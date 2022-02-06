Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Стад де Мустуар
1:0
43' ГолСумано Самбу
45' Желтая карточкаВух Кристофер
Ход матча
43'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
32
Сумано
Самбу
16
Лека
Жан-Луи
22
Саид
Уэсли
15
Мюинга
Арно
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сумано СамбуНападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Меите БамоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
-
15 Мюинга АрноПолузащитник
-
10 Какута ГаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лорьян
Ланс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.17
|Моффи Теремас
|3 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|3
|0.13
|Сумано Самбу
|3
|0.13
|Лапорт Жульен
|2
|0.09
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|6
|0.26
|Мюинга Арно
|6 (1)
|0.26
|Саид Уэсли
|5
|0.22
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.17
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.17
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.13
|Клаусс Жонатан
|2
|0.09
|Какута Гаэль
|2
|0.09
|Кошта Давид
|1
|0.04
|Банза Симон
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|5
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|8
|0
|Дансо Кевин
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Сотока Флориан
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
22%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
4
44%
3
14%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Пропущено
28
10
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
11%
1
10%
1-15
5
18%
1
10%
16-30
5
18%
4
40%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
5
18%
2
20%
76-90
Забито
19
35
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
4
21%
5
14%
1-15
4
21%
5
14%
16-30
3
16%
6
17%
31-45
3
16%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
4
21%
8
23%
76-90
Пропущено
37
31
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
4
11%
5
16%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
5
14%
10
32%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
9
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1
Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2
Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0
Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|5.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|6.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Ланс
|0:1 Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 32
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 38
|20
|19.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|6.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|7.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|14.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 21
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Ланс
Исход игры
Лорьян
14.7% (19)
Ничья
27.1% (35)
Ланс
58.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
69.53% (89)
Нет
30.47% (39)
Популярный счёт
1:2 Ланс
35.7% (46)
1:1 Ничья
23.3% (30)
0:1 Ланс
18.6% (24)
1:0 Лорьян
7% (9)
2:1 Лорьян
6.2% (8)
0:2 Ланс
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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