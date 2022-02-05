Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: ВВК Арена
1:0
16' ГолГрегорич Михаэль
42' Желтая карточкаХедира Рани
2:0
59' ГолХан Андре
60' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
Ход матча
16'
1:0
42'
59'
2:0
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зачири АндиПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Михель СвенНападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Аугсбург
Унион Берлин
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|5
|0.24
|Хан Андре
|3
|0.14
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.14
|Калиджиури Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Зачири Анди
|2
|0.1
|Оксфорд Рис
|2
|0.1
|Майер Арне
|1
|0.05
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.05
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.05
|Педерсен Мадс
|1
|0.05
|Дорш Никлас
|1
|0.05
|Иаго Лопес
|0
|0
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.43
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.24
|Прёмель Гриша
|4
|0.19
|Гисельман Нико
|3
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.1
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.1
|Бехренс Кевин
|1
|0.05
|Бекер Шеральдо
|1
|0.05
|Баумгартль Тимо
|1
|0.05
|Триммель Кристофер
|1
|0.05
|Харагути Генки
|0
|0
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Оксфорд Рис
|5
|0
|Хан Андре
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Дорш Никлас
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Калиджиури Даниэль
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Педерсен Мадс
|2
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Иаго Лопес
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Хедира Рани
|5
|0
|Кнохе Робин
|4
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
12%
2
13%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
19
8
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
6
32%
3
38%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Забито
24
31
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
3
13%
5
16%
1-15
5
21%
6
19%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
6
25%
4
13%
76-90
Пропущено
33
25
21 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
21%
6
24%
1-15
6
18%
5
20%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
1
3%
2
8%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
7
21%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|21
|16
|2
|3
|65 - 19
|50
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 24
|33
|6.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|38 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|33 - 34
|32
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 32
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|30 - 23
|30
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|14.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 35
|22
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|30 - 8
|25
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Аугсбург 2:0 Унион Берлин
Исход игры
Аугсбург
19% (26)
Ничья
35.8% (49)
Унион Берлин
45.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (42)
1:2 Унион Берлин
28.5% (39)
0:1 Унион Берлин
10.9% (15)
2:1 Аугсбург
8% (11)
1:0 Аугсбург
5.8% (8)
2:0 Аугсбург
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Унион Берлин
2.9% (4)
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