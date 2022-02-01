Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Пьер Моруа
История личных встреч
Лилль
ПСЖ
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
34 матча
17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.55
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.23
|Андре Бенжамин
|2
|0.09
|Ботман Свен
|2
|0.09
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Лихаджи Исаак
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Джало Тьягу
|1
|0.05
|Шека
|1
|0.05
|Иконе Жонатан
|1
|0.05
|Мандава Рейнилду
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|0.5
|Икарди Мауро
|4
|0.18
|Ди Мария Анхель
|3
|0.14
|Хакими Ашраф
|3
|0.14
|Неймар
|3 (1)
|0.14
|Эррера Андер
|3
|0.14
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.14
|Маркиньос Маркос
|3
|0.14
|Дракслер Юлиан
|2
|0.09
|Данилу Перейра
|2
|0.09
|Керер Тило
|2
|0.09
|Месси Лионель
|1
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|Рамос Серхио
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Верратти Марко
|1
|0.05
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|1
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Шека
|6
|0
|Челик Зеки
|6
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
19
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
5
26%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
8%
7
37%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Забито
17
25
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
24%
4
16%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
24%
6
24%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Забито
29
44
21 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
21%
5
11%
1-15
6
21%
8
18%
16-30
9
31%
7
16%
31-45
3
10%
2
5%
46-60
0
0%
9
20%
61-75
5
17%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
31
20
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
26%
6
30%
31-45
1
3%
3
15%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
9
29%
29%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2
Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1
Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 19
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|31 - 28
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Монпелье
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|8.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|9.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Исход игры
Лилль
6.4% (3)
Ничья
14.9% (7)
ПСЖ
78.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.9% (23)
1:1 Ничья
14.9% (7)
0:2 ПСЖ
12.8% (6)
0:1 ПСЖ
8.5% (4)
1:3 ПСЖ
6.4% (3)
2:1 Лилль
4.3% (2)
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