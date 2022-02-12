Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
2:0
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
43' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
1:0
63' Гол
Киттель Сонни
76' Желтая карточка
Мухайм Миро
2:0
77' Пенальти
Киттель Сонни
85' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
90'+6
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Киттель
Сонни
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
29
Мор
Тобиас
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
19
Фёренбах
Йонас
10
Кляйндинст
Тим
13
Лайпертц
Роберт
Гамбург
4-3-3
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Гамбург
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 14 (1) 0.64
Киттель Сонни 6 (3) 0.27
Хайер Моритц 5 0.23
Джатта Бейкери 3 0.14
Рейс Людовит 3 0.14
Алиду Фариде 2 0.09
Шонлау Себастьян 2 0.09
Винтцаймер Мануэль 2 0.09
Кинсомби Давид 1 (1) 0.05
Сухонен Ансси 1 0.05
Дойл Томми 1 0.05
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.32
Мор Тобиас 6 (1) 0.27
Лайпертц Роберт 5 0.23
Майнка Патрик 2 0.09
Хюсинг Оливер 2 0.09
Кюльветтер Кристиан 2 0.09
Шёппнер Ян 1 0.05
Шмидт Патрик II 1 0.05
Шиммер Штефан 1 0.05
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Мухайм Миро 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Рейс Людовит 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Тоеркауф Норман 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Лайпертц Роберт 2 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
5
21%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
17%
5
42%
61-75
6
25%
4
33%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
6
38%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
6
38%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
38%
7
41%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
6
55%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

40
29
22 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
11
28%
5
17%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
8
20%
3
10%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
12
30%
11
38%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
3
14%
2
7%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
12
44%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
2. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
3. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
4. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
5. Хайденхайм Заявка 22 11 4 7 28 - 28 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
10. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
11. Хайденхайм Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
12. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
14. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фёренбах Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 2:0 Хайденхайм онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 