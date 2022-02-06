Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Стад Огюст Делон
39' Желтая карточкаХван Ый-Чжо
0:0
40' Не забитый пенальтиЭкитик Юго
1:0
40' ГолЭкитик Юго
Ход матча
39'
40'
0:0
40'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
22
Экитик
Юго
14
Менса
Гидеон
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Реймс
Бордо
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|8 (1)
|0.35
|Фас Ваут
|2
|0.09
|Кассама Морету
|2
|0.09
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|9
|0.39
|Элис Альберт
|8
|0.35
|Уден Реми
|3
|0.13
|Онана Жан
|2
|0.09
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.09
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|4
|2
|Матусива Азор
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
4
36%
2
14%
76-90
Пропущено
11
30
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
3
27%
10
33%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
5
45%
7
23%
61-75
0
0%
4
13%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
5
42%
2
11%
61-75
1
8%
7
39%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
27%
10
40%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
5
33%
4
16%
61-75
4
27%
6
24%
76-90
Забито
23
32
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
3
13%
7
22%
46-60
6
26%
3
9%
61-75
5
22%
9
28%
76-90
Пропущено
26
55
10 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
2
8%
2
4%
1-15
1
4%
5
9%
16-30
7
27%
20
36%
31-45
2
8%
7
13%
46-60
10
38%
11
20%
61-75
4
15%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0
Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0
Бордо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0
Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|37 - 18
|43
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|44 - 29
|36
|5.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|6.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 27
|33
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 39
|22
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 54
|20
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 13
|21
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Бордо
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 30
|10
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 25
|9
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Бордо
Исход игры
Реймс
41.3% (52)
Ничья
37.3% (47)
Бордо
21.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
41.6% (52)
Меньше
58.4% (73)
Обе команды забьют
Да
76% (95)
Нет
24% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (43)
2:1 Реймс
23.8% (30)
1:2 Бордо
15.1% (19)
1:0 Реймс
15.1% (19)
0:1 Бордо
5.6% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Реймс
1.6% (2)
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