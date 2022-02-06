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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Нант
0'
23' Желтая карточка
Чиривелья Педро
45'

Ход матча

23'
 
Чиривелья Педро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 125
Страсбург 71.2% (89)
X 19.2% (24)
Нант 9.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Нант
2.13
3.80
4.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
19
Каси
Антони
2
Гильберт
Фредерик
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
27
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
8
Уорис
Маджид
25
Ажорк
Людовик
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Страсбург
3-5-2
Нант
5-3-2

История личных встреч

Страсбург
Нант

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.43
Гамейро Кевин 8 (1) 0.35
Диалло Хабиб 8 (1) 0.35
Томассон Адриен 7 0.3
Уорис Маджид 2 0.09
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Льенар Димитри 1 0.04
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 8 0.35
Блас Людовик 7 (2) 0.3
Жиротто Андрей 5 0.22
Саймон Мозес 2 0.09
Чиривелья Педро 2 0.09
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Букари Осман 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Томассон Адриен 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Прчич Саньин 2 0
Льенар Димитри 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Жиротто Андрей 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Аппиа Деннис 2 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
4%
2
15%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
7
29%
29%
5
38%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
4
24%
7
41%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
2
12%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

41
30
16 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
1
2%
3
10%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
8
20%
4
13%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
8
20%
5
17%
61-75
12
29%
29%
7
23%
76-90

Пропущено

32
27
19 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
16%
6
22%
1-15
9
28%
2
7%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
2
6%
7
26%
61-75
7
22%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2
Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0
Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца 0:0 Заявка 23 13 5 5 37 - 18 43
3. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
4. Страсбург 0:0 Заявка 23 10 6 7 44 - 29 36
5. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
6. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
7. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Нант 0:0 Заявка 23 9 6 8 30 - 27 33
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс 1:0 Заявка 23 6 9 8 23 - 27 27
15. Клермон 0:0 Заявка 23 5 7 11 22 - 39 22
16. Труа 0:0 Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 23 4 8 11 34 - 54 20
18. Метц 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
3. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
5. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
6. Страсбург 0:0 Заявка 12 6 3 3 26 - 13 21
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант 0:0 Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 13 18
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 0:1 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц 0:0 Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Нант 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Метц 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
13. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Бордо 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 30 10
17. Труа 0:0 Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 25 9
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Страсбург 71.2% (89)
X 19.2% (24)
Нант 9.6% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Нант
2.13
3.80
4.90
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Где смотреть матч Страсбург 0:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Нант

Исход игры
Страсбург
71.4% (90)
Ничья
19% (24)
Нант
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
57.6% (72)
Меньше
42.4% (53)
Обе команды забьют
Да
73.6% (92)
Нет
26.4% (33)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
43.7% (55)
1:0 Страсбург
19.8% (25)
1:1 Ничья
15.9% (20)
1:2 Нант
5.6% (7)
3:1 Страсбург
4% (5)
0:2 Нант
3.2% (4)
2:0 Страсбург
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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