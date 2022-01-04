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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
Прогнозы 52
Бавария 92.3% (48)
X 3.8% (2)
РБ Лейпциг 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
РБ Лейпциг
1.45
5.60
7.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
РБ Лейпциг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 (3) 1.15
Гнабри Серж 10 0.5
Мюллер Томас 6 0.3
Сане Лерой 6 0.3
Коман Кингсли 4 0.2
Киммих Йозуа 3 0.15
Мусиала Джамал 3 0.15
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.15
Горецка Леон 2 0.1
Толиссо Корентен 2 0.1
Юпамекано Део 1 0.05
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 9 0.45
Андре Силва 8 (3) 0.4
Собослаи Доминик 4 0.2
Поульсен Юссуф 4 0.2
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.2
Гвардиол Йошко 2 0.1
Айдара Амаду 2 0.1
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Орбан Вилли 1 0.05
Мукиэле Норди 1 0.05
Лаймер Конрад 1 0.05
Новоа Уго 1 0.05
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Ольмо Дани 1 0
Айдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
7
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
7%
2
29%
1-15
7
24%
1
14%
16-30
2
7%
2
29%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
24%
2
29%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

34
31
20 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
10
29%
29%
3
10%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
7
21%
8
26%
61-75
4
12%
7
23%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
5
38%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

63
38
31 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
8
13%
2
5%
1-15
11
17%
6
16%
16-30
12
19%
5
13%
31-45
9
14%
8
21%
46-60
14
22%
10
26%
61-75
9
14%
7
18%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
8
35%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0
Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Кёльн Заявка 20 7 8 5 32 - 34 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум Заявка 20 7 3 10 19 - 29 24
12. Герта Заявка 20 6 4 10 22 - 42 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Герта Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Бавария 92.3% (48)
    X 3.8% (2)
    РБ Лейпциг 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    РБ Лейпциг
    1.45
    5.60
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бавария
    92.3% (48)
    Ничья
    3.8% (2)
    РБ Лейпциг
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (35)
    Нет
    31.37% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    28.8% (15)
    2:0 Бавария
    26.9% (14)
    3:1 Бавария
    25% (13)
    3:2 Бавария
    3.8% (2)
    4:1 Бавария
    3.8% (2)
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    Бавария
    РБ Лейпциг

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