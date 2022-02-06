Андре по правому флангу не решился идти вперёд. Хозяева пока больше делают передачи поперёк и назад.

Веа справа сделал пас в штрафную площадь на Бен Арфа, чей удар заблокировал Кимпембе.

Бамба от углового флага навесил на Онана, который головой пробил выше влорот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДАНИЛУ!!! Грубейшая ошибка Грбича. Мендеш слева прострелил к воротам. Грбич на выходе забрал мяч, но неожиданно его выпустил. Подоспевший Данилу с метра катнул сферу в сетку.

6' "Лилль" провёл всего одну атаку левым флангом, которая ничем интересным не завершилась.

5' Мендеш слева в штрафной площади получил мяч, но вместо удара прострелил к дальней штанге, где партнёров не было.

4' Мбаппе слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на Месси в центр. Фонте перехватил передачу Килиана.

3' Парижане первые минуты встречи проводят на своей половине поля. Длинный заброс вперёд на Мбаппе не получился точным.

2' "Лилль" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "ПСЖ" - в белой форме.