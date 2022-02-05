Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Фёрстер Филипп из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штуттгарт будет все-таки засчитан.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Г О О О О Л - Антон Вальдемар правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

42' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

41' Линнстрем Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

40' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ито Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Должен был быть гол! Линнстрем Йеспер имел отличный шанс, но Флориан Мюллер не дал голу состоятся!

38' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Фёрстер Филипп имел все шансы забить, но Кевин Трапп сделал отличный сейв!

32' Плохо сыграл Н'Дика Эван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Соу Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Якич Кристиян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Отличные скиллы показывает Фюрих Крис , обводя своих соперников

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Фюрих Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

19' Соу Джибриль не смог попасть в створ ударом издали

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

16' Соса Борна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мангаля Орель имел все шансы забить, но Кевин Трапп сделал отличный сейв!

12' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Плохо сыграл Мвумпа Силас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Плохо сыграл Мавропанос Константинос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

5' Якич Кристиян наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

5' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

4' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Эндо Ватару предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Штуттгарт начинает с центра поля