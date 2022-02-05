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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
16' Гол
Грегорич Михаэль
42' Желтая карточка
Хедира Рани
52'

Ход матча

16'
Грегорич Михаэль
1:0
42'
 
Хедира Рани

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 137
Аугсбург 19% (26)
X 35.8% (49)
Унион Берлин 45.3% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Унион Берлин
2.80
4.33
7.49
Все Коэффициенты
Новости
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Грегорич
Михаэль
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
24
Харагути
Генки
9
Фогльзаммер
Андреас
14
Авонийи
Тайво
Аугсбург
4-4-2
Унион Берлин
3-3-2-2

История личных встреч

Аугсбург
Унион Берлин

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 5 0.24
Нидерлехнер Флориан 3 0.14
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.1
Хан Андре 2 0.1
Зачири Анди 2 0.1
Оксфорд Рис 2 0.1
Майер Арне 1 0.05
Финнбогасон Альфред 1 0.05
Гоувелеув Джеффри 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Дорш Никлас 1 0.05
Иаго Лопес 0 0
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.43
Крузе Макс 5 (3) 0.24
Прёмель Гриша 4 0.19
Гисельман Нико 3 0.14
Фогльзаммер Андреас 2 0.1
Рюэрсон Юлиан 2 0.1
Бехренс Кевин 1 0.05
Бекер Шеральдо 1 0.05
Баумгартль Тимо 1 0.05
Триммель Кристофер 1 0.05
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Оксфорд Рис 5 0
Хан Андре 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Дорш Никлас 3 0
Варгас Рубен 3 0
Калиджиури Даниэль 2 0
Грегорич Михаэль 2 0
Педерсен Мадс 2 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Иаго Лопес 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Хедира Рани 5 0
Кнохе Робин 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
13%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
5
33%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

19
8
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
6
32%
3
38%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Забито

22
31
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
3
14%
5
16%
1-15
4
18%
6
19%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
6
27%
4
13%
76-90

Пропущено

33
23
21 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
7
21%
6
26%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
7
21%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Фрайбург 1:1 Заявка 21 9 7 5 34 - 24 34
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 21 9 7 5 29 - 26 34
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 21 9 5 7 41 - 32 32
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 21 8 7 6 32 - 31 31
9. Кёльн 1:1 Заявка 21 7 9 5 33 - 35 30
10. Майнц 0:0 Заявка 21 8 4 9 28 - 23 28
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М 1:1 Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия 1:1 Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург 1:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 21 4 6 11 23 - 37 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 5 22
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург 1:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт 1:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 22 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия 1:1 Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 18 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 1:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
7. Арминия 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 20 12
9. Кёльн 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М 1:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Штуттгарт 1:2 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург 1:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц 0:0 Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Аугсбург 19% (26)
X 35.8% (49)
Унион Берлин 45.3% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Унион Берлин
2.80
4.33
7.49
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аугсбург 1:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Аугсбург
19% (26)
Ничья
35.8% (49)
Унион Берлин
45.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (42)
1:2 Унион Берлин
28.5% (39)
0:1 Унион Берлин
10.9% (15)
2:1 Аугсбург
8% (11)
1:0 Аугсбург
5.8% (8)
2:0 Аугсбург
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Унион Берлин
2.9% (4)
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