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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
17' Желтая карточка
Хюбнер Беньямин
51'

Ход матча

17'
 
Хюбнер Беньямин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 133
Майнц 25.6% (34)
X 51.1% (68)
Хоффенхайм 23.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Хоффенхайм
2.98
3.40
2.76
Все Коэффициенты
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
21
Хюбнер
Беньямин
9
Бебу
Ила
13
Штиллер
Анджело
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
33
Рюттер
Жоржиньо
Майнц
3-5-2
Хоффенхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Хоффенхайм

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
1:5
Б
4:2
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
4:4
Б
3:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.33
Онисиво Карим 3 0.14
Ли Чхэ-Сон II 3 0.14
Видмер Сильван 2 0.1
Хак Александер 2 0.1
Ингвартсен Маркус 2 0.1
Бутьюс Жан-Поль 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Штёгер Кевин 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Бель Штефан 1 0.05
Ньякат Мусса 1 0.05
Сен-Жюст Джеремая 1 0.05
Лукоки Андерсон 1 0.05
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.33
Рюттер Жоржиньо 5 0.24
Крамарич Андрей 3 0.14
Даббур Мунас 3 0.14
Баумгартнер Кристоф 3 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.14
Раум Давид 2 0.1
Акпогума Кевин 2 0.1
Гайгер Деннис 2 0.1
Самассеку Диади 2 0.1
Руди Себастьян 2 0.1
Кадержабек Павел 1 0.05
Ричардс Крис 1 0.05
Штиллер Анджело 1 0.05
Адамян Саркис 1 0.05
Пош Штефан 1 0.05
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 4 1
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Стах Антон 3 0
Небель Пауль 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 5 0
Фогт Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Даббур Мунас 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Хюбнер Беньямин 1 0
Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
6
33%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
17%
9
56%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
3
50%
6
27%
61-75
1
17%
5
23%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
1
10%
6
25%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
12%
4
36%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
6
35%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Забито

28
40
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
6
21%
3
8%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
4
14%
9
23%
31-45
3
11%
4
10%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
6
21%
14
35%
76-90

Пропущено

23
33
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 15
2
9%
4
12%
1-15
3
13%
9
27%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
7
30%
5
15%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
2
9%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Фрайбург 1:1 Заявка 21 9 7 5 34 - 24 34
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 21 9 7 5 29 - 26 34
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 21 9 5 7 41 - 32 32
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 21 8 7 6 32 - 31 31
9. Кёльн 1:1 Заявка 21 7 9 5 33 - 35 30
10. Майнц 0:0 Заявка 21 8 4 9 28 - 23 28
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М 1:1 Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия 1:1 Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург 1:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 21 4 6 11 23 - 37 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 5 22
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург 1:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт 1:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 22 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия 1:1 Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 18 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 1:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
7. Арминия 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 20 12
9. Кёльн 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М 1:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Штуттгарт 1:2 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург 1:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц 0:0 Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Майнц 25.6% (34)
X 51.1% (68)
Хоффенхайм 23.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Хоффенхайм
2.98
3.40
2.76
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Майнц 0:0 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Майнц 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Майнц
25.6% (34)
Ничья
51.1% (68)
Хоффенхайм
23.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:2 Хоффенхайм
20.3% (27)
2:1 Майнц
15.8% (21)
2:2 Ничья
7.5% (10)
1:0 Майнц
6.8% (9)
2:0 Майнц
1.5% (2)
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