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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
2:0
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
16' Гол
Грегорич Михаэль
42' Желтая карточка
Хедира Рани
2:0
59' Гол
Хан Андре
60' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
90'+4

Ход матча

16'
Грегорич Михаэль
1:0
42'
 
Хедира Рани
59'
Хан Андре
(Нидерлехнер Флориан)
2:0
60'
 
Фогльзаммер Андреас
61'
 
Михель Свен
Фогльзаммер Андреас
61'
 
Озтунали Левин
Харагути Генки
74'
Зачири Анди
Нидерлехнер Флориан
 
75'
 
Эндо Кейта
Хайнц Доминик
75'
 
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
75'
 
Ощипка Бастиан
Гисельман Нико
80'
Педерсен Мадс
Варгас Рубен
 
80'
Удуохаи Феликс
Иаго Лопес
 
87'
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Хан Андре
 
87'
Моравек Ян
Майер Арне
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Аугсбург 19% (26)
X 35.8% (49)
Унион Берлин 45.3% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Грегорич
Михаэль
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
24
Харагути
Генки
9
Фогльзаммер
Андреас
14
Авонийи
Тайво
Аугсбург
4-4-2
Унион Берлин
3-3-2-2

История личных встреч

Аугсбург
Унион Берлин

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 5 0.24
Хан Андре 3 0.14
Нидерлехнер Флориан 3 0.14
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.1
Зачири Анди 2 0.1
Оксфорд Рис 2 0.1
Майер Арне 1 0.05
Финнбогасон Альфред 1 0.05
Гоувелеув Джеффри 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Дорш Никлас 1 0.05
Иаго Лопес 0 0
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.43
Крузе Макс 5 (3) 0.24
Прёмель Гриша 4 0.19
Гисельман Нико 3 0.14
Фогльзаммер Андреас 2 0.1
Рюэрсон Юлиан 2 0.1
Бехренс Кевин 1 0.05
Бекер Шеральдо 1 0.05
Баумгартль Тимо 1 0.05
Триммель Кристофер 1 0.05
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Оксфорд Рис 5 0
Хан Андре 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Дорш Никлас 3 0
Варгас Рубен 3 0
Калиджиури Даниэль 2 0
Грегорич Михаэль 2 0
Педерсен Мадс 2 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Иаго Лопес 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Хедира Рани 5 0
Кнохе Робин 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
12%
2
13%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

19
8
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
6
32%
3
38%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Забито

24
31
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
3
13%
5
16%
1-15
5
21%
6
19%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
6
25%
4
13%
76-90

Пропущено

33
25
21 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
21%
6
24%
1-15
6
18%
5
20%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
1
3%
2
8%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
7
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 21 16 2 3 65 - 19 50
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 21 9 5 7 38 - 23 32
7. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария 0:0 Заявка 11 8 1 2 30 - 8 25
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
13. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Аугсбург 19% (26)
X 35.8% (49)
Унион Берлин 45.3% (62)
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Где смотреть матч Аугсбург 2:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Аугсбург 2:0 Унион Берлин

Исход игры
Аугсбург
19% (26)
Ничья
35.8% (49)
Унион Берлин
45.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (42)
1:2 Унион Берлин
28.5% (39)
0:1 Унион Берлин
10.9% (15)
2:1 Аугсбург
8% (11)
1:0 Аугсбург
5.8% (8)
2:0 Аугсбург
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Унион Берлин
2.9% (4)
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