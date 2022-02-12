Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Хайденхайм
0'
43' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
48'

Ход матча

43'
 
Фёренбах Йонас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Хайденхайм
2.00
3.92
4.75
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Киттель
Сонни
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
29
Мор
Тобиас
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
19
Фёренбах
Йонас
10
Кляйндинст
Тим
13
Лайпертц
Роберт
Гамбург
4-3-3
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Гамбург
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 14 (1) 0.64
Хайер Моритц 5 0.23
Киттель Сонни 4 (2) 0.18
Джатта Бейкери 3 0.14
Рейс Людовит 3 0.14
Алиду Фариде 2 0.09
Шонлау Себастьян 2 0.09
Винтцаймер Мануэль 2 0.09
Кинсомби Давид 1 (1) 0.05
Сухонен Ансси 1 0.05
Дойл Томми 1 0.05
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.32
Мор Тобиас 6 (1) 0.27
Лайпертц Роберт 5 0.23
Майнка Патрик 2 0.09
Хюсинг Оливер 2 0.09
Кюльветтер Кристиан 2 0.09
Шёппнер Ян 1 0.05
Шмидт Патрик II 1 0.05
Шиммер Штефан 1 0.05
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Рейс Людовит 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Лайпертц Роберт 2 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
23%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
5
23%
4
33%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
6
43%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
6
38%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
38%
7
41%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
6
55%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

38
29
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
11
29%
5
17%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
11
29%
11
38%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
4
19%
12
48%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
2. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
3. Хайденхайм 0:0 Заявка 22 11 5 6 28 - 26 38
4. Гамбург 0:0 Заявка 22 9 11 2 39 - 20 38
5. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг 1:1 Заявка 22 9 7 6 30 - 29 34
8. Падерборн 0:0 Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ 1:1 Заявка 22 6 9 7 35 - 35 27
12. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург 0:0 Заявка 12 5 7 0 22 - 11 22
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг 1:1 Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Карлсруэ 1:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 18 17
11. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Падерборн 0:0 Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн 0:0 Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 15 17
6. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гамбург 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 16 14
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
14. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
15. Карлсруэ 1:1 Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фёренбах Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Хайденхайм
2.00
3.92
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 0:0 Хайденхайм онлайн


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Гамбург
Хайденхайм

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