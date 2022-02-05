Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Майнц выполняет удар от ворот.

41' Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Опасность! Хюбнер Беньямин из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

39' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хюбнер Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Майнц выполняет удар от ворот.

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Опасность! Пош Штефан из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

27' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

26' Буркардт Джонатан наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

23' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Майнц выполняет удар от ворот.

22' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хюбнер Беньямин получил желтую карточку от судьи

17' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Майнц выполняет удар от ворот.

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Опасность! Бебу Ила из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хюбнер Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

8' Хорошую попытку сделал Раум Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Майнц выполняет удар от ворот.

4' Рюттер Жоржиньо наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

3' Отличные скиллы показывает Бебу Ила , обводя своих соперников

1' Майнц выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хоффенхайм начинает с центра поля