38%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
14%
7
25%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
3
14%
10
36%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
24%
4
14%
76-90

Пропущено

27
37
12 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
1
4%
5
14%
1-15
6
22%
8
22%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
8
30%
30%
1
3%
61-75
3
11%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3
Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 21 16 2 3 65 - 19 50
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 21 9 5 7 38 - 23 32
7. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария 0:0 Заявка 11 8 1 2 30 - 8 25
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
13. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Арминия 14.9% (20)
X 23.1% (31)
Боруссия М 61.9% (83)
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Где смотреть матч Арминия 1:1 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:1 Боруссия М

Исход игры
Арминия
14.9% (20)
Ничья
23.1% (31)
Боруссия М
61.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
60.31% (79)
Меньше
39.69% (52)
Обе команды забьют
Да
82.44% (108)
Нет
17.56% (23)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
41% (55)
1:1 Ничья
21.6% (29)
2:1 Арминия
9.7% (13)
0:1 Боруссия М
9.7% (13)
1:3 Боруссия М
4.5% (6)
1:0 Арминия
3.7% (5)
0:2 Боруссия М
3% (4)
2:3 Боруссия М
2.2% (3)
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