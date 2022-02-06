Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
5:0
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
39' Желтая карточка
Хван Ый-Чжо
0:0
40' Не забитый пенальти
Экитик Юго
1:0
40' Гол
Экитик Юго
2:0
46' Гол
Манетси Маршал
3:0
59' Гол
Матусива Азор
4:0
62' Гол
Фас Ваут
72' Красная карточка
Игнатенко Даниил
5:0
76' Гол
Манетси Маршал
90'+4

Ход матча

26'
Ван Берген Митчелл
Туре Эль Билал
 
36'
Манетси Маршал
Кассама Морету
 
39'
 
Хван Ый-Чжо
40'
Экитик Юго
0:0
40'
Экитик Юго
1:0
46'
Локо Банзузи
Фокет Томас
 
46'
Манетси Маршал
2:0
59'
Матусива Азор
(Мбюкю Натанаэль)
3:0
62'
Фас Ваут
4:0
63'
 
Ньянг М'Байе
Уден Реми
63'
 
Дилросун Джавайро
Элис Альберт
63'
 
Игнатенко Даниил
Франсержио Родригес
70'
Адлен Мартин
Мбюкю Натанаэль
 
72'
 
Игнатенко Даниил
74'
 
Кватенг Энок
Пембеле Тимоте
76'
Манетси Маршал
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 126
Реймс 41.3% (52)
X 37.3% (47)
Бордо 21.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
32
Фокет
Томас
21
Матусива
Азор
23
Кассама
Морету
7
Туре
Эль
Билал
11
Мбюкю
Натанаэль
22
Экитик
Юго
16
Пуссен
Гаэтан
22
Пембеле
Тимоте
3
Медиуб
Абдель
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
23
Гилавоги
Жошуа
13
Франсержио
Родригес
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
Реймс
4-4-2
Бордо
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Бордо

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
ТМС
0:4
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.39
Фас Ваут 3 0.13
Манетси Маршал 3 0.13
Кассама Морету 2 0.09
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Мбюкю Натанаэль 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Бериша Валон 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 9 0.39
Элис Альберт 8 0.35
Уден Реми 3 0.13
Онана Жан 2 0.09
Бриан Джимми 2 (1) 0.09
Адли Ясин 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 4 2
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Фокет Томас 3 0
Манетси Маршал 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Хван Ый-Чжо 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
5
36%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

11
35
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
9%
2
6%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
3
27%
11
31%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
5
45%
8
23%
61-75
0
0%
5
14%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
5
42%
2
11%
61-75
1
8%
7
39%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
27%
10
40%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
5
33%
4
16%
61-75
4
27%
6
24%
76-90

Забито

28
32
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
5
18%
7
22%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
6
21%
9
28%
76-90

Пропущено

26
60
10 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 23
2
8%
2
3%
1-15
1
4%
5
8%
16-30
7
27%
21
35%
31-45
2
8%
9
15%
46-60
10
38%
12
20%
61-75
4
15%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0
Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0
Бордо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0
Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн 1:0 Заявка 23 11 4 8 42 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 34 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн 1:0 Заявка 12 8 1 3 26 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Бордо: 48%.
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Адли Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 48'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает пас партнеру.
  • Угловой
    47'
    Адли Ясин из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    46'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 46'
    Уден Реми нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Бузи Максим из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Адли Ясин.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фокет Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    45'
    Фокет Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    44'
    Франсержио Родригес из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Матусива Азор пострадал.
  • 43'
    Элис Альберт нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 43'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Бузи Максим из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 41'
    Уден Реми из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 41'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Экитик Юго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Экитик Юго взялся за удар, но Пуссен Гаэтан заблокировал его!
  • Желтая карточка
    39'
    Хван Ый-Чжо получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 39'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!
  • 38'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    37'
    ПЕНАЛЬТИ - Хван Ый-Чжо из команды Бордо привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Экитик Юго.
  • 37'
    Матусива Азор из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    37'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой слева.
  • Травма, повреждение
    36'
    Кассама Морету получил травму и заменен. Манетси Маршал выходит на поле.
  • 36'
    Должен был быть гол! Экитик Юго имел отличный шанс, но Гаэтан Пуссен не дал голу состоятся!
  • 36'
    Ван Берген Митчелл из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 58%, Бордо: 42%.
  • 35'
    Реймс контролирует мяч.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кассама Морету получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Кассама Морету на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Контроль мяча: Реймс: 58%, Бордо: 42%.
  • Офсайд
    31'
    Конан Гислен из команды Реймс в офсайде
  • 30'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Менса Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Бузи Максим из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Менса Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Кассама Морету из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Конан Гислен из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 28'
    Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Бузи Максим из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Туре Эль Билал получил травму и заменен. Ван Берген Митчелл выходит на поле.
  • 25'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Туре Эль Билал получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Бордо: 43%.
  • Травма, повреждение
    24'
    Туре Эль Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 23'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Франсержио Родригес из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 22'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Менса Гидеон из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 21'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Бузи Максим из команды Реймс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Экитик Юго не смог удачно сыграть.
  • 20'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 63%, Бордо: 37%.
  • 19'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо подал угловой справа.
  • 17'
    Франсержио Родригес мяч отрикошетил от ворот
  • 17'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Адли Ясин
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 66%, Бордо: 34%.
  • 15'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 15'
    Экитик Юго из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 15'
    Туре Эль Билал из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Фас Ваут делает длинную передачу вперед
  • 14'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Туре Эль Билал нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 13'
    Фокет Томас из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 13'
    Плохо сыграл Ахмедходжич Анел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 13'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Пембеле Тимоте атаковал сзади соперника. Это Натанаэль Мбуку заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Бордо начинает контратаку
  • 11'
    Медиуб Абдель из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 10'
    Бузи Максим из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 68%, Бордо: 32%.
  • 9'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 9'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Как он промахнулся? Экитик Юго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 8'
    Конан Гислен из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
  • 8'
    Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Элис Альберт наказан за толчок Конан Гислен
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 68%, Бордо: 32%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 5'
    Какой промах! Фас Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 4'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Элис Альберт из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Конан Гислен пострадал.
  • 3'
    Бузи Максим из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Кассама Морету из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Матусива Азор из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Экитик Юго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Реймс 41.3% (52)
X 37.3% (47)
Бордо 21.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Реймс 5:0 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Реймс 5:0 Бордо

Исход игры
Реймс
41.3% (52)
Ничья
37.3% (47)
Бордо
21.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
41.6% (52)
Меньше
58.4% (73)
Обе команды забьют
Да
76% (95)
Нет
24% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (43)
2:1 Реймс
23.8% (30)
1:0 Реймс
15.1% (19)
1:2 Бордо
15.1% (19)
0:1 Бордо
5.6% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Реймс
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 