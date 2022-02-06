Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Стад де л'Об
41' Желтая карточкаАмаду Ибраим
43' Желтая карточкаТраоре Бубакар
Ход матча
41'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
14
Шамбос
Дилан
17
Делен
Тома
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
-
18 Илич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
32 Амаду ИбраимЗащитник
-
13 Канде ФалиЗащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибЗащитник
- Полузащитник
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Труа
Метц
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.22
|Бальде Мама
|3
|0.13
|Дингом Тристан
|2
|0.09
|Рами Адиль
|2
|0.09
|Тузгар Йоанн
|2
|0.09
|Рипар Рено
|1
|0.04
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.04
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.04
|Родригес Жерсон
|1
|0.04
|Домингес Брэндон
|1
|0.04
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.17
|Сентонз Фабьен
|4
|0.17
|Булая Фарид
|3
|0.13
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.13
|Нгетте Опа
|2
|0.09
|Сарр Пап
|1
|0.04
|Бронн Дилан
|1
|0.04
|Юдоль Матьё
|1
|0.04
|Траоре Бубакар
|1
|0.04
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|Куяте Кики
|1
|0.04
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|7
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Каборе Исса
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|4
|0
|Батлле Лоран
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|6
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Пажо Венсан
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
10 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
27%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
4
20%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
2
12%
6
25%
76-90
Забито
21
23
15 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
5
24%
5
22%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
6
29%
7
30%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
1
4%
76-90
Пропущено
30
44
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
13%
7
16%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
4
13%
8
18%
31-45
9
30%
9
20%
46-60
5
17%
4
9%
61-75
4
13%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1
Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2
Метц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1
Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|37 - 18
|43
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|44 - 29
|36
|5.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|6.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 27
|33
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 39
|22
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 54
|20
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 13
|21
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Бордо
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 30
|10
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 25
|9
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 0:0 Метц
Исход игры
Труа
55.6% (70)
Ничья
31.7% (40)
Метц
12.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
24% (30)
Меньше
76% (95)
Обе команды забьют
Да
51.2% (64)
Нет
48.8% (61)
Популярный счёт
1:0 Труа
39.7% (50)
1:1 Ничья
27% (34)
2:1 Труа
14.3% (18)
1:2 Метц
8.7% (11)
0:0 Ничья
4% (5)
0:1 Метц
4% (5)
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