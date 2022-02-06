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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Брест
0'
1' Желтая карточка
Мартин Йонас
1:0
20' Гол
Лаборд Гаэтан
27'

Ход матча

1'
Мартин Йонас
 
20'
Лаборд Гаэтан
(Майер Ловро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 129
Ренн 92.2% (119)
X 5.4% (7)
Брест 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Брест
1.50
4.60
6.61
Все Коэффициенты
Новости
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
26
Ле
Дуарон
Жереми
Ренн
4-3-3
Брест
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Брест

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 10 0.43
Лаборд Гаэтан 7 0.3
Сулемана Камалдин 4 0.17
Буриго Бенжамен 3 0.13
Трюффер Адриен 3 0.13
Гирасси Серу 3 0.13
Тэт Флавьен 2 0.09
Агер Наиф 2 0.09
Майер Ловро 1 0.04
Траоре Амари 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.3
Онора Франк 6 0.26
Ле Дуарон Жереми 5 0.22
Мунье Стив 5 (1) 0.22
Кардона Ирвин 2 0.09
Шардонне Брендан 2 0.09
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Маньетти Уго 4 0
Агум Люсьен 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
8%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
6
24%
5
33%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
4
27%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Забито

40
29
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
8%
3
10%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
4
10%
8
28%
61-75
11
28%
6
21%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
0
0%
4
13%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
5
23%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1
Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0
Брест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3
Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн 1:0 Заявка 23 11 4 8 42 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 34 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн 1:0 Заявка 12 8 1 3 26 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 28'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Сантамария Батист наказан за толчок Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
  • 25'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 25'
    Опасность! Терье Мартен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 24'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 23'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Мелинг Биргер из команды Ренн пасует в штрафную, но Бизот Марко выходит и ловит мяч.
  • 23'
    Плохо сыграл Белькебла Арис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    23'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой справа.
  • 23'
    Опасность предотвращена - Эрей Кристоф из команды Брест вступил в отбор удачно
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 20'
    Майер Ловро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    ГОООООЛ - Лаборд Гаэтан Ренн забивает ударом головой
  • 20'
    Майер Ловро из команды Ренн делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 20'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 20'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
  • 19'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Онора Франк из команды Брест пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    15'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 80%, Брест: 20%.
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 14'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 14'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 12'
    Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 12'
    Терье Мартен нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.
  • 12'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мунье Стив задерживает мяч рукой
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 75%, Брест: 25%.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 9'
    Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 6'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Брест контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 88%, Брест: 12%.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Белайли Юсеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Онора Франк пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    1'
    Мартин Йонас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
  • 1'
    Мартин Йонас ошибается в защите.
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Ренн 92.2% (119)
X 5.4% (7)
Брест 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Брест
1.50
4.60
6.61
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Где смотреть матч Ренн 1:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Ренн 1:0 Брест

Исход игры
Ренн
92.2% (119)
Ничья
5.4% (7)
Брест
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (53)
Меньше
58.27% (74)
Обе команды забьют
Да
45.67% (58)
Нет
54.33% (69)
Популярный счёт
2:1 Ренн
35.7% (46)
1:0 Ренн
33.3% (43)
2:0 Ренн
18.6% (24)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:1 Ренн
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Ренн
Брест

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