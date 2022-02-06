Второй тайм

96' Рашани Эльбасан из команды Клермон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Клермон вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

95' Билал Браими из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...

94' Делор Анди из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Билал Браими из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

94' Шнайдерлин Морган из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Клермон

93' Менди Ариал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Отличные скиллы показывает Гессан Эванн , обводя своих соперников

92' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок Гессан Эванн из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игрок Тюрам Кефрен из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

89' Отличные скиллы показывает Тюрам Кефрен , обводя своих соперников

89' Удар от ворот произведет Клермон

88' Билал Браими из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

88' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Аллевина Джим пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

87' Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Лотомба Жордан нанес удар головой, но Упарин Джоко спокойно отбил мяч.

83' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Аллевина Джим из команды Клермон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

82' Абдул-Самед Салис из команды Клермон навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

81' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Клермон выполняет удар от ворот.

77' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

75' Билал Браими из команды Ницца в офсайде

75' Билал Браими из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...

75' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Н'Симба Виталь из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

73' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Билал Браими

72' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Клермон выполняет удар от ворот.

70' Игрок Будауи Хишем из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Клермон выполняет удар от ворот.

68' Клюйверт Джастин из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Отличные скиллы показывает Будауи Хишем , обводя своих соперников

66' Игрок Лотомба Жордан из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Игрок Аллевина Джим из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Ницца выполняет удар от ворот.

65' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Игрок Доссу Жодель из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

62' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Ницца выполняет удар от ворот.

59' Рашани Эльбасан из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

59' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ницца выполняет удар от ворот.

56' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Отличные скиллы показывает Доссу Жодель , обводя своих соперников

55' Рашани Эльбасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Аталь Юсеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Аталь Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Рашани Эльбасан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Клюйверт Джастин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

49' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Симба Виталь получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Н'Симба Виталь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок Делор Анди из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Рашани Эльбасан нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля