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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Метц
0'
41' Желтая карточка
Амаду Ибраим
43' Желтая карточка
Траоре Бубакар
45'

Ход матча

41'
 
Амаду Ибраим
43'
 
Траоре Бубакар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 126
Труа 55.6% (70)
X 31.7% (40)
Метц 12.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Метц
2.65
3.28
3.55
Все Коэффициенты
Новости
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
2
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
14
Шамбос
Дилан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
16
Укиджа
Александр
17
Делен
Тома
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
14
Пажо
Венсан
8
Траоре
Бубакар
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
7
Ньяне
Ибраима
Труа
4-4-1-1
Метц
5-3-2

История личных встреч

Труа
Метц

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
ТМК
2:1
Л2
1:1
Л2
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л2
0:1
Л2
1:0
ТМС
3:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
2:1
К
2:3
Л2
0:1
ТМС
1:0
Л2
1:1
Л2
3:1
КЛ
3:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.22
Бальде Мама 3 0.13
Дингом Тристан 2 0.09
Рами Адиль 2 0.09
Тузгар Йоанн 2 0.09
Рипар Рено 1 0.04
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.17
Сентонз Фабьен 4 0.17
Булая Фарид 3 0.13
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.13
Нгетте Опа 2 0.09
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Маига Хабиб 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 7 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Каборе Исса 4 1
Сальмье Йоанн 4 0
Батлле Лоран 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Пажо Венсан 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
10 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
27%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
15%
4
20%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
2
12%
6
25%
76-90

Забито

21
23
15 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
5
24%
5
22%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
6
29%
7
30%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
1
4%
76-90

Пропущено

30
44
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
13%
7
16%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
4
13%
8
18%
31-45
9
30%
9
20%
46-60
5
17%
4
9%
61-75
4
13%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1
Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2
Метц
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1
Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца 0:0 Заявка 23 13 5 5 37 - 18 43
3. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
4. Страсбург 0:0 Заявка 23 10 6 7 44 - 29 36
5. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
6. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
7. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Нант 0:0 Заявка 23 9 6 8 30 - 27 33
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс 1:0 Заявка 23 6 9 8 23 - 27 27
15. Клермон 0:0 Заявка 23 5 7 11 22 - 39 22
16. Труа 0:0 Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 23 4 8 11 34 - 54 20
18. Метц 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
3. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
5. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
6. Страсбург 0:0 Заявка 12 6 3 3 26 - 13 21
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант 0:0 Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 13 18
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 0:1 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц 0:0 Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Нант 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Метц 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
13. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Бордо 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 30 10
17. Труа 0:0 Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 25 9
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Труа 55.6% (70)
X 31.7% (40)
Метц 12.7% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Метц
2.65
3.28
3.55
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Где смотреть матч Труа 0:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Труа 0:0 Метц

Исход игры
Труа
55.6% (70)
Ничья
31.7% (40)
Метц
12.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
24% (30)
Меньше
76% (95)
Обе команды забьют
Да
51.2% (64)
Нет
48.8% (61)
Популярный счёт
1:0 Труа
39.7% (50)
1:1 Ничья
27% (34)
2:1 Труа
14.3% (18)
1:2 Метц
8.7% (11)
0:0 Ничья
4% (5)
0:1 Метц
4% (5)
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