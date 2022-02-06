Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
ПСЖ
0'
0:1
10' Гол
Данилу Перейра
11'

Ход матча

10'
0:1
Данилу Перейра

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 145
Лилль 6.2% (9)
X 16.6% (24)
ПСЖ 77.2% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
ПСЖ
5.50
4.30
1.71
Все Коэффициенты
Новости
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
11
Бен
Арфа
Хатем
9
Дэвид
Джонатан
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
15
Данилу
Перейра
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
11
Ди
Мария
Анхель
Лилль
4-4-2
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

34 матча

17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.55
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.23
Андре Бенжамин 2 0.09
Ботман Свен 2 0.09
Саншеш Ренату 1 0.05
Лихаджи Исаак 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Мандава Рейнилду 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 11 (2) 0.5
Икарди Мауро 4 0.18
Ди Мария Анхель 3 0.14
Хакими Ашраф 3 0.14
Неймар 3 (1) 0.14
Эррера Андер 3 0.14
Гуэйе Идрисса 3 0.14
Маркиньос Маркос 3 0.14
Дракслер Юлиан 2 0.09
Данилу Перейра 2 0.09
Керер Тило 2 0.09
Месси Лионель 1 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Верратти Марко 1 0.05
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 1
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Шека 6 0
Челик Зеки 6 0
Саншеш Ренату 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 0
Мбаппе Килиан 5 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
5
26%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
8%
7
37%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Забито

17
25
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
24%
4
16%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Забито

29
44
21 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
21%
5
11%
1-15
6
21%
8
18%
16-30
9
31%
7
16%
31-45
3
10%
2
5%
46-60
0
0%
9
20%
61-75
5
17%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
26%
6
30%
31-45
1
3%
3
15%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
9
29%
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2
Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1
Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 23 17 5 1 47 - 18 56
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 23 11 4 8 43 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль 0:1 Заявка 23 8 8 7 30 - 31 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль 0:1 Заявка 11 5 4 2 14 - 12 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. ПСЖ 1:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 12 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Лилль 0:1 Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ДАНИЛУ!!! Грубейшая ошибка Грбича. Мендеш слева прострелил к воротам. Грбич на выходе забрал мяч, но неожиданно его выпустил. Подоспевший Данилу с метра катнул сферу в сетку.
  • Фол, нарушение
    10'
    Онана в центре поля сбил Месси.
  • Угловой
    9'
    Бамба от углового флага навесил на Онана, который головой пробил выше влорот.
  • 8'
    Веа справа сделал пас в штрафную площадь на Бен Арфа, чей удар заблокировал Кимпембе.
  • 7'
    Андре по правому флангу не решился идти вперёд. Хозяева пока больше делают передачи поперёк и назад.
  • 6'
    "Лилль" провёл всего одну атаку левым флангом, которая ничем интересным не завершилась.
  • 5'
    Мендеш слева в штрафной площади получил мяч, но вместо удара прострелил к дальней штанге, где партнёров не было.
  • 4'
    Мбаппе слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на Месси в центр. Фонте перехватил передачу Килиана.
  • 3'
    Парижане первые минуты встречи проводят на своей половине поля. Длинный заброс вперёд на Мбаппе не получился точным.
  • 2'
    "Лилль" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "ПСЖ" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Пьер Моруа"!
  • Первый тайм
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 34%, ПСЖ: 66%.
  • 10'
    Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Данилу Перейра первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 10'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 10'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Нуну Мендеш, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    9'
    Амаду Онана из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Месси Лионель.
  • 9'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Шанс! Амаду Онана из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    8'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 7'
    Бен Арфа Хатем имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 7'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Хакими Ашраф из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 32%, ПСЖ: 68%.
  • 4'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 4'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Нуну Мендеш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 3'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Дэвид Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Данилу Перейра
  • 3'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Бен Арфа Хатем задерживает мяч рукой
  • 2'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Кимпембе Преснел делает длинную передачу вперед
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:1 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:1 ПСЖ

Исход игры
Лилль
6.3% (9)
Ничья
16.8% (24)
ПСЖ
76.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
67.74% (84)
Меньше
32.26% (40)
Обе команды забьют
Да
79.03% (98)
Нет
20.97% (26)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
44.8% (64)
1:1 Ничья
11.9% (17)
0:1 ПСЖ
8.4% (12)
1:3 ПСЖ
5.6% (8)
0:2 ПСЖ
4.9% (7)
2:1 Лилль
2.8% (4)
0:3 ПСЖ
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Лилль
ПСЖ

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