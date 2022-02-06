Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
1' Желтая карточкаМартин Йонас
1:0
20' ГолЛаборд Гаэтан
31' Желтая карточкаСантамария Батист
52' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
59' Желтая карточкаТерье Мартен
2:0
90' ГолТерье Мартен
Ход матча
1'
20'
1:0
59'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
27
Маньетти
Уго
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Брест
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|11
|0.48
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.35
|Сулемана Камалдин
|4
|0.17
|Буриго Бенжамен
|3
|0.13
|Трюффер Адриен
|3
|0.13
|Гирасси Серу
|3
|0.13
|Тэт Флавьен
|2
|0.09
|Агер Наиф
|2
|0.09
|Майер Ловро
|1
|0.04
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Мартин Йонас
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Угочукву Лесли
|1
|0.04
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.3
|Онора Франк
|6
|0.26
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.22
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.22
|Кардона Ирвин
|2
|0.09
|Шардонне Брендан
|2
|0.09
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|5
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Терье Мартен
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Агум Люсьен
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
7%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
22%
3
20%
31-45
6
22%
5
33%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
5
29%
29%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
6
35%
76-90
Забито
42
29
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
7%
3
10%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
8
19%
5
17%
46-60
4
10%
8
28%
61-75
12
29%
6
21%
76-90
Пропущено
22
34
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
0
0%
4
12%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
6
27%
5
15%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
5
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1
Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0
Брест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3
Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|37 - 19
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|45 - 29
|38
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|43 - 21
|37
|6.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 28
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 35
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|27 - 27
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 39
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|13.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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Прогнозы на матч Ренн 2:0 Брест
Исход игры
Ренн
92.2% (119)
Ничья
5.4% (7)
Брест
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (53)
Меньше
58.27% (74)
Обе команды забьют
Да
45.67% (58)
Нет
54.33% (69)
Популярный счёт
2:1 Ренн
35.7% (46)
1:0 Ренн
33.3% (43)
2:0 Ренн
18.6% (24)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:1 Ренн
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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