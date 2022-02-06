Первый тайм

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ницца выполняет удар от ворот.

46' Как он промахнулся? Байо Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Абдул-Самед Салис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Удар от ворот произведет Клермон

43' Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Сейду Алиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф , обводя своих соперников

41' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

40' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джоко Упарин из команды Клермон

40' Должен был быть гол! Гуйри Амин имел отличный шанс, но Упарин Джоко не дал голу состоятся!

39' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Абдул-Самед Салис из команды Клермон навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ницца выполняет удар от ворот.

36' Отличные скиллы показывает Рашани Эльбасан , обводя своих соперников

35' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Отличный пас сделал Делор Анди из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Рашани Эльбасан из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

27' Н'Симба Виталь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Будауи Хишем совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Клермон выполняет удар от ворот.

26' Плохо сыграл Джоко Упарин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Плохо сыграл Сейду Алиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Абдул-Самед Салис нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.

24' Отличные скиллы показывает Доссу Жодель , обводя своих соперников

23' Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Доссу Жодель получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Клермон выполняет удар от ворот.

18' Будауи Хишем из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Игрок Будауи Хишем из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

14' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джоко Упарин из команды Клермон

14' Ницца выполняет удар от ворот.

14' Маньен Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Абдул-Самед Салис из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данте Бонфим из команды Ницца

12' Ницца выполняет удар от ворот.

11' Н'Симба Виталь из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бар Мельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

9' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

7' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорошую попытку сделал Маньен Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Абдул-Самед Салис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Плохо сыграл Сейду Алиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

4' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аталь Юсеф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля