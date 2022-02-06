Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Клермон
0'
27' Желтая карточка
Будауи Хишем
45'+2

Ход матча

27'
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 129
Ницца 97.7% (126)
X 2.3% (3)
Клермон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Клермон
1.92
4.10
5.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
5
Данилюк
Флавиус
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
Ницца
4-4-2
Клермон
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.43
Дольберг Каспер 7 (2) 0.3
Делор Анди 6 (1) 0.26
Тюрам Кефрен 3 0.13
Клюйверт Джастин 2 0.09
Аталь Юсеф 2 0.09
Будауи Хишем 2 0.09
Гессан Эванн 1 0.04
Бар Мельвен 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Ндой Дан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.39
Рашани Эльбасан 4 0.17
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Тодибо Жан-Клер 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Будауи Хишем 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 6 1
Гастьен Йоан 4 2
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Доссу Жодель 2 0
Зедатка Аким 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Сейду Алиду 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
13%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
5
31%
5
56%
76-90

Пропущено

13
26
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
6
23%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
5
38%
6
23%
76-90

Забито

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
20%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
8
40%
1
7%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
3
60%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

36
23
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
6
17%
3
13%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
6
17%
5
22%
46-60
5
14%
5
22%
61-75
13
36%
6
26%
76-90

Пропущено

18
38
11 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
1
6%
3
8%
1-15
5
28%
6
16%
16-30
5
28%
8
21%
31-45
1
6%
8
21%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
5
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3
Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0
Клермон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0
Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца 0:0 Заявка 23 13 5 5 37 - 18 43
3. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
4. Страсбург 0:0 Заявка 23 10 6 7 44 - 29 36
5. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
6. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
7. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Нант 0:0 Заявка 23 9 6 8 30 - 27 33
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс 1:0 Заявка 23 6 9 8 23 - 27 27
15. Клермон 0:0 Заявка 23 5 7 11 22 - 39 22
16. Труа 0:0 Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 23 4 8 11 34 - 54 20
18. Метц 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
3. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
5. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
6. Страсбург 0:0 Заявка 12 6 3 3 26 - 13 21
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант 0:0 Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 13 18
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 0:1 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц 0:0 Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Нант 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Метц 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
13. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Бордо 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 30 10
17. Труа 0:0 Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 25 9
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Ницца 97.7% (126)
X 2.3% (3)
Клермон 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Клермон
1.92
4.10
5.80
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Новости
Где смотреть матч Ницца 0:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:0 Клермон

Исход игры
Ницца
97.7% (127)
Ничья
2.3% (3)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (50)
Меньше
60% (75)
Обе команды забьют
Да
36.8% (46)
Нет
63.2% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
37.7% (49)
2:1 Ницца
21.5% (28)
1:0 Ницца
17.7% (23)
3:1 Ницца
11.5% (15)
3:0 Ницца
3.1% (4)
4:0 Ницца
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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