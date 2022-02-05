Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: MEWA Arena
17' Желтая карточкаХюбнер Беньямин
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
22 Штёгер КевинНападающий
-
28 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Майнц
Хоффенхайм
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.33
|Онисиво Карим
|3
|0.14
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0.14
|Видмер Сильван
|2
|0.1
|Хак Александер
|2
|0.1
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.1
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Штёгер Кевин
|1
|0.05
|Салаи Адам
|1
|0.05
|Бель Штефан
|1
|0.05
|Ньякат Мусса
|1
|0.05
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.05
|Лукоки Андерсон
|1
|0.05
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.33
|Рюттер Жоржиньо
|5
|0.24
|Крамарич Андрей
|3
|0.14
|Даббур Мунас
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.1
|Акпогума Кевин
|2
|0.1
|Гайгер Деннис
|2
|0.1
|Самассеку Диади
|2
|0.1
|Руди Себастьян
|2
|0.1
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Ричардс Крис
|1
|0.05
|Штиллер Анджело
|1
|0.05
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|Пош Штефан
|1
|0.05
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|4
|1
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|4
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|5
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|4
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Даббур Мунас
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Хюбнер Беньямин
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
6
33%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
17%
9
56%
76-90
Пропущено
6
22
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
3
50%
6
27%
61-75
1
17%
5
23%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
1
10%
6
25%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
3
30%
5
21%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
12%
4
36%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
6
35%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Забито
28
40
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
6
21%
3
8%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
4
14%
9
23%
31-45
3
11%
4
10%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
6
21%
14
35%
76-90
Пропущено
23
33
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 15
2
9%
4
12%
1-15
3
13%
9
27%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
7
30%
5
15%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
2
9%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|34 - 24
|34
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 26
|34
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|41 - 32
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 31
|31
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|21
|7
|9
|5
|33 - 35
|30
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|28 - 23
|28
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|15.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 35
|22
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|17.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|23 - 37
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|7.
|Арминия
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Майнц 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Майнц
25.6% (34)
Ничья
51.1% (68)
Хоффенхайм
23.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:2 Хоффенхайм
20.3% (27)
2:1 Майнц
15.8% (21)
2:2 Ничья
7.5% (10)
1:0 Майнц
6.8% (9)
2:0 Майнц
1.5% (2)
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