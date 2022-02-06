Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Альянц Ривьера
27' Желтая карточкаБудауи Хишем
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Менди АриалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Ницца
Клермон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.43
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.3
|Делор Анди
|6 (1)
|0.26
|Тюрам Кефрен
|3
|0.13
|Клюйверт Джастин
|2
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.09
|Будауи Хишем
|2
|0.09
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.39
|Рашани Эльбасан
|4
|0.17
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|6
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|1
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|6
|1
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Доссу Жодель
|2
|0
|Зедатка Аким
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Сейду Алиду
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
13%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
5
31%
5
56%
76-90
Пропущено
13
26
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
6
23%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
5
38%
6
23%
76-90
Забито
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
20%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
8
40%
1
7%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
3
60%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
36
23
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
6
17%
3
13%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
6
17%
5
22%
46-60
5
14%
5
22%
61-75
13
36%
6
26%
76-90
Пропущено
18
38
11 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
1
6%
3
8%
1-15
5
28%
6
16%
16-30
5
28%
8
21%
31-45
1
6%
8
21%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
5
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3
Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0
Клермон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0
Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|37 - 18
|43
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|44 - 29
|36
|5.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|6.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 27
|33
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 39
|22
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 54
|20
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 13
|21
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Бордо
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 30
|10
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 25
|9
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Клермон
Исход игры
Ницца
97.7% (127)
Ничья
2.3% (3)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (50)
Меньше
60% (75)
Обе команды забьют
Да
36.8% (46)
Нет
63.2% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
37.7% (49)
2:1 Ницца
21.5% (28)
1:0 Ницца
17.7% (23)
3:1 Ницца
11.5% (15)
3:0 Ницца
3.1% (4)
4:0 Ницца
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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