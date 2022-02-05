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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
2:3
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
7' Гол
Н'Дика Эван
1:1
42' Гол
Антон Вальдемар
1:2
47' Гол
Хрустиц Айдин
2:2
70' Гол
Калайджич Саша
2:3
77' Гол
Хрустиц Айдин
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Н'Дика Эван
(Линнстрем Йеспер)
42'
Антон Вальдемар
(Фюрих Крис)
1:1
46'
 
Хрустиц Айдин
Роде Себастьян
47'
1:2
Хрустиц Айдин
(Ленц Кристофер)
59'
Ахамада Науиру
Мангаля Орель
 
59'
Тибиди Алексис
Фёрстер Филипп
 
70'
Калайджич Саша
(Соса Борна)
2:2
73'
 
Хёуге Йенс
Соу Джибриль
77'
2:3
Хрустиц Айдин
(Хёуге Йенс)
81'
Климович Матео
Мвумпа Силас
 
81'
Томаш Тьягу
Фюрих Крис
 
83'
 
Хинтереггер Мартин
Тута
85'
Массимо Роберто
Антон Вальдемар
 
87'
 
Ильзанкер Штефан
Хасебе Макото
87'
 
Кнауфф Ансгар
Линнстрем Йеспер

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 14
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Штуттгарт 20.1% (27)
X 32.8% (44)
Айнтрахт Фр 47% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мюллер
Флориан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
22
Фюрих
Крис
9
Калайджич
Саша
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
25
Ленц
Кристофер
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Штуттгарт
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-5-2

История личных встреч

Штуттгарт
Айнтрахт Фр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.19
Кемпф Марк-Оливер 3 0.14
Мармуш Омар 2 0.1
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.1
Массимо Роберто 2 0.1
Соса Борна 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Антон Вальдемар 1 0.05
Фюрих Крис 1 0.05
Ито Хироки 1 0.05
Клемент Филипп 1 0.05
Калайджич Саша 1 0.05
Фагир Вахид 1 0.05
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.29
Линнстрем Йеспер 4 0.19
Костич Филип 3 0.14
Н'Дика Эван 3 0.14
Соу Джибриль 2 0.1
Камада Даити 2 0.1
Хёуге Йенс 2 0.1
Тута 2 0.1
Хрустиц Айдин 2 0.1
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.1
Роде Себастьян 1 0.05
Хинтереггер Мартин 1 0.05
Ламмерс Сэм 1 0.05
Якич Кристиян 1 0.05
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
5
28%
5
28%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
4
22%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

25
32
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
12%
3
9%
1-15
5
20%
6
19%
16-30
6
24%
7
22%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
4
16%
3
9%
61-75
4
16%
9
28%
76-90

Пропущено

37
33
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
5
14%
6
18%
1-15
4
11%
7
21%
16-30
6
16%
5
15%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
8
22%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 21 16 2 3 65 - 19 50
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 21 9 5 7 38 - 23 32
7. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария 0:0 Заявка 11 8 1 2 30 - 8 25
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
13. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Штуттгарт 20.1% (27)
X 32.8% (44)
Айнтрахт Фр 47% (63)
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Прогнозы на матч Штуттгарт 2:3 Айнтрахт Фр

Исход игры
Штуттгарт
20.1% (27)
Ничья
32.8% (44)
Айнтрахт Фр
47% (63)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
83.97% (110)
Нет
16.03% (21)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.8% (44)
1:1 Ничья
25.4% (34)
2:1 Штуттгарт
11.2% (15)
2:2 Ничья
7.5% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
6.7% (9)
1:0 Штуттгарт
3.7% (5)
0:2 Айнтрахт Фр
3% (4)
1:3 Айнтрахт Фр
3% (4)
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