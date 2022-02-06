Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: де ла Мейно
23' Желтая карточкаЧиривелья Педро
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Страсбург
Нант
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.43
|Гамейро Кевин
|8 (1)
|0.35
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.35
|Томассон Адриен
|7
|0.3
|Уорис Маджид
|2
|0.09
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Льенар Димитри
|1
|0.04
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|8
|0.35
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.3
|Жиротто Андрей
|5
|0.22
|Саймон Мозес
|2
|0.09
|Чиривелья Педро
|2
|0.09
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Букари Осман
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Аппиа Деннис
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
4%
2
15%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
7
29%
29%
5
38%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
4
24%
7
41%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
2
12%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Забито
41
30
16 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
1
2%
3
10%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
8
20%
4
13%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
8
20%
5
17%
61-75
12
29%
29%
7
23%
76-90
Пропущено
32
27
19 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
16%
6
22%
1-15
9
28%
2
7%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
2
6%
7
26%
61-75
7
22%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2
Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0
Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|37 - 18
|43
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|44 - 29
|36
|5.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|6.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 27
|33
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 39
|22
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 54
|20
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 13
|21
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Бордо
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 30
|10
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 25
|9
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Нант
Исход игры
Страсбург
71.4% (90)
Ничья
19% (24)
Нант
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
57.6% (72)
Меньше
42.4% (53)
Обе команды забьют
Да
73.6% (92)
Нет
26.4% (33)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
43.7% (55)
1:0 Страсбург
19.8% (25)
1:1 Ничья
15.9% (20)
1:2 Нант
5.6% (7)
3:1 Страсбург
4% (5)
0:2 Нант
3.2% (4)
2:0 Страсбург
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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