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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 143
Бавария 90.9% (130)
X 5.6% (8)
РБ Лейпциг 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
РБ Лейпциг
1.46
5.70
7.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
7
Гнабри
Серж
6
Киммих
Йозуа
24
Толиссо
Корентен
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Бавария
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
РБ Лейпциг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 (3) 1.1
Гнабри Серж 10 0.48
Мюллер Томас 6 0.29
Сане Лерой 6 0.29
Коман Кингсли 4 0.19
Киммих Йозуа 3 0.14
Мусиала Джамал 3 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.14
Горецка Леон 2 0.1
Толиссо Корентен 2 0.1
Юпамекано Део 1 0.05
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 9 0.43
Андре Силва 8 (3) 0.38
Собослаи Доминик 4 0.19
Поульсен Юссуф 4 0.19
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.19
Гвардиол Йошко 2 0.1
Айдара Амаду 2 0.1
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Орбан Вилли 1 0.05
Мукиэле Норди 1 0.05
Лаймер Конрад 1 0.05
Новоа Уго 1 0.05
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Ольмо Дани 1 0
Айдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
7
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
7%
2
29%
1-15
7
24%
1
14%
16-30
2
7%
2
29%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
24%
2
29%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

34
31
20 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
10
29%
29%
3
10%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
7
21%
8
26%
61-75
4
12%
7
23%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
5
38%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

63
38
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
8
13%
2
5%
1-15
11
17%
6
16%
16-30
12
19%
5
13%
31-45
9
14%
8
21%
46-60
14
22%
10
26%
61-75
9
14%
7
18%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
8
35%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0
Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 21 16 2 3 65 - 19 50
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 21 9 5 7 38 - 23 32
7. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
15. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
16. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария 0:0 Заявка 11 8 1 2 30 - 8 25
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
3. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
13. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 11'
    Вернулась к контролю мяча "Бавария".
  • Опасный момент
    10'

    Ой как опасно! Клостерманн забросил к левой линии штрафной на Анхелиньо, и тот выкатил мяч для Ольмо, пальнувшего рядом с левой девяткой.

  • 9'
    Мюнхенцы позиционно владеют мячом, но "Ред Булл" на данный момент не испытывает больших проблем сзади.
  • 8'
    Толиссо с лёта примерно с линии штрафной запустил мяч гораздо выше створа.
  • Фол, нарушение
    7'
    Клостерманн на своей половине ударил сзади по ноге Толиссо.
  • 6'
    Пока рано констатировать, что рисунок игры сформировался.
  • 5'
    Гнабри ворвался в штрафную "быков" по зоне левого инсайда, но бить ему было неудобно, и он отправил мяч в руки Гулачи.
  • 5'
    Клостерманн отбил на ближней штанге навес мюнхенцев с правофлангового корнера.
  • Угловой
    4'
    Гнабри довольно плотно выстрелил с правого полуфланга - Гулачи перевёл на угловой.
  • 4'
    Последовала закидушка в штрафную гостей со стандарта, и мяч ушёл за лицевую.
  • Фол, нарушение
    3'
    Киммих завалил Лаймера на своей половине поля.
  • 2'
    Обе команды уже потрогали мяч, но ничего интересного пока не создали.
  • 1'
    "Бавария" в красной форме, а "Лейпциг" - в белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 0:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Бавария 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Бавария
91.8% (134)
Ничья
4.8% (7)
РБ Лейпциг
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.94% (101)
Меньше
24.06% (32)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
2:1 Бавария
28.1% (41)
3:1 Бавария
26.7% (39)
2:0 Бавария
17.8% (26)
3:2 Бавария
4.1% (6)
4:1 Бавария
2.7% (4)
3:0 Бавария
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Бавария
1.4% (2)
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Бавария
РБ Лейпциг

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