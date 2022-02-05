Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Рейн Энерги
1:0
23' ГолМодест Антони
1:1
50' ГолШаллаи Роланд
Ход матча
23'
1:0
50'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
13
Ут
Марк
29
Тилманн
Ян
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andre Pawlak
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
История личных встреч
Кёльн
Фрайбург
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|14
|0.67
|Ут Марк
|3
|0.14
|Скири Эйе
|3
|0.14
|Кайнц Флориан
|2
|0.1
|Андерссон Себастьян
|2
|0.1
|Дуда Ондрей
|2
|0.1
|Эзкан Салих
|2
|0.1
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Тилманн Ян
|1
|0.05
|Хюберс Тимо
|1
|0.05
|Любичич Деян
|1
|0.05
|Лемперте Тим
|1
|0.05
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (3)
|0.19
|Хёлер Лукас
|4
|0.19
|Линхарт Филипп
|4
|0.19
|Чон У-Ён
|4
|0.19
|Шаде Кевин
|3
|0.14
|Хёфлер Николас
|2
|0.1
|Шаллаи Роланд
|2
|0.1
|Хаберер Яник
|2
|0.1
|Шлоттербек Нико
|2
|0.1
|Демирович Эрмедин
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.05
|Петерсен Нильс
|1
|0.05
|Кюблер Лукас
|1
|0.05
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
2 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
5
31%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
9
50%
2
13%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
5
33%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
33%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
22%
6
46%
31-45
7
39%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Забито
33
31
10 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
6%
8
26%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
8
24%
4
13%
46-60
3
9%
4
13%
61-75
12
36%
4
13%
76-90
Пропущено
33
25
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
6
18%
2
8%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
5
15%
9
36%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
9
27%
4
16%
61-75
3
9%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4
Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2
Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|34 - 24
|34
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 26
|34
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|41 - 32
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 31
|31
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|21
|7
|9
|5
|33 - 35
|30
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|28 - 23
|28
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|15.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 35
|22
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|17.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|23 - 37
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|7.
|Арминия
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Фрайбург
Исход игры
Кёльн
39.3% (53)
Ничья
44.4% (60)
Фрайбург
16.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
86.36% (114)
Нет
13.64% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
2:1 Кёльн
23.7% (32)
1:2 Фрайбург
12.6% (17)
1:0 Кёльн
11.1% (15)
2:2 Ничья
6.7% (9)
1:3 Фрайбург
1.5% (2)
3:2 Кёльн
1.5% (2)
2:3 Фрайбург
1.5% (2)
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