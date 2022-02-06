Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:0
Перерыв

Стадион:
Ланс
0'
1:0
43' Гол
Сумано Самбу
45' Желтая карточка
Вух Кристофер

Ход матча

30'
 
Вух Кристофер
Гради Жонатан
43'
Сумано Самбу
(Лорьенте Арман)
1:0
45'
 
Вух Кристофер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 129
Лорьян 14.7% (19)
X 27.1% (35)
Ланс 58.1% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ланс
3.90
3.45
2.42
Все Коэффициенты
Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
32
Сумано
Самбу
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
6
Берг
Патрик
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
22
Саид
Уэсли
15
Мюинга
Арно
10
Какута
Гаэль
Лорьян
4-1-4-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Ланс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.17
Моффи Теремас 3 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.13
Сумано Самбу 3 0.13
Лапорт Жульен 2 0.09
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 6 0.26
Мюинга Арно 6 (1) 0.26
Саид Уэсли 5 0.22
Франковски Пшемыслав 4 0.17
Сотока Флориан 4 (2) 0.17
Ганаго Игнатиус 3 0.13
Клаусс Жонатан 2 0.09
Какута Гаэль 2 0.09
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 4 1
Гради Жонатан 5 0
Дукуре Шейк 3 1
Сотока Флориан 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Айдара Массадио 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
22%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
4
44%
3
14%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

28
10
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
11%
1
10%
1-15
5
18%
1
10%
16-30
5
18%
4
40%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
5
18%
2
20%
76-90

Забито

19
35
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
4
21%
5
14%
1-15
4
21%
5
14%
16-30
3
16%
6
17%
31-45
3
16%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
4
21%
8
23%
76-90

Пропущено

37
31
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
4
11%
5
16%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
5
14%
10
32%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
9
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1
Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2
Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0
Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
4. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
5. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
6. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
7. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс 0:1 Заявка 23 9 6 8 36 - 32 33
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Лорьян 1:0 Заявка 23 4 8 11 19 - 38 20
19. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
3. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
5. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
6. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
7. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс 0:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян 1:0 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
14. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
15. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
19. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс 0:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 21 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
12. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
13. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян 1:0 Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Ланс: 60%.
  • 47'
    Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • Желтая карточка
    46'
    Вух Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    46'
    Вух Кристофер из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Лорьенте Арман.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мюинга Арно из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Инносент Бонке из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Айдара Массадио пострадал.
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ланс: 59%.
  • 43'
    Лорьенте Арман сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Sambou Soumano забивает с правой ноги!
  • 43'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 41'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 38%, Ланс: 62%.
  • 40'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Мендес Убулан из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 40'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Мендес Убулан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Монкондю Томас из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Sambou Soumano из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 40'
    Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 39'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 38'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Офсайд
    36'
    Саид Уэсли из команды Ланс в офсайде
  • 36'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 35'
    Айдара Массадио из команды Ланс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 35%, Ланс: 65%.
  • 34'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 34'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 32'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Офсайд
    31'
    Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 36%, Ланс: 64%.
  • 30'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Гради Жонатан получил травму и заменен. Вух Кристофер выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 27'
    Саид Уэсли из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 25'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 38%, Ланс: 62%.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 24'
    Мюинга Арно из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 23'
    Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Какута Гаэль из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 21'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лорьян: 34%, Ланс: 66%.
  • 20'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мендес Убулан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    18'
    Клаусс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 18'
    Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Саид Уэсли из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Буасгар Кентен наказан за толчок Айдара Массадио
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 24%, Ланс: 76%.
  • 14'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 14'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс направляет мяч в штрафную площадку, но Дрейер Маттье выбегает и ловит мяч
  • 14'
    Саид Уэсли из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 13'
    Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 11'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 29%, Ланс: 71%.
  • 10'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 10'
    Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Клаусс Жонатан делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • 9'
    Мендес Убулан ошибается в защите.
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Инносент Бонке из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Какута Гаэль.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Sambou Soumano из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    6'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 6'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Ланс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 18%, Ланс: 82%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Берг Патрик из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Ле Гофф Венсан.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Sambou Soumano наказан за толчок Медина Факундо
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Лорьян 14.7% (19)
X 27.1% (35)
Ланс 58.1% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ланс
3.90
3.45
2.42
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Новости
Где смотреть матч Лорьян 1:0 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Ланс

Исход игры
Лорьян
14.7% (19)
Ничья
27.1% (35)
Ланс
58.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
69.53% (89)
Нет
30.47% (39)
Популярный счёт
1:2 Ланс
35.7% (46)
1:1 Ничья
23.3% (30)
0:1 Ланс
18.6% (24)
1:0 Лорьян
7% (9)
2:1 Лорьян
6.2% (8)
0:2 Ланс
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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Лорьян
Ланс

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