Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кёльн вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Кёльн

93' Петерсен Нильс из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

92' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

92' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Андерссон Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Кёльн

89' Шаллаи Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Фрайбург

87' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Тактическая замена. Ян Тильман уходит с поля и его заменяет Шиндлер Кингсли

83' Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи

83' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

81' Чон У-Ён - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

78' Хёлер Лукас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

78' Отличные скиллы показывает Хёлер Лукас , обводя своих соперников

78' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Фрайбург

76' Дуда Ондрей из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

75' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хороший удар издали нанес Гюнтер Кристиан , но отличный сейв сделал Марвин Швабе. Угловой.

72' Любичич Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Любичич Деян получил желтую карточку от судьи

68' Любичич Деян из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

68' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

67' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

67' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ян Тильман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Назначен штрафной. Пострадал Ян Тильман, его свалил Шлоттербек Нико

63' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шлоттербек Нико из команды Фрайбург

57' Отличные скиллы показывает Кайнц Флориан , обводя своих соперников

57' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хорошую попытку сделал Ут Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

56' Ян Тильман из команды Кёльн делает передачу одноклубнику.

55' Удар от ворот произведет Кёльн

55' Шаллаи Роланд нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

55' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ут Марк нанес удар издали, а Марк Флеккен отбил его обратно в игру!

52' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фрайбург отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Удар от ворот произведет Кёльн

49' Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали

49' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля