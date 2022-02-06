Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Страсбург вырывает победу

96' Льенар Димитри из команды Страсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Удар от ворот произведет Страсбург

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Жеббель Виллем из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Коко Маркус из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

90' Судье надоело, что Селс Матц тянет время и он наказал его горчичником

89' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Нант выполняет удар от ворот.

88' Удар от ворот произведет Страсбург

88' Нант выполняет удар от ворот.

87' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Беллегард Жан-Рикнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Дион Сахи из команды Страсбург делает пас партнеру.

84' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Дион Сахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Льенар Димитри получил желтую карточку от судьи

82' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дион Сахи и Томассон Адриен из команды Страсбург

82' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Страсбург

81' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Дион Сахи из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

79' Рефери не любит споров - именно за это Жеббель Виллем сейчас получил желтую

74' Г О О О О Л - Льенар Димитри забивает с левой ноги!

74' Плохо сыграл Фабио да Сильва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Саймон Мозес из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

70' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аппиа Деннис из команды Нант

69' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Нант

68' Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Дион Сахи

68' Жиротто Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

67' Люка Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Мутуссами Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Мутуссами Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Нант

63' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Нант

60' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

60' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

58' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

58' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Гильберт Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Судья подбегает и показывает Ньямси Жерзино из команды Страсбург отложенную желтую карточку за фол.

53' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Томассон Адриен из команды Страсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

52' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Нант

48' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Нант

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля