Олимпиада 2022
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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
1:3
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
33' Желтая карточка
Красничи Бледиан
1:0
43' Гол
Dominik Schmid2
1:1
47' Гол
Сисей Ассан
64' Желтая карточка
Думбия Усман
1:2
68' Гол
Тосин Айегун
1:3
83' Гол
Ньонто Вильфред
84' Желтая карточка
Сисей Ассан
90' Желтая карточка
Allan Arigoni
90'+6
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
34
Allan
Arigoni
14
Рибейро
Томас
3
Леняни
Эрмир
28
Герц
Кристиан
7
Да
Силва
Нуну
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
11
Бонатини
Леонардо
59
Francis
Momoh
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
4
Омерагич
Бечир
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
Грасcхоппер
4-1-2-1-2
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы

47 матчей

31.9%
17%
51.1%
15 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.8%
19.1%
51.1%
14 побед 9 ничьих 24 победы

История матчей

С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.4
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.25
Кавабэ Хаяо 4 0.2
Марграйттер Георг 3 0.15
Кампана Леонардо 3 (2) 0.15
Герц Кристиан 2 0.1
Болла Бендегуз 2 0.1
Djibril Diani 2 0.1
Пушич Петар 1 0.05
Dominik Schmid2 1 0.05
Allan Arigoni 1 0.05
Гомес Тоте 1 0.05
Леняни Эрмир 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 12 (1) 0.6
Маркезано Антонио 8 (3) 0.4
Ньонто Вильфред 5 0.25
Герреро Адрия 3 0.15
Тосин Айегун 3 0.15
Крюезиу Мирлинд 3 0.15
Боранияшевич Никола 2 0.1
Крамер Блаж 2 0.1
Гогия Акакий 2 0.1
Rodrigo Pollero 2 0.1
Джемаили Блерим 1 0.05
Чорич Анте 1 0.05
Lindrit Kamberi 1 0.05
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Марграйттер Георг 5 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Герц Кристиан 4 0
Allan Arigoni 4 0
Djibril Diani 4 0
Гомес Тоте 4 0
Сене Кали 4 0
Пушич Петар 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 7 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Красничи Бледиан 4 1
Герреро Адрия 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Алити Фидан 4 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Крамер Блаж 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
11%
3
14%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
4
21%
6
29%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

15
17
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
6%
7
27%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
8
31%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

36
47
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
8%
10
21%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
8
22%
7
15%
31-45
9
25%
7
15%
46-60
4
11%
7
15%
61-75
6
17%
11
23%
76-90

Пропущено

28
27
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
4
14%
6
22%
61-75
9
32%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2
Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3
Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Базель 19 9 9 1 41 - 19 36
3. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Сьон 19 7 3 9 26 - 35 24
7. Грасcхоппер 20 5 8 7 33 - 31 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 20 2 6 12 19 - 43 12
10. Люцерн 19 1 8 10 20 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Dominik Schmid бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Красничи Бледиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 1:3 Цюрих онлайн


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