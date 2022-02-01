  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 47
Лилль 6.4% (3)
X 14.9% (7)
ПСЖ 78.7% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
ПСЖ
4.33
3.94
1.93
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

34 матча

17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.55
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.23
Андре Бенжамин 2 0.09
Ботман Свен 2 0.09
Саншеш Ренату 1 0.05
Лихаджи Исаак 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Мандава Рейнилду 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 11 (2) 0.5
Икарди Мауро 4 0.18
Ди Мария Анхель 3 0.14
Хакими Ашраф 3 0.14
Неймар 3 (1) 0.14
Эррера Андер 3 0.14
Гуэйе Идрисса 3 0.14
Маркиньос Маркос 3 0.14
Дракслер Юлиан 2 0.09
Данилу Перейра 2 0.09
Керер Тило 2 0.09
Месси Лионель 1 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Верратти Марко 1 0.05
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 1
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Шека 6 0
Челик Зеки 6 0
Саншеш Ренату 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 0
Мбаппе Килиан 5 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
5
26%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
8%
7
37%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Забито

17
25
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
24%
4
16%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Забито

29
44
21 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
21%
5
11%
1-15
6
21%
8
18%
16-30
9
31%
7
16%
31-45
3
10%
2
5%
46-60
0
0%
9
20%
61-75
5
17%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
26%
6
30%
31-45
1
3%
3
15%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
9
29%
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2
Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1
Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 22 11 7 4 31 - 19 40
4. Лион Заявка 22 9 8 5 31 - 28 35
5. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Монпелье Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
8. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
9. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 22 3 6 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
4. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
5. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Лилль 6.4% (3)
    X 14.9% (7)
    ПСЖ 78.7% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    4.33
    3.94
    1.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лилль - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    6.4% (3)
    Ничья
    14.9% (7)
    ПСЖ
    78.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    48.9% (23)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    0:2 ПСЖ
    12.8% (6)
    0:1 ПСЖ
    8.5% (4)
    1:3 ПСЖ
    6.4% (3)
    2:1 Лилль
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лилль
    ПСЖ

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     