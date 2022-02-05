Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Альянц Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
РБ Лейпциг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|23 (3)
|1.1
|Гнабри Серж
|10
|0.48
|Мюллер Томас
|6
|0.29
|Сане Лерой
|6
|0.29
|Коман Кингсли
|4
|0.19
|Киммих Йозуа
|3
|0.14
|Мусиала Джамал
|3
|0.14
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.1
|Толиссо Корентен
|2
|0.1
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|9
|0.43
|Андре Силва
|8 (3)
|0.38
|Собослаи Доминик
|4
|0.19
|Поульсен Юссуф
|4
|0.19
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.19
|Гвардиол Йошко
|2
|0.1
|Айдара Амаду
|2
|0.1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Орбан Вилли
|1
|0.05
|Мукиэле Норди
|1
|0.05
|Лаймер Конрад
|1
|0.05
|Новоа Уго
|1
|0.05
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|3
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
7
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
7%
2
29%
1-15
7
24%
1
14%
16-30
2
7%
2
29%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
24%
2
29%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
34
31
20 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
10
29%
29%
3
10%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
7
21%
8
26%
61-75
4
12%
7
23%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
5
38%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
63
38
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
8
13%
2
5%
1-15
11
17%
6
16%
16-30
12
19%
5
13%
31-45
9
14%
8
21%
46-60
14
22%
10
26%
61-75
9
14%
7
18%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
8
35%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0
Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|21
|16
|2
|3
|65 - 19
|50
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 24
|33
|6.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|38 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|33 - 34
|32
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 32
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|30 - 23
|30
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|14.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 35
|22
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|30 - 8
|25
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Бавария
91.8% (134)
Ничья
4.8% (7)
РБ Лейпциг
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.94% (101)
Меньше
24.06% (32)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
2:1 Бавария
28.1% (41)
3:1 Бавария
26.7% (39)
2:0 Бавария
17.8% (26)
3:2 Бавария
4.1% (6)
4:1 Бавария
2.7% (4)
3:0 Бавария
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Бавария
1.4% (2)
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