Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
33' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
1:0
43' ГолDominik Schmid2
1:1
47' ГолСисей Ассан
64' Желтая карточкаДумбия Усман
1:2
68' ГолТосин Айегун
1:3
83' ГолНьонто Вильфред
84' Желтая карточкаСисей Ассан
90' Желтая карточкаAllan Arigoni
Ход матча
33'
43'
47'
1:1
64'
68'
1:2
77'
83'
1:3
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
47 Владение мячом, % 53
40
Кавабэ
Хаяо
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
58 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Грасcхоппер
Цюрих
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы
47 матчей
31.9%
17%
51.1%
15 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.8%
19.1%
51.1%
14 побед 9 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.4
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.25
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.2
|Марграйттер Георг
|3
|0.15
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.15
|Герц Кристиан
|2
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.1
|Djibril Diani
|2
|0.1
|Пушич Петар
|1
|0.05
|Dominik Schmid2
|1
|0.05
|Allan Arigoni
|1
|0.05
|Гомес Тоте
|1
|0.05
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|12 (1)
|0.6
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|0.4
|Ньонто Вильфред
|5
|0.25
|Герреро Адрия
|3
|0.15
|Тосин Айегун
|3
|0.15
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.15
|Боранияшевич Никола
|2
|0.1
|Крамер Блаж
|2
|0.1
|Гогия Акакий
|2
|0.1
|Rodrigo Pollero
|2
|0.1
|Джемаили Блерим
|1
|0.05
|Чорич Анте
|1
|0.05
|Lindrit Kamberi
|1
|0.05
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Марграйттер Георг
|5
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Allan Arigoni
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Гомес Тоте
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Леняни Эрмир
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|7
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Герреро Адрия
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Алити Фидан
|4
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
21
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
11%
3
14%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
4
21%
6
29%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
15
17
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
5
33%
3
18%
76-90
Забито
17
26
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
6%
7
27%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
8
31%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
36
47
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
8%
10
21%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
8
22%
7
15%
31-45
9
25%
7
15%
46-60
4
11%
7
15%
61-75
6
17%
11
23%
76-90
Пропущено
28
27
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
4
14%
6
22%
61-75
9
32%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2
Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3
Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Базель
|19
|9
|9
|1
|41 - 19
|36
|3.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|20
|8
|4
|8
|33 - 34
|28
|6.
|Сьон
|19
|7
|3
|9
|26 - 35
|24
|7.
|Грасcхоппер
|20
|5
|8
|7
|33 - 31
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|19
|5
|4
|10
|27 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|20
|2
|6
|12
|19 - 43
|12
|10.
|Люцерн
|19
|1
|8
|10
|20 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|7.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|8.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|9.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6