Первый тайм

48' Команда Кёльн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хороший удар издали нанес Эггештайн Максимилиан , но отличный сейв сделал Марвин Швабе. Угловой.

47' Удар от ворот произведет Кёльн

46' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хектор Йонас из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Любичич Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Кёльн выполняет удар от ворот.

37' Отличный пас сделал Линхарт Филипп из команды Фрайбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Эзкан Салих получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Эггештайн Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Эзкан Салих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Эггештайн Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Грифо Винченцо пробил со штрафного прямо в стенку

32' Удар от ворот произведет Фрайбург

32' Любичич Деян из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

32' Демирович Эрмедин из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кёльн выполняет удар от ворот.

27' Игрок Шаде Кевин из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Плохо сыграл Шлоттербек Нико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Отличный командный гол!

23' Ян Тильман сделал результативную передачу.

23' Г О О О О Л - Модест Антони забивает с правой ноги!

23' Ян Тильман из команды Кёльн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

23' Ян Тильман из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

22' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Фрайбург выполняет удар от ворот.

21' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Кёльн выполняет удар от ворот.

20' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Демирович Эрмедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Кёльн выполняет удар от ворот.

15' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

12' Ян Тильман из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Кайнц Флориан из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Линхарт Филипп наказан за толчок Ян Тильман

8' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

7' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шаде Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

5' Игрок Демирович Эрмедин из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фрайбург выполняет удар от ворот.

2' Флеккен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ян Тильман из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фрайбург начинает с центра поля