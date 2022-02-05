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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Фрайбург
0'
1:0
23' Гол
Модест Антони
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Шаллаи Роланд
65' Желтая карточка
Тилманн Ян
68' Желтая карточка
Любичич Деян
81' Желтая карточка
Чон У-Ён
83' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+6

Ход матча

23'
Модест Антони
(Тилманн Ян)
1:0
46'
 
Шаллаи Роланд
Шаде Кевин
50'
 
Шаллаи Роланд
61'
 
Чон У-Ён
Демирович Эрмедин
64'
Дуда Ондрей
Ут Марк
 
65'
Тилманн Ян
 
68'
Любичич Деян
 
77'
Хорн Яннес
Любичич Деян
 
81'
 
Чон У-Ён
81'
 
Шмид Жонатан
Кюблер Лукас
81'
 
Петерсен Нильс
Эггештайн Максимилиан
83'
 
Хёфлер Николас
85'
Андерссон Себастьян
Модест Антони
 
85'
Шауб Луис
Кайнц Флориан
 
85'
Шиндлер Кингсли
Тилманн Ян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Кёльн 39.3% (53)
X 44.4% (60)
Фрайбург 16.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
13
Ут
Марк
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
29
Тилманн
Ян
27
Модест
Антони
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
20
Шаде
Кевин
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
9
Хёлер
Лукас
Кёльн
4-1-3-2
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Фрайбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 14 0.67
Ут Марк 3 0.14
Скири Эйе 3 0.14
Кайнц Флориан 2 0.1
Андерссон Себастьян 2 0.1
Дуда Ондрей 2 0.1
Эзкан Салих 2 0.1
Шауб Луис 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Хюберс Тимо 1 0.05
Любичич Деян 1 0.05
Лемперте Тим 1 0.05
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.19
Хёлер Лукас 4 0.19
Линхарт Филипп 4 0.19
Чон У-Ён 4 0.19
Шаде Кевин 3 0.14
Хёфлер Николас 2 0.1
Хаберер Яник 2 0.1
Шлоттербек Нико 2 0.1
Демирович Эрмедин 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 0.05
Шаллаи Роланд 1 0.05
Петерсен Нильс 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Любичич Деян 3 0
Тилманн Ян 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
3 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
5%
5
31%
1-15
1
5%
5
31%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
9
47%
2
13%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
33%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
22%
6
46%
31-45
7
39%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Забито

34
31
11 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
6%
8
26%
1-15
3
9%
7
23%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
8
24%
4
13%
46-60
3
9%
4
13%
61-75
12
35%
4
13%
76-90

Пропущено

33
26
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
6
18%
2
8%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
15%
9
35%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
9
27%
4
15%
61-75
3
9%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4
Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2
Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 21 16 2 3 65 - 19 50
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 21 9 5 7 38 - 23 32
7. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария 0:0 Заявка 11 8 1 2 30 - 8 25
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
13. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кёльн 39.3% (53)
X 44.4% (60)
Фрайбург 16.3% (22)
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Где смотреть матч Кёльн 1:0 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Фрайбург

Исход игры
Кёльн
39.3% (53)
Ничья
44.4% (60)
Фрайбург
16.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
86.36% (114)
Нет
13.64% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
2:1 Кёльн
23.7% (32)
1:2 Фрайбург
12.6% (17)
1:0 Кёльн
11.1% (15)
2:2 Ничья
6.7% (9)
1:3 Фрайбург
1.5% (2)
3:2 Кёльн
1.5% (2)
2:3 Фрайбург
1.5% (2)
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