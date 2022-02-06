Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Уден Реми нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

46' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Фокет Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Фокет Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Элис Альберт нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

42' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

42' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Реймс

41' Уден Реми из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Г О О О О Л - Экитик Юго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

39' После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой слева.

36' Должен был быть гол! Экитик Юго имел отличный шанс, но Гаэтан Пуссен не дал голу состоятся!

34' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Кассама Морету получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Кассама Морету на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Менса Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Менса Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Конан Гислен из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Бордо выполняет удар от ворот.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Эль Билал получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Туре Эль Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Реймс выполняет удар от ворот.

22' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Менса Гидеон из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

21' Бордо выполняет удар от ворот.

20' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бордо выполняет удар от ворот.

15' Натанаэль Мбуку из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Бордо выполняет удар от ворот.

13' Туре Эль Билал нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

13' Плохо сыграл Ахмедходжич Анел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Судья свистит. Пембеле Тимоте атаковал сзади соперника. Это Натанаэль Мбуку заработал своей команде штрафной

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бордо выполняет удар от ворот.

9' Как он промахнулся? Экитик Юго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Бордо

5' Какой промах! Фас Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

4' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матусива Азор из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бордо начинает с центра поля