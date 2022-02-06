Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Вух Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Г О О О О Л - Sambou Soumano забивает с правой ноги!

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Лорьян

41' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ланс выполняет удар от ворот.

40' Мендес Убулан из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Sambou Soumano из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Лорьян

25' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Лорьян

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Клаусс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Sambou Soumano из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

13' Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

8' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Клаусс Жонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Ланс выполняет удар от ворот.

6' Sambou Soumano из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

6' Sambou Soumano из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Sambou Soumano из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Sambou Soumano наказан за толчок Медина Факундо

1' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ланс начинает с центра поля