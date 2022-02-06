Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

46' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Мутуссами Самуэль пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

44' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Чиривелья Педро из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Должен был быть гол! Блас Людовик имел отличный шанс, но Матц Зельс не дал голу состоятся!

43' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Нант

39' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Нант

37' Прчич Саньин из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

37' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

35' Игрок Ажорк Людовик из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Удар от ворот произведет Нант

34' Удар от ворот произведет Страсбург

33' Игрок Саймон Мозес из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Прчич Саньин из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

30' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

25' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Чиривелья Педро получил желтую карточку от судьи

23' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Матч возобновлен

18' Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ньямси Жерзино нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

18' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сиссоко Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Страсбург

11' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Какой шанс! Ажорк Людовик почти забил, но мяч вынесли с линии!

9' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Нант

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Нант начинает с центра поля