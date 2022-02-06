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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:1
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
26' Желтая карточка
Будауи Хишем
53' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
0:1
77' Гол
Рашани Эльбасан
90'+6

Ход матча

26'
Будауи Хишем
 
53'
 
Рашани Эльбасан
56'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
64'
 
Аллевина Джим
Доссу Жодель
64'
 
Киэ Грежон
Байо Мохамед
72'
Браими Билаль
Клюйверт Джастин
 
73'
Клод-Морис Алексис
Лемина Марио
 
77'
0:1
Рашани Эльбасан
(Аллевина Джим)
77'
Гессан Эванн
Гуйри Амин
 
77'
Шнайдерлин Морган
Будауи Хишем
 
85'
 
Фожо Жером
Зедатка Аким
85'
 
Менди Ариал
Рашани Эльбасан
85'
 
Бертомье Жезон
Маньен Йоанн

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Ницца 97.7% (127)
X 2.3% (3)
Клермон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
5
Данилюк
Флавиус
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
Ницца
4-4-2
Клермон
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.43
Дольберг Каспер 7 (2) 0.3
Делор Анди 6 (1) 0.26
Тюрам Кефрен 3 0.13
Клюйверт Джастин 2 0.09
Аталь Юсеф 2 0.09
Будауи Хишем 2 0.09
Гессан Эванн 1 0.04
Бар Мельвен 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Ндой Дан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.39
Рашани Эльбасан 5 0.22
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Аллевина Джим 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Тодибо Жан-Клер 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Будауи Хишем 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 6 1
Гастьен Йоан 4 2
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Доссу Жодель 2 0
Зедатка Аким 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Сейду Алиду 0 1
Унтонджи Седрик 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
6
60%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
5
36%
6
23%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
6
43%
6
23%
76-90

Забито

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
20%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
8
40%
1
7%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
3
60%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

36
24
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
6
17%
3
13%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
6
17%
5
21%
46-60
5
14%
5
21%
61-75
13
36%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
38
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
1
5%
3
8%
1-15
5
26%
6
16%
16-30
5
26%
8
21%
31-45
1
5%
8
21%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
6
32%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3
Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0
Клермон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0
Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн 1:0 Заявка 23 11 4 8 42 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 34 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн 1:0 Заявка 12 8 1 3 26 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Ницца 97.7% (127)
X 2.3% (3)
Клермон 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Ницца 0:1 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:1 Клермон

Исход игры
Ницца
97.7% (127)
Ничья
2.3% (3)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (50)
Меньше
60% (75)
Обе команды забьют
Да
36.8% (46)
Нет
63.2% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
37.7% (49)
2:1 Ницца
21.5% (28)
1:0 Ницца
17.7% (23)
3:1 Ницца
11.5% (15)
3:0 Ницца
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
4:0 Ницца
1.5% (2)
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