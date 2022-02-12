Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Фолькспаркштадион
43' Желтая карточкаФёренбах Йонас
Ход матча
43'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
65 Владение мячом, % 35
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Гамбург
Хайденхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|14 (1)
|0.64
|Хайер Моритц
|5
|0.23
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.18
|Джатта Бейкери
|3
|0.14
|Рейс Людовит
|3
|0.14
|Алиду Фариде
|2
|0.09
|Шонлау Себастьян
|2
|0.09
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.09
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.05
|Сухонен Ансси
|1
|0.05
|Дойл Томми
|1
|0.05
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.32
|Мор Тобиас
|6 (1)
|0.27
|Лайпертц Роберт
|5
|0.23
|Майнка Патрик
|2
|0.09
|Хюсинг Оливер
|2
|0.09
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.09
|Шёппнер Ян
|1
|0.05
|Шмидт Патрик II
|1
|0.05
|Шиммер Штефан
|1
|0.05
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Лайпертц Роберт
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
23%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
5
23%
4
33%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
6
43%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
6
38%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
38%
7
41%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
6
55%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
38
29
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
11
29%
5
17%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
11
29%
11
38%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
4
19%
12
48%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|3.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|28 - 26
|38
|4.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|22
|9
|11
|2
|39 - 20
|38
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 29
|34
|8.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|22
|6
|9
|7
|35 - 35
|27
|12.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 39
|23
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|12
|5
|7
|0
|22 - 11
|22
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 15
|17
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 16
|14
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7