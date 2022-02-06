Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
2:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1' Желтая карточка
Мартин Йонас
1:0
20' Гол
Лаборд Гаэтан
31' Желтая карточка
Сантамария Батист
52' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
59' Желтая карточка
Терье Мартен
2:0
90' Гол
Терье Мартен
90'+4

Ход матча

1'
Мартин Йонас
 
20'
Лаборд Гаэтан
(Майер Ловро)
1:0
31'
Сантамария Батист
 
46'
 
Дель Кастильо Ромен
Мунье Стив
52'
 
Дель Кастильо Ромен
59'
Терье Мартен
 
60'
 
Кардона Ирвин
Белайли Юсеф
60'
 
Сатриано Мартин
Ле Дуарон Жереми
80'
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
 
80'
Сулемана Камалдин
Буриго Бенжамен
 
86'
Трюффер Адриен
Майер Ловро
 
89'
Баде Луак
Омари Вармед
 
90'
Терье Мартен
(Баде Луак)
2:0
90'
 
Саид Рафики
Онора Франк
90'
 
Мбок Хианга
Маньетти Уго

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 129
Ренн 92.2% (119)
X 5.4% (7)
Брест 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
26
Ле
Дуарон
Жереми
Ренн
4-3-3
Брест
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Брест

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 11 0.48
Лаборд Гаэтан 8 0.35
Сулемана Камалдин 4 0.17
Буриго Бенжамен 3 0.13
Трюффер Адриен 3 0.13
Гирасси Серу 3 0.13
Тэт Флавьен 2 0.09
Агер Наиф 2 0.09
Майер Ловро 1 0.04
Траоре Амари 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.3
Онора Франк 6 0.26
Ле Дуарон Жереми 5 0.22
Мунье Стив 5 (1) 0.22
Кардона Ирвин 2 0.09
Шардонне Брендан 2 0.09
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Докю Жереми 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Маньетти Уго 4 0
Агум Люсьен 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
7%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
22%
3
20%
31-45
6
22%
5
33%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
5
29%
29%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Забито

42
29
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
7%
3
10%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
8
19%
5
17%
46-60
4
10%
8
28%
61-75
12
29%
6
21%
76-90

Пропущено

22
34
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
0
0%
4
12%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
6
27%
5
15%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
5
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1
Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0
Брест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3
Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 23 11 4 8 43 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Ренн: 73%, Брест: 27%.
  • 45'
    Брест пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 73%, Брест: 27%.
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 43'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Белайли Юсеф из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Брест пытается что-то создать.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 42'
    Близко! Терье Мартен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Белайли Юсеф пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
  • 40'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Майер Ловро из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Буриго Бенжамен нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.
  • 39'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Бизот Марко из команды Брест сделал отличный сейв!
  • 39'
    Лаборд Гаэтан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 39'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 38'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Терье Мартен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Маньетти Уго пострадал.
  • 36'
    Агер Наиф из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • Угловой
    36'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой справа.
  • 35'
    Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Лаборд Гаэтан из штрафной площади.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Брест: 30%.
  • 35'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 35'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    34'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде
  • 33'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Опасность! Лаборд Гаэтан из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 33'
    Эрей Кристоф ошибается в защите.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Брест пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    31'
    Сантамария Батист из команды Ренн получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья свистит. Сантамария Батист атаковал сзади соперника. Это Пьер-Габриэль Ронаэль заработал своей команде штрафной
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 74%, Брест: 26%.
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 29'
    Брест контролирует мяч.
  • 28'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Сантамария Батист наказан за толчок Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
  • 25'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 25'
    Опасность! Терье Мартен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 24'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 23'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Мелинг Биргер из команды Ренн пасует в штрафную, но Бизот Марко выходит и ловит мяч.
  • 23'
    Плохо сыграл Белькебла Арис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    23'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой справа.
  • 23'
    Опасность предотвращена - Эрей Кристоф из команды Брест вступил в отбор удачно
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 20'
    Майер Ловро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    ГОООООЛ - Лаборд Гаэтан Ренн забивает ударом головой
  • 20'
    Майер Ловро из команды Ренн делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 20'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 20'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
  • 19'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Онора Франк из команды Брест пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    15'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 80%, Брест: 20%.
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 14'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 14'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 12'
    Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 12'
    Терье Мартен нанес удар, мяч был парирован, но Марко Бизот не удержал его в руках.
  • 12'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мунье Стив задерживает мяч рукой
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 75%, Брест: 25%.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 9'
    Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 6'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Брест контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 88%, Брест: 12%.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Белайли Юсеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Онора Франк пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    1'
    Мартин Йонас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
  • 1'
    Мартин Йонас ошибается в защите.
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Ренн 92.2% (119)
X 5.4% (7)
Брест 2.3% (3)
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Прогнозы на матч Ренн 2:0 Брест

Исход игры
Ренн
92.2% (119)
Ничья
5.4% (7)
Брест
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (53)
Меньше
58.27% (74)
Обе команды забьют
Да
45.67% (58)
Нет
54.33% (69)
Популярный счёт
2:1 Ренн
35.7% (46)
1:0 Ренн
33.3% (43)
2:0 Ренн
18.6% (24)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:1 Ренн
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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