Второй тайм

94' Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Хорошую попытку сделал Бехренс Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Эндо Кейта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Вратарь парирует удар, который нанес Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль , и мяч снова в игре

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Зачири Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Баумгартль Тимо нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

83' Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

82' Майер Арне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Фрамбергер Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Эндо Кейта нанес удар, мяч был парирован, но Рафал Гикевич не удержал его в руках.

78' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Аугсбург

73' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Аугсбург

68' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Аугсбург

65' Удар от ворот произведет Аугсбург

65' Михель Свен не смог попасть в створ ударом издали

64' Хорошую попытку сделал Майер Арне . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Фогльзаммер Андреас получил желтую карточку от судьи

59' Г О О О О Л - Хан Андре из команды Аугсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

58' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Игрок команды Аугсбург нанес удар, но мяч был заблокирован

57' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Аугсбург выполняет удар от ворот.

50' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля