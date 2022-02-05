Олимпиада 2022
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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
8' Желтая карточка
Rodrigo Pollero
21' Желтая карточка
Томас Тразье
1:0
41' Гол
Сассо Венсан
61' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
86' Желтая карточка
Джордж Майрон
90' Желтая карточка
Гриппо Симоне
90'+5
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
17
Имери
Кастриот
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
6
Монтейру
Элтон
3
Archie
Brown
5
Гриппо
Симоне
20
Маю
Хишам
30
Требель
Адриен
38
Томас
Тразье
9
Zeki
Amdouni
90
Rodrigo
Pollero
Серветт
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
4-1-4-1

История личных встреч

Серветт
Лозанна-Спорт

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

32 матча

43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.4
Киэ Грежон 6 0.3
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.2
Конья Тимоте 4 0.2
Руй Стив 3 0.15
Антунес Алексис 2 0.1
Роделен Ронни 1 0.05
Валь Тео 1 (1) 0.05
Сотье Антони 1 0.05
Сассо Венсан 1 0.05
Вуйоз Николя 1 0.05
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.2
Zeki Amdouni 4 0.2
Маю Хишам 2 0.1
Уаттара Брахима 2 0.1
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.1
Anel Husic 1 0.05
Монтейру Элтон 1 0.05
Rodrigo Pollero 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 3 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 7 0
Сузуки Тоити 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Зохури Армель 5 0
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Karim Sow 4 0
Маю Хишам 3 0
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Zeki Amdouni 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Rodrigo Pollero 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
24%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
24%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
7
41%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
6%
4
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
4
36%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
3
21%
7
27%
76-90

Забито

34
19
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
6%
5
26%
1-15
7
21%
1
5%
16-30
6
18%
4
21%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
7
21%
2
11%
61-75
6
18%
6
32%
76-90

Пропущено

33
43
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
3
9%
6
14%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
8
24%
8
19%
31-45
8
24%
6
14%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
6
18%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 20 13 5 2 44 - 26 44
2. Базель 19 9 9 1 41 - 19 36
3. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Грасcхоппер 0:0 20 5 9 6 32 - 28 24
7. Сьон 19 7 3 9 26 - 35 24
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 20 2 6 12 19 - 43 12
10. Люцерн 19 1 8 10 20 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 0:0 10 3 5 2 17 - 13 14
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 0:0 10 5 3 2 18 - 16 18
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 0:0 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сассо Венсан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Томас Тразье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Rodrigo Pollero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 1:0 Лозанна-Спорт онлайн


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