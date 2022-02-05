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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
1:2
Второй тайм: 51'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
7' Гол
Н'Дика Эван
1:1
42' Гол
Антон Вальдемар
1:2
47' Гол
Хрустиц Айдин
51'

Ход матча

7'
0:1
Н'Дика Эван
(Линнстрем Йеспер)
42'
Антон Вальдемар
(Фюрих Крис)
1:1
46'
 
Хрустиц Айдин
Роде Себастьян
47'
1:2
Хрустиц Айдин
(Ленц Кристофер)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 134
Штуттгарт 20.1% (27)
X 32.8% (44)
Айнтрахт Фр 47% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
6.67
3.82
3.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Мюллер
Флориан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
22
Фюрих
Крис
9
Калайджич
Саша
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
25
Ленц
Кристофер
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Штуттгарт
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-5-2

История личных встреч

Штуттгарт
Айнтрахт Фр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.19
Кемпф Марк-Оливер 3 0.14
Мармуш Омар 2 0.1
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.1
Массимо Роберто 2 0.1
Соса Борна 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Антон Вальдемар 1 0.05
Фюрих Крис 1 0.05
Ито Хироки 1 0.05
Клемент Филипп 1 0.05
Фагир Вахид 1 0.05
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.29
Линнстрем Йеспер 4 0.19
Костич Филип 3 0.14
Н'Дика Эван 3 0.14
Соу Джибриль 2 0.1
Камада Даити 2 0.1
Тута 2 0.1
Хёуге Йенс 2 0.1
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.1
Роде Себастьян 1 0.05
Хинтереггер Мартин 1 0.05
Ламмерс Сэм 1 0.05
Хрустиц Айдин 1 0.05
Якич Кристиян 1 0.05
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
3
15%
3
17%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

23
29
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
13%
2
7%
1-15
5
22%
6
21%
16-30
5
22%
7
24%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
4
17%
8
28%
76-90

Пропущено

34
31
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
4
12%
6
19%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
8
24%
5
16%
61-75
7
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Фрайбург 1:1 Заявка 21 9 7 5 34 - 24 34
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 21 9 7 5 29 - 26 34
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 21 9 5 7 41 - 32 32
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 21 8 7 6 32 - 31 31
9. Кёльн 1:1 Заявка 21 7 9 5 33 - 35 30
10. Майнц 0:0 Заявка 21 8 4 9 28 - 23 28
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М 1:1 Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия 1:1 Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург 1:0 Заявка 21 5 7 9 21 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 21 4 6 11 23 - 37 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 5 22
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург 1:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт 1:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 22 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия 1:1 Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 18 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 1:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
7. Арминия 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 20 12
9. Кёльн 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М 1:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Штуттгарт 1:2 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург 1:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц 0:0 Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Штуттгарт 20.1% (27)
X 32.8% (44)
Айнтрахт Фр 47% (63)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
6.67
3.82
3.00
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Где смотреть матч Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Штуттгарт
20.1% (27)
Ничья
32.8% (44)
Айнтрахт Фр
47% (63)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
83.97% (110)
Нет
16.03% (21)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.8% (44)
1:1 Ничья
25.4% (34)
2:1 Штуттгарт
11.2% (15)
2:2 Ничья
7.5% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
6.7% (9)
1:0 Штуттгарт
3.7% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
3% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
3% (4)
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Айнтрахт Фр

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