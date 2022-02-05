Клостерманн на своей половине ударил сзади по ноге Толиссо.

Толиссо с лёта примерно с линии штрафной запустил мяч гораздо выше створа.

Мюнхенцы позиционно владеют мячом, но "Ред Булл" на данный момент не испытывает больших проблем сзади.

Ой как опасно! Клостерманн забросил к левой линии штрафной на Анхелиньо, и тот выкатил мяч для Ольмо, пальнувшего рядом с левой девяткой.

6' Пока рано констатировать, что рисунок игры сформировался.

5' Гнабри ворвался в штрафную "быков" по зоне левого инсайда, но бить ему было неудобно, и он отправил мяч в руки Гулачи.

5' Клостерманн отбил на ближней штанге навес мюнхенцев с правофлангового корнера.

4' Гнабри довольно плотно выстрелил с правого полуфланга - Гулачи перевёл на угловой.

4' Последовала закидушка в штрафную гостей со стандарта, и мяч ушёл за лицевую.

3' Киммих завалил Лаймера на своей половине поля.

2' Обе команды уже потрогали мяч, но ничего интересного пока не создали.

1' "Бавария" в красной форме, а "Лейпциг" - в белом.