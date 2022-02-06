Второй тайм

94' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

94' Лаборд Гаэтан из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Брест выполняет удар от ворот.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Рафики Саид

90' Отличный командный гол!

90' Лоик Баде сделал результативную передачу.

90' Лоик Баде из команды Ренн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

90' Камальдин Сулемана из команды Ренн подал угловой справа.

89' Уормед Омари получил травму и заменен. Лоик Баде выходит на поле.

88' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

85' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хорошую попытку сделал Майер Ловро . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Опасность! Майер Ловро из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

81' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

79' Идет дождь, трудные условия для игроков.

79' Удар от ворот произведет Ренн

79' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Ренн

76' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Плохо сыграл Эрей Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

74' Уормед Омари возвращается на поле.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Уормед Омари получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Уормед Омари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Брест

68' Сантамария Батист из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

68' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Алемдар Доган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Ренн

63' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Сатриано Мартин

58' Матч возобновлен

57' Матч остановлен

56' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Удар от ворот произведет Брест

52' Жереми Ле Дуарон из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...

51' Ренн выполняет удар от ворот.

51' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Брест

48' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

47' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля