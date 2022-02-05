Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Ито Хироки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Ох, нехорошо это выглядит. Хасебе Макото получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Хасебе Макото на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

84' Эндо Ватару навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

79' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Хрустиц Айдин наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

76' Хрустиц Айдин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

75' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

75' Хёуге Йенс из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Хёуге Йенс из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Якич Кристиян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хороший удар издали нанес Фюрих Крис , но отличный сейв сделал Кевин Трапп. Угловой.

68' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

67' Ленц Кристофер из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

67' Тибиди Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Мюллер Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Штуттгарт

64' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Науиру Ахамада ошибается в защите.

63' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Как он промахнулся? Калайджич Саша имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ленц Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Матч возобновлен

60' Соу Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Науиру Ахамада наказан за толчок Соу Джибриль

59' Тактическая замена. Мангаля Орель уходит с поля и его заменяет Науиру Ахамада

58' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

57' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

52' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Хрустиц Айдин левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

47' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.