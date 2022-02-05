Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
8' Желтая карточкаRodrigo Pollero
21' Желтая карточкаТомас Тразье
1:0
41' ГолСассо Венсан
61' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
86' Желтая карточкаДжордж Майрон
90' Желтая карточкаГриппо Симоне
Ход матча
21'
41'
1:0
86'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
54 Владение мячом, % 46
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Серветт
Лозанна-Спорт
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
32 матча
43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.4
|Киэ Грежон
|6
|0.3
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.2
|Конья Тимоте
|4
|0.2
|Руй Стив
|3
|0.15
|Антунес Алексис
|2
|0.1
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Валь Тео
|1 (1)
|0.05
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Вуйоз Николя
|1
|0.05
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.2
|Zeki Amdouni
|4
|0.2
|Маю Хишам
|2
|0.1
|Уаттара Брахима
|2
|0.1
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.1
|Anel Husic
|1
|0.05
|Монтейру Элтон
|1
|0.05
|Rodrigo Pollero
|1
|0.05
|Койл Трей
|1
|0.05
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|6
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Фрик Джереми
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|7
|0
|Сузуки Тоити
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Зохури Армель
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Маю Хишам
|3
|0
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Zeki Amdouni
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Rodrigo Pollero
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
24%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
24%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
7
41%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
6%
4
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
4
36%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
3
21%
7
27%
76-90
Забито
34
19
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
6%
5
26%
1-15
7
21%
1
5%
16-30
6
18%
4
21%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
7
21%
2
11%
61-75
6
18%
6
32%
76-90
Пропущено
33
43
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
3
9%
6
14%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
8
24%
8
19%
31-45
8
24%
6
14%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
6
18%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|20
|13
|5
|2
|44 - 26
|44
|2.
|Базель
|19
|9
|9
|1
|41 - 19
|36
|3.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|20
|8
|4
|8
|33 - 34
|28
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|20
|5
|9
|6
|32 - 28
|24
|7.
|Сьон
|19
|7
|3
|9
|26 - 35
|24
|8.
|Санкт-Галлен
|19
|5
|4
|10
|27 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|20
|2
|6
|12
|19 - 43
|12
|10.
|Люцерн
|19
|1
|8
|10
|20 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|8.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|9.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6