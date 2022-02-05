Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 51'
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
7' ГолН'Дика Эван
1:1
42' ГолАнтон Вальдемар
1:2
47' ГолХрустиц Айдин
Ход матча
7'
0:1
42'
1:1
47'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
37
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
35
Тута
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
-
18 Томаш ТьягуНападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штуттгарт
Айнтрахт Фр
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.19
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.14
|Мармуш Омар
|2
|0.1
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.1
|Фёрстер Филипп
|2
|0.1
|Массимо Роберто
|2
|0.1
|Соса Борна
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Антон Вальдемар
|1
|0.05
|Фюрих Крис
|1
|0.05
|Ито Хироки
|1
|0.05
|Клемент Филипп
|1
|0.05
|Фагир Вахид
|1
|0.05
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.29
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.19
|Костич Филип
|3
|0.14
|Н'Дика Эван
|3
|0.14
|Соу Джибриль
|2
|0.1
|Камада Даити
|2
|0.1
|Тута
|2
|0.1
|Хёуге Йенс
|2
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.1
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|Ламмерс Сэм
|1
|0.05
|Хрустиц Айдин
|1
|0.05
|Якич Кристиян
|1
|0.05
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|6
|0
|Каразор Атакан
|4
|1
|Антон Вальдемар
|3
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
3
15%
3
17%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Забито
23
29
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
13%
2
7%
1-15
5
22%
6
21%
16-30
5
22%
7
24%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
4
17%
8
28%
76-90
Пропущено
34
31
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
4
12%
6
19%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
8
24%
5
16%
61-75
7
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|34 - 24
|34
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 26
|34
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|41 - 32
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 31
|31
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|21
|7
|9
|5
|33 - 35
|30
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|28 - 23
|28
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|14.
|Арминия
|1:1 Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|15.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 35
|22
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|17.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|23 - 37
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|1:1 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|7.
|Арминия
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Штуттгарт
20.1% (27)
Ничья
32.8% (44)
Айнтрахт Фр
47% (63)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
83.97% (110)
Нет
16.03% (21)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.8% (44)
1:1 Ничья
25.4% (34)
2:1 Штуттгарт
11.2% (15)
2:2 Ничья
7.5% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
6.7% (9)
1:0 Штуттгарт
3.7% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
3% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
3% (4)
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